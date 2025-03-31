Как проверить подлинность документа с электронной подписью

Зачем вообще проверять подлинность документа с электронной подписью
Подписание документа электронной подписью (ЭП) обеспечивает его юридическую силу и значимость. По сути, это подтверждение, что документ может гарантировать определенные правовые последствия. А при возникновении спорной ситуации документ с ЭП будет принят государственными органами и судом в качестве официального доказательства.
Вопреки распространенному заблуждению, такие документы равнозначны документам на бумажном носителе с собственноручной подписью. Но, несмотря на надежную защиту ЭП от фальсификаций, документы все же рекомендуется обязательно проверять на подлинность.
Во-первых, проверка позволяет подтвердить авторство. Таким образом можно убедиться, что документ был подписан именно тем лицом, которому принадлежит электронная подпись. Это помогает обеспечить защиту от мошенничества и подмены документов.
Во-вторых, проверка позволяет удостовериться в целостности документа — ЭП надежно защищает от несанкционированных изменений. И если после подписания в документ были внесены изменения, проверка покажет, что подпись недействительна.
Проверка подлинности документа с ЭП позволяет убедиться, что документ подписан тем лицом, чья подпись была необходима, а после подписания в нем «случайно» не появились новые пункты.
Подписывайте документы с физлицами по смс
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Как проверяется подлинность документов с электронной подписью
Электронные подписи бывают нескольких видов. Процесс проверки будет зависеть от того, какая подпись использовалась для подписания документа — квалифицированная (КЭП), неквалифицированная (НЭП) или простая (ПЭП).
Удостовериться в подлинности квалифицированной или неквалифицированной ЭП помогают специальные программы, онлайн-сервисы и даже портал Госуслуги. Все они выполняют одну функцию — проверяют электронную подпись, и по сути отличаются только интерфейсами.
Самый простой и доступный, на наш взгляд, способ — использование портала Госуслуги:
Через Госуслуги перейдите на Портал уполномоченного федерального органа в сфере использования электронной подписи.
В разделе «Проверка ЭП» выберите, какую подпись нужно проверить.
Загрузите файлы и нажимаете кнопку «Проверить» — результаты проверки сразу же отобразятся на экране.
Но если ваш бизнес предполагает дистанционное подписание документов с клиентами — физлицами и самозанятыми — КЭП и НЭП в большинстве случаев не используют. Подписывать документы с клиентами удобнее всего при помощи ПЭП — сегодня это однозначно самый доступный вид электронной подписи.
Подписать документы с физическим лицом онлайн поможет сервис Подпислон. Для работы с ним клиентам не нужно устанавливать приложение и проходить регистрацию: достаточно ввести код из СМС-сообщения. Сервис подходит для подписания практически любых документов с физлицами и самозанятыми, за исключением трудовых договоров и счетов-фактур.
Что нужно знать о проверке ПЭП
Для проверки подлинности простой электронной подписи нужны специальные инструменты, а сам процесс отличается от проверки КЭП и НЭП. Это объясняется спецификой ПЭП — чтобы подтвердить личность подписавшего документ лица, используется ключ из уникальной последовательности цифр и букв. Специальная программа создает код, который отправляется в СМС-сообщении и который нужно ввести в специальное поле. После ввода такого кода документ считается подписанным.
Как происходит сам процесс проверки документа, подписанного ПЭП? Если вы подписывали документ через специальный сервис, например, через Подпислон, проверить его подлинность и целостность здесь же. Достаточно перейти на страницу проверки и загрузить файл с документом. Сделать это может каждая из сторон.
Успешное прохождение проверки гарантирует не только подлинность, но и то, что документ после подписания не подвергался изменениям и, следовательно, имеет юридическую силу. При выявлении даже минимальных изменений проверка не будет пройдена.
Беспроблемная проверка подлинности документа — одно из преимуществ подписания простой электронной подписью через Подпислон: не нужно пользоваться дополнительными сервисами или устанавливать специальное программное обеспечение.
Какие еще возможности есть у сервиса Подпислон
Ключевая особенность Подпислона — это ориентация на работу именно с физлицами. Большинство сервисов электронного документооборота предназначены для подписания и обмена документами между юрлицами, ИП и госструктурами. А Подпислон позволяет легко подписывать документы с клиентами и сотрудниками без визитов в офис и трат на доставку документации курьерскими службами. Также среди возможностей, которые доступны пользователям сервиса:
Прием оплаты от клиентов. Для приема оплаты после подписания достаточно подключить свой эквайринг.
Интеграции с самыми популярными CRM-системами. Переносить документы вручную не придется.
Конструктор документов. С конструктором подготовка документов занимает минимум времени благодаря автоматическому заполнению реквизитов в шаблоне.
Брендирование страницы подписания. Пользователи сервиса могут добавить в документы логотип своей компании и контактные данные — это позволяет повысить уровень доверия со стороны клиентов.
Верификация через Сбер ID. Верификация через Сбер ID делает использование сервиса максимально удобным для клиентов, а для бизнеса выступает в качестве дополнительной гарантии безопасности.
Работа с группами компаний. Для удобства управления в одном личном кабинете можно объединить несколько юрлиц.
Многостороннее подписание. Подписать документы возможно с тремя и более клиентами. Также предусмотрена настройка очередности подписания.
А чтобы сделать работу бизнеса еще более удобной, у Подпислона есть телеграм-бот. Причем он не только сообщит о статусе документов и балансе, но и поможет выставить счет.
Готовы избавиться от бумажного документооборота с физлицами? Начните работу с сервисом Подпислон, и ваши клиенты смогут подписывать документы прямо со своего смартфона.
Читайте также:
Какие документы может подписать компания с клиентом-физлицом с помощью ПЭП.
ПЭП для бухгалтерии и отдела кадров: какие документы можно подписать.
Подписывайте документы с физлицами по смс
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFJ4mL3r
Начать дискуссию