Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать

Используя электронный документооборот, можно удобно и дистанционно провести сделку по посуточной сдаче объекта недвижимости, подписав договор и акт передачи объекта с помощью кода из СМС-сообщения. Реализовать такую задачу можно с помощью сервиса «Подпислон», который работает на базе Простой электронной подписи (ПЭП). При этом арендаторам не нужно отдельно получать электронную подпись на токене. Все происходит в пару кликов.

Что дает дистанционное заключение договора:

экономит время и силы как арендодателя, так и арендатора;

повышает лояльность клиентов;

договор поможет в решении спорных ситуаций, особенно если вопрос дойдет до суда;

наличие договора снимает у банков подозрения в законности происхождения денежных средств;

договор дисциплинирует арендаторов;

дает добросовестным арендаторам чувство безопасности.

Как удаленно подписать договор на посуточную сдачу объекта:

Запросите персональные данные у клиента, который будет подписывать договор. Зарегистрируйтесь в сервисе «Подпислон». Пройдите верификацию компании, проведя оплату по счету на любую сумму. Загрузите документ в личном кабинете, заполните данные клиента и отправьте договор подписанту. Арендатор получает ссылку на документ по СМС-сообщению. Перейдя по ссылке клиент попадает на страницу, на которой может ознакомиться с договором, а после чего подписать его.

Всего несколько минут вашего времени, и документ подписан!



Какие документы можно подписывать в сфере посуточной аренды в нашем сервисе:

Договор краткосрочного найма жилого помещения.

Акты выполненных работ.

Акты приема-передачи имущества.

Договор с ипотечным брокером.

Договор оказания услуг.

Договор субаренды.

Дополнительные соглашения.

Всем новым пользователям мы дарим подписание 10 документов бесплатно, с помощью которых можно протестировать работу и функционал сервиса Подпислон.

Подписывайте документы с физлицами по СМС Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

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