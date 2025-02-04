Какие документы может подписать компания с клиентом-физлицом с помощью ПЭП

С помощью простой электронной подписи подписывают практически любые документы с физическими лицами. Исключение составляет документация, содержащая гостайну, врачебную или адвокатскую тайну. А еще ПЭП не подойдет, если нужно подписать трудовой договор или счет-фактуру. Во всех остальных случаях простая электронная подпись невероятно упрощает работу бизнеса с клиентами-физлицами.

ПЭП активно используют компании и ИП, которые работают в таких сферах как образование, производство, ремонт, гостиничный бизнес, недвижимость, туризм: перечень можно продолжать очень и очень долго. Если говорить, например, о сфере недвижимости, то с помощью ПЭП можно подписать договор найма, договор предварительной купли-продажи и договор аванса. Также клиент агентства недвижимости может подписать ПЭП договор на юридическое сопровождение сделки и акты приема-передачи.

Подходит ПЭП и для подписания физлицами стандартных документов, которые встречаются в работе практически любой компании. Среди них — договоры ГПХ, всевозможные заявления и приказы, а также акты и служебные записки.

Компании, работающие в сфере производства, могут подписать с физлицом заказ-наряд, гарантийный талон, акт оказания услуг, договоры подряда, а отели — договор на предоставление гостиничных услуг и другие документы.

Использование ПЭП особенно удобно в том случае, если компания взаимодействует с клиентом дистанционно. Такой формат подписания избавит от необходимости отправлять документы курьерской службой или организовывать личную встречу. А, значит, поможет сэкономить и защитит от затягивания процесса.

Андрей, владелец компании по ремонту квартир, использует ПЭП для подписания договоров бытового подряда с клиентами. И хотя в процессе сотрудничества он встречается со своими клиентами лично, дистанционное подписание оказалось гораздо более удобным решением по сравнению с традиционным бумажным документооборотом. Во-первых, не нужно распечатывать бумажные экземпляры и ждать, когда вторая сторона подпишет бумаги. Во-вторых, сокращаются риски фальсификации. И, наконец, в-третьих, клиент получает подписанный договор по электронной почте, благодаря чему в случае возникновения вопросов он всегда будет под рукой.