«Цифровой управленец» в ритейле: от отчетов к действиям на полях ПМЭФ

Как внедрять ИИ, не ломая то, что уже работает

Дискуссия фокусировалась на практических задачах: как объединить данные и аналитику в единую экосистему без перестройки текущей инфраструктуры. Ключевой принцип: не заменять инфраструктуру, а наращивать ИИ-слой поверх нее через API.

О том, как превратить разрозненные пилоты в системную ценность, рассказал руководитель центра компетенций ИИ АО «ВкусВилл» Александр Абрамов. Его подход — сначала оцифровать клиентский путь, затем подключать модели — позволяет избежать типичной ошибки: запускать ИИ в «сырую» среду.

«Мы начинаем с оцифровки клиентского пути и только потом подключаем ИИ-модели — так пилоты превращаются в измеримую ценность. Когда данные структурированы, модели перестают быть «черным ящиком» — бизнес видит, на основе чего формируется рекомендация, и это ускоряет принятие решений», — подчеркнул руководитель центра компетенций ИИ АО «ВкусВилл» Александр Абрамов.

В клиентском маркетинге баланс между инновациями и надежностью становится ключевым фактором. Мария Басова, руководитель программы лояльности «Дикси», подчеркивает: ИИ эффективно работает для генерации гипотез и тестов, однако финальные решения должны оставаться за командой — такой подход минимизирует риски и укрепляет доверие клиентов.

«В клиентском маркетинге мы используем ИИ для генерации гипотез и тестов, но финальные решения остаются за командой — это снижает риски и сохраняет лояльность. Такой подход позволяет запускать десятки персонализированных сценариев параллельно, не жертвуя качеством коммуникации», — отметила руководитель программы лояльности «Дикси» Мария Басова.

Качество управленческой аналитики определяется не визуализацией, а достоверностью исходных данных. Генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков объяснил, почему кассовый чек становится точкой отсчета для сравнения себя с рынком и принятия стратегических решений.

«Кассовый чек — это эталон транзакции, на основе которого можно строить управленческую аналитику и сравнивать себя с рынком. Когда все игроки используют один стандарт данных, бенчмаркинг перестает быть гаданием и становится инструментом стратегического планирования», — подчеркнул генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.