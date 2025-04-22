Как грамотно установить сертификат электронной подписи на ПК

Когда не хочется разбираться с установкой сертификата: как работает Подпислон

Задача установки электронной подписи — дело, скажем честно, непростое. Особенно если вы только начинаете бизнес, а времени и опыта не так много. Нужно разобраться, что такое сертификат, где его получить, как установить нужное программное обеспечение, правильно настроить дату и время, подключить токен и надеяться, что ничего не сломается в неподходящий момент.

Во всем этом довольно легко запутаться. Но сегодня у предпринимателей есть более простой и понятный путь.

Сервис Подпислон предлагает альтернативный способ подписания документов с физлицами — с помощью простой электронной подписи (ПЭП), которая формируется через SMS. Без флешек, без программ, без необходимости разбираться в криптографии.

Процесс устроен очень просто:

Вы загружаете документ в личный кабинет, указываете номер телефона клиента.

Клиент получает SMS-сообщение со ссылкой на документ, знакомится с его текстом, соглашается на подписание и подтверждает это еще одним кодом из второго SMS.

Менеджер видит в личном кабинете, что документ подписан. После чего клиент получает подписанный документ с вашей стороны по электронной почте.

На этом все — подпись считается сформированной, и документ приобретает юридическую силу. Закон полностью на стороне такого подхода: закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ прямо указывает, что ПЭП, если она позволяет установить автора и согласие с текстом, приравнивается к обычной, рукописной подписи.

Все подписанные документы автоматически сохраняются в личном кабинете, а клиент получает экземпляр на электронную почту. Удобно, быстро и безопасно.

Подпислон предлагает удобное решение для тех, кто хочет упростить процесс подписания документов с физлицами, не снижая юридической силы сделок. Онлайн сервис подойдет для подписания документов с физлицами в сфере производства, туризма, гостиничного бизнеса, услуг автосервиса, образования, для арендодателей и т.д.

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