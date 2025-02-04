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Какие документы может подписать компания с клиентом-физлицом с помощью ПЭП

Самый доступный способ дистанционного подписания документов — использование простой электронной подписи (ПЭП). Рассказываем, какие документы клиент-физлицо может подписать ПЭП и почему этот вид электронной подписи становится все более востребованным.

Простая электронная подпись: главное

ПЭП — разновидность электронной подписи, используемой для подтверждения личности. Факт того, что ПЭП сформирована определенным лицом, подтверждается с помощью использования кодов, паролей и других средств. Звучит несколько сложно, но в действительности ПЭП оправдывает свое название — это наиболее простой и потому наиболее распространенный способ подписать документ онлайн.

Как все происходит на практике? Человек, которому предстоит поставить свою электронную подпись, получает СМС-сообщение с кодом: его нужно ввести в специальное поле. Код создается программой, а его ввод на сайте или в приложении подтверждает подписание документа. 

С ПЭП сталкивался практически каждый человек: этот способ подтверждения личности активно используется в банковских сервисах онлайн-обслуживания, при получении посылок и на онлайн-платформах для идентификации пользователей. Все чаще ПЭП применяют и для подписания различных документов с физическими лицами — это удобный способ подтвердить личность всего в пару кликов.

А что говорит закон

Порядок использования электронных подписей регламентирует специальный закон от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Чтобы подписанный ПЭП документ приобрел юридическую силу, клиент должен присоединиться к оферте. В такой оферте применение ПЭП должно быть признано аналогом подписи собственноручной.

Судебная практика подтверждает юридическую силу документов, подписанных простой электронной подписью: анализ решений судов позволяет убедиться, что проблем с их признанием не возникает.

Ключевые преимущества простой электронной подписи

К плюсам ПЭП относятся:

  • Простота использования. ПЭП доступна для широкого круга пользователей, для работы с ней не потребуется специальное программное обеспечение.

  • Высокая скорость подписания документов. Подписание документов с помощью ПЭП займет минимум времени. Это, в свою очередь, ускоряет рабочие процессы и улучшает взаимодействие между сторонами.

  • Экономичность. Внедрение и обслуживание ПЭП обходится гораздо дешевле по сравнению с другими видами ЭП. Это позволяет сократить затраты бизнеса, что особенно актуально для небольших компаний и ИП.

  • Универсальность. ПЭП применяется для подписания документов в самых различных сферах. Данный вид ЭП подходит для множества сценариев.  

  • Масштабируемость. Простая электронная подпись без проблем адаптируется под потребности бизнеса. 

  • Соответствие законодательству. Использование ПЭП абсолютно законно для подписания большинства документов. По своей юридической значимости они приравниваются к подписанным собственноручно.

Подписывайте документы с физлицами по смс

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Где может использоваться ПЭП

С помощью простой электронной подписи подписывают практически любые документы с физическими лицами. Исключение составляет документация, содержащая гостайну, врачебную или адвокатскую тайну. А еще ПЭП не подойдет, если нужно подписать трудовой договор или счет-фактуру. Во всех остальных случаях простая электронная подпись невероятно упрощает работу бизнеса с клиентами-физлицами. 

ПЭП активно используют компании и ИП, которые работают в таких сферах как образование, производство, ремонт, гостиничный бизнес, недвижимость, туризм: перечень можно продолжать очень и очень долго. Если говорить, например, о сфере недвижимости, то с помощью ПЭП можно подписать договор найма, договор предварительной купли-продажи и договор аванса. Также клиент агентства недвижимости может подписать ПЭП договор на юридическое сопровождение сделки и акты приема-передачи.

Подходит ПЭП и для подписания физлицами стандартных документов, которые встречаются в работе практически любой компании. Среди них — договоры ГПХ, всевозможные заявления и приказы, а также акты и служебные записки.

Компании, работающие в сфере производства, могут подписать с физлицом заказ-наряд, гарантийный талон, акт оказания услуг, договоры подряда, а отели — договор на предоставление гостиничных услуг и другие документы.

Использование ПЭП особенно удобно в том случае, если компания взаимодействует с клиентом дистанционно. Такой формат подписания избавит от необходимости отправлять документы курьерской службой или организовывать личную встречу. А, значит, поможет сэкономить и защитит от затягивания процесса.

Андрей, владелец компании по ремонту квартир, использует ПЭП для подписания договоров бытового подряда с клиентами. И хотя в процессе сотрудничества он встречается со своими клиентами лично, дистанционное подписание оказалось гораздо более удобным решением по сравнению с традиционным бумажным документооборотом. Во-первых, не нужно распечатывать бумажные экземпляры и ждать, когда вторая сторона подпишет бумаги. Во-вторых, сокращаются риски фальсификации. И, наконец, в-третьих, клиент получает подписанный договор по электронной почте, благодаря чему в случае возникновения вопросов он всегда будет под рукой.

Безопасно, быстро и удобно подписать документы с физлицом предлагает сервис «Подпислон». Клиентам не придется проходить регистрацию или устанавливать приложение — достаточно просто ввести код из СМС.

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Возможности сервиса «Подпислон» для вашего бизнеса

  • Конструктор документов. На сервисе «Подпислон» вы можете воспользоваться опцией автоматического заполнения реквизитов в шаблонах документов.

  • Подписание с несколькими сторонами. Сервис позволяет подписывать документы не только с одним, но и с тремя и более клиентами. Также предусмотрена настройка очередности. 

  • Брендирование страницы подписания. На страницу подписания можно добавить логотип вашей компании, контактные данные и другую информацию. Это оказывает положительное влияние на репутацию и укрепляет доверие клиентов. 

  • Удобство работы с сервисом для групп компаний. В одном личном кабинете возможно объединение нескольких юридических лиц.

  • Верификация через Сбер ID. Преимущество верификации через Сбер ID — удобство для клиентов и дополнительная безопасность.   

А еще «Подпислон» позаботится о приеме оплаты после подписания документов клиентом. Нужно только подключить ваш эквайринг.

Сервис «Подпислон» гарантирует высочайшую безопасность: все данные хранятся в центре обработки данных уровня Tier III. А чтобы работа с сервисом была максимально комфортной, «Подпислон» создал телеграм-бот. Он сообщит о статусе документов, поможет узнать баланс и выставить счет даже без входа в личный кабинет.

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Подписывайте документы с физлицами по смс

Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

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