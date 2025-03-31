Как проверить подлинность документа с электронной подписью

Подписание документа электронной подписью (ЭП) обеспечивает его юридическую силу и значимость. По сути, это подтверждение, что документ может гарантировать определенные правовые последствия. А при возникновении спорной ситуации документ с ЭП будет принят государственными органами и судом в качестве официального доказательства.

Вопреки распространенному заблуждению, такие документы равнозначны документам на бумажном носителе с собственноручной подписью. Но, несмотря на надежную защиту ЭП от фальсификаций, документы все же рекомендуется обязательно проверять на подлинность.

Во-первых, проверка позволяет подтвердить авторство. Таким образом можно убедиться, что документ был подписан именно тем лицом, которому принадлежит электронная подпись. Это помогает обеспечить защиту от мошенничества и подмены документов.

Во-вторых, проверка позволяет удостовериться в целостности документа — ЭП надежно защищает от несанкционированных изменений. И если после подписания в документ были внесены изменения, проверка покажет, что подпись недействительна.

Проверка подлинности документа с ЭП позволяет убедиться, что документ подписан тем лицом, чья подпись была необходима, а после подписания в нем «случайно» не появились новые пункты.