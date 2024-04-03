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Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч

Электронная подпись физлица позволяет дистанционно подписывать документы в цифровой форме. Сегодня достаточно пары кликов с любого мобильного устройства, чтобы выразить свое согласие, акцептовать предложение контрагента и заключить сделку.
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Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расскажем, как упростить и ускорить взаимодействие с клиентами с помощью ПЭП (простой электронной подписи), и зачем это нужно современному бизнесу.

Какие есть виды электронной подписи

Электронная подпись не всегда и не у всех физлиц одинаковая. Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ выделяет три ее типа: простая электронная подпись (ПЭП), неквалифицированная электронная подпись (НЭП) и квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Для наглядности приведем в таблице основные характеристики ЭП и условия использования.

Тип ЭП физлица

Отличительные признаки

Где используется

Простая электронная подпись

Цифровая комбинация их кодов, паролей, логинов подтверждает факт создания (формирования, отправки) документа определенным человеком

Договоры, акты, заявление для сферы недвижимости, кадрового документооборота, турфирм, ремонта, аренды и других.

Неквалифицированная электронная подпись

Не только идентифицирует отправителя, но и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся. Выпускается с помощью криптографического преобразования информации

Например, для взаимодействия с контрагентами-юрлицами

Квалифицированная электронная подпись

Для создания КЭП используются средства криптографической защиты, сертифицированные ФСБ. Подтверждается сертификатом от аккредитованного УЦ

УКЭП используют компании для сдачи налоговой отчетности, участия в электронных торгах, получения государственных и муниципальных услуг

Важно: наверняка, вы слышали, что с 1 сентября 2024 года обязательным становится применение машиночитаемой доверенности (МЧД) в совокупности с личной ЭП физлица. Спешим успокоить, электронная доверенность обязательна только для того, чтобы сотрудник подписывал документы от имени организации.

В каких случаях достаточно простой подписи (ПЭП)

Остановимся на самом простом и удобном способе подписывать цифровые документы.

ПЭП — это электронная подпись, образованная посредством кодов, паролей или иных средств, которые подтверждают факт ее формирования определенным лицом (согласно ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

С различными вариациями ПЭП вы сталкиваетесь каждый день. Например, когда вы подтверждаете перевод денежных средств кодом из sms — это фактически подписание с помощью простой электронной подписи.

Другой пример: в обеденный перерыв вы вспоминаете, что вам нужно записаться к врачу. Так удобно, что теперь забронировать время можно через портал Госуслуги! Для этого вы открываете нужный сайт, проходите авторизацию при помощи логина и пароля, затем система отправляет на мобильный телефон смс-сообщение для идентификации личности пользователя и — вуаля. За пару кликов запись в нужное медучреждение у вас на руках.

Двухфакторная аутентификация (логин, пароль и код из смс) на Госуслугах — это тоже один из видов простой электронной подписи (ПЭП).

Где еще используется ПЭП

Простую ЭП активно используют банки, операторы сотовой связи, Почта России, страховые компании: в связке «клиент — исполнитель услуги», когда клиентом выступает физическое лицо.

Еще одна сфера использования — бизнес-среда. Когда компания оказывает услуги физическому лицу, то подписывает с ним договор, а затем акт выполненных работ. Например, договор на туристические услуги, договор и акт на любые строительные работы (натяжные потолки, установка дверей, кондиционеров), договор с риелтором. Также ПЭП все чаще применяют коммерческие компании для внутрикорпоративного документооборота, взаимодействия с самозанятыми контрагентами, соискателями при подборе персонала и т.д.

Важно: ключ ПЭП — это обычное сочетание логина и пароля. В некоторых случаях к ним добавляется третий элемент защиты — код подтверждения из смс-сообщения.

Какие документы нельзя подписать ПЭП

Файлы, которые содержат врачебную, адвокатскую или государственную тайну, а кроме того, некоторые кадровые документы (трудовой договор, заявление на увольнение, согласие на перевод) — закон запрещает подписывать простой электронной подписью.

Как внедрить использование ПЭП в работу своей компании? Сервис Подпислон: заверение документов по SMS

Процессы взаимодействия с клиентами (физлицами, самозанятыми) и сотрудниками компании можно упростить и ускорить, если часть документов подписывать дистанционно при помощи ПЭП.

Для этого даже не придется устанавливать дополнительное ПО и скачивать мобильные приложения. Вот, как это работает в сервисе Подпислон:

  • Клиент получает по смс активную ссылку на документ и ознакамливается с текстом.

  • Физлицо использует уникальный код из SMS для подписания со своей стороны.

  • Оформленный с обеих сторон документ сохраняется в личном кабинете компании.

  • Физлицо может скачать готовый файл сразу после подписания или получить его по email.

Обмениваться бумажными оригиналами после такой процедуры — не нужно. Документ, подписанный ПЭП, имеет такую же юридическую силу, как и заверенный собственноручно.

Важно: компания должна зафиксировать намерение клиента подписывать документы с определенного номера телефона. Это единственное требование, которое позволит сторонам действовать в рамках правового поля.

Вы можете интегрировать функционал сервиса Подпислон в любую вашу систему (CRM, ERP, CMS, SAP), для того чтобы работать в одном окне. Система автоматизирует процессы документооборота внутри компании и при взаимодействии с клиентами:

  • Расширяйте возможности и масштабируйте бизнес, заключая сделки с физлицами из других регионов — дистанционно!

  • Оперативно обменивайтесь документами онлайн без личных встреч и визитов в офис.

Простые электронные подписи соответствуют требованиям законодательства (закон № 63-ФЗ) и обеспечивают безопасность любых коммерческих сделок.

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