Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать

Что дает дистанционное заключение договора:
экономит время и силы как арендодателя, так и арендатора;
повышает лояльность клиентов;
договор поможет в решении спорных ситуаций, особенно если вопрос дойдет до суда;
наличие договора снимает у банков подозрения в законности происхождения денежных средств;
договор дисциплинирует арендаторов;
дает добросовестным арендаторам чувство безопасности.
Как удаленно подписать договор на посуточную сдачу объекта:
Запросите персональные данные у клиента, который будет подписывать договор.
Зарегистрируйтесь в сервисе «Подпислон».
Пройдите верификацию компании, проведя оплату по счету на любую сумму.
Загрузите документ в личном кабинете, заполните данные клиента и отправьте договор подписанту.
Арендатор получает ссылку на документ по СМС-сообщению. Перейдя по ссылке клиент попадает на страницу, на которой может ознакомиться с договором, а после чего подписать его.
Всего несколько минут вашего времени, и документ подписан!
Какие документы можно подписывать в сфере посуточной аренды в нашем сервисе:
Договор краткосрочного найма жилого помещения.
Акты выполненных работ.
Акты приема-передачи имущества.
Договор с ипотечным брокером.
Договор оказания услуг.
Договор субаренды.
Дополнительные соглашения.
Всем новым пользователям мы дарим подписание 10 документов бесплатно, с помощью которых можно протестировать работу и функционал сервиса Подпислон.
Подписывайте документы с физлицами по СМС
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: LjN8KbJ4g
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