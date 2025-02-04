Какие документы может подписать компания с клиентом-физлицом с помощью ПЭП

Простая электронная подпись: главное
ПЭП — разновидность электронной подписи, используемой для подтверждения личности. Факт того, что ПЭП сформирована определенным лицом, подтверждается с помощью использования кодов, паролей и других средств. Звучит несколько сложно, но в действительности ПЭП оправдывает свое название — это наиболее простой и потому наиболее распространенный способ подписать документ онлайн.
Как все происходит на практике? Человек, которому предстоит поставить свою электронную подпись, получает СМС-сообщение с кодом: его нужно ввести в специальное поле. Код создается программой, а его ввод на сайте или в приложении подтверждает подписание документа.
С ПЭП сталкивался практически каждый человек: этот способ подтверждения личности активно используется в банковских сервисах онлайн-обслуживания, при получении посылок и на онлайн-платформах для идентификации пользователей. Все чаще ПЭП применяют и для подписания различных документов с физическими лицами — это удобный способ подтвердить личность всего в пару кликов.
А что говорит закон
Порядок использования электронных подписей регламентирует специальный закон от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Чтобы подписанный ПЭП документ приобрел юридическую силу, клиент должен присоединиться к оферте. В такой оферте применение ПЭП должно быть признано аналогом подписи собственноручной.
Судебная практика подтверждает юридическую силу документов, подписанных простой электронной подписью: анализ решений судов позволяет убедиться, что проблем с их признанием не возникает.
Ключевые преимущества простой электронной подписи
К плюсам ПЭП относятся:
Простота использования. ПЭП доступна для широкого круга пользователей, для работы с ней не потребуется специальное программное обеспечение.
Высокая скорость подписания документов. Подписание документов с помощью ПЭП займет минимум времени. Это, в свою очередь, ускоряет рабочие процессы и улучшает взаимодействие между сторонами.
Экономичность. Внедрение и обслуживание ПЭП обходится гораздо дешевле по сравнению с другими видами ЭП. Это позволяет сократить затраты бизнеса, что особенно актуально для небольших компаний и ИП.
Универсальность. ПЭП применяется для подписания документов в самых различных сферах. Данный вид ЭП подходит для множества сценариев.
Масштабируемость. Простая электронная подпись без проблем адаптируется под потребности бизнеса.
Соответствие законодательству. Использование ПЭП абсолютно законно для подписания большинства документов. По своей юридической значимости они приравниваются к подписанным собственноручно.
Подписывайте документы с физлицами по смс
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Где может использоваться ПЭП
С помощью простой электронной подписи подписывают практически любые документы с физическими лицами. Исключение составляет документация, содержащая гостайну, врачебную или адвокатскую тайну. А еще ПЭП не подойдет, если нужно подписать трудовой договор или счет-фактуру. Во всех остальных случаях простая электронная подпись невероятно упрощает работу бизнеса с клиентами-физлицами.
ПЭП активно используют компании и ИП, которые работают в таких сферах как образование, производство, ремонт, гостиничный бизнес, недвижимость, туризм: перечень можно продолжать очень и очень долго. Если говорить, например, о сфере недвижимости, то с помощью ПЭП можно подписать договор найма, договор предварительной купли-продажи и договор аванса. Также клиент агентства недвижимости может подписать ПЭП договор на юридическое сопровождение сделки и акты приема-передачи.
Подходит ПЭП и для подписания физлицами стандартных документов, которые встречаются в работе практически любой компании. Среди них — договоры ГПХ, всевозможные заявления и приказы, а также акты и служебные записки.
Компании, работающие в сфере производства, могут подписать с физлицом заказ-наряд, гарантийный талон, акт оказания услуг, договоры подряда, а отели — договор на предоставление гостиничных услуг и другие документы.
Использование ПЭП особенно удобно в том случае, если компания взаимодействует с клиентом дистанционно. Такой формат подписания избавит от необходимости отправлять документы курьерской службой или организовывать личную встречу. А, значит, поможет сэкономить и защитит от затягивания процесса.
Андрей, владелец компании по ремонту квартир, использует ПЭП для подписания договоров бытового подряда с клиентами. И хотя в процессе сотрудничества он встречается со своими клиентами лично, дистанционное подписание оказалось гораздо более удобным решением по сравнению с традиционным бумажным документооборотом. Во-первых, не нужно распечатывать бумажные экземпляры и ждать, когда вторая сторона подпишет бумаги. Во-вторых, сокращаются риски фальсификации. И, наконец, в-третьих, клиент получает подписанный договор по электронной почте, благодаря чему в случае возникновения вопросов он всегда будет под рукой.
Безопасно, быстро и удобно подписать документы с физлицом предлагает сервис «Подпислон». Клиентам не придется проходить регистрацию или устанавливать приложение — достаточно просто ввести код из СМС.
Возможности сервиса «Подпислон» для вашего бизнеса
Конструктор документов. На сервисе «Подпислон» вы можете воспользоваться опцией автоматического заполнения реквизитов в шаблонах документов.
Подписание с несколькими сторонами. Сервис позволяет подписывать документы не только с одним, но и с тремя и более клиентами. Также предусмотрена настройка очередности.
Брендирование страницы подписания. На страницу подписания можно добавить логотип вашей компании, контактные данные и другую информацию. Это оказывает положительное влияние на репутацию и укрепляет доверие клиентов.
Удобство работы с сервисом для групп компаний. В одном личном кабинете возможно объединение нескольких юридических лиц.
Верификация через Сбер ID. Преимущество верификации через Сбер ID — удобство для клиентов и дополнительная безопасность.
А еще «Подпислон» позаботится о приеме оплаты после подписания документов клиентом. Нужно только подключить ваш эквайринг.
Сервис «Подпислон» гарантирует высочайшую безопасность: все данные хранятся в центре обработки данных уровня Tier III. А чтобы работа с сервисом была максимально комфортной, «Подпислон» создал телеграм-бот. Он сообщит о статусе документов, поможет узнать баланс и выставить счет даже без входа в личный кабинет.
Читайте также:
Как дистанционно подписать документы с клиентом-физлицом: возможные варианты.
ПЭП для бухгалтерии и отдела кадров: какие документы можно подписать.
Подписывайте документы с физлицами по смс
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFK4XoZi
Начать дискуссию