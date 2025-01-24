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ПЭП для бухгалтерии и отдела кадров: какие документы можно подписать

Цифровой аналог собственноручной подписи — электронная подпись — упростит работу бизнеса, сэкономит время и деньги. Рассказываем, какие задачи поможет решить простая электронная подпись.

Что нужно знать о ПЭП

Простая электронная подпись — одна из наиболее распространенных разновидностей ЭП. Для подтверждения личности подписанта здесь применяется ключ, состоящий из уникальной последовательности букв и цифр. 

Как правило, документ подписывается при помощи СМС. Подписанту в СМС-сообщении отправляется код, созданный специальной программой. Этот код нужно ввести в соответствующее поле и тем самым подтвердить подписание.

Еще совсем недавно с ПЭП чаще всего сталкивались клиенты банков при подтверждении операций и пользователи различных электронных систем. Сейчас простая электронная подпись все более активно применяется в документообороте компаний: это действительно доступный и при этом эффективный способ оптимизации многих бизнес-процессов.

Для каких документов подойдет ПЭП: шпаргалка для бухгалтера и кадровика    

Бухгалтерия и отдел кадров — те подразделения, которые в любой компании больше всего загружены бумагами, поэтому для них переход на электронный документооборот особенно актуален. Но если использование других разновидностей ЭП сопряжено с куда большими сложностями, то для внедрения в документооборот ПЭП потребуется минимум усилий. 

О юридических моментах можно не беспокоиться: и законодательство, и суды признают ее в качестве способа подтверждения личности. Простая электронная подпись как один из видов ЭП закреплена в статье 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Можно упростить подписание документов, если оформлять их в электронном виде и подписывать с помощью ПЭП. Сервис «Подпислон» идеально подходит для подписания бухгалтерских и кадровых документов в электронном виде.

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Какие бухгалтерские документы подписывают ПЭП

Существенную часть документооборота с контрагентами составляют первичные документы, причем действующее законодательство разрешает оформлять их не только в бумажной форме, но в электронном виде. Среди самых распространенных первичных документов:

  • Счета на оплату, кассовые чеки.

  • Акты выполненных работ. 

  • Договоры.

  • Товарные накладные.

  • Акты оказанных услуг.

Акты, договоры, счета, накладные можно подписывать ПЭП. Исключение — электронные счета-фактуры. Для их подписания потребуется усиленная квалифицированная ЭП (п. 6 ст. 169 НК). Простой электронной подписи в этом случае недостаточно.

Чтобы документы, которые вы подписываете с контрагентом при помощи ПЭП, имели юридическую силу, с ним нужно заключить соглашение. В нем обязательно указывается, как определяется подписант, а также фиксируется обязанность пользователя по соблюдению конфиденциальности. 

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Как ПЭП помогает кадровикам

Кадровая служба компании — еще одно подразделение, для которого переход на безбумажный документооборот может стать настоящим спасением. Тем более что действующее законодательство разрешает вести большинство кадровой документации в электронной форме.

При работе с кадровыми документами ПЭП, как правило, используют дистанционные работники, и это действительно эффективный способ упростить работу отдела кадров.

Подписание бумажных документов удаленными сотрудниками — это и долго, и затратно. Если работник живет в другом городе, приходится отправлять бумаги курьерской службой или почтой, а затем ждать возвращения подписанных экземпляров. Причем нет гарантии, что во время своего длительного «путешествия» документы не затеряются.  

ПЭП в этом случае способна сэкономить и время, и деньги. С ее помощью сотрудник может подписать

  • Уведомление об изменении условий трудового договора.

  • Согласие на обработку данных.

  • Заявление об увольнении.

  • Отзыв заявления об увольнении.

  • Служебные записки.

  • Прочие кадровые документы.

Простая электронная подпись не подойдет для подписания:

  • трудового договора и допсоглашений к нему;

  • договора о материальной ответственности;

  • ученического договора;

  • договора на получение образования;

  • приказа о дисциплинарном взыскании;

  • уведомления об изменениях условий ТД;

  • согласия на перевод.

Обязательное условие — работник должен дать письменное согласие о переходе на электронный документооборот. Наличие такого согласия придает всем подписываемым документам юридическую силу: без него сотрудник не сможет оспорить, например, даже поданное им самим заявление на увольнение. 

Как работает сервис Подпислон

Сервис Подпислон специализируется на подписании документов компаниями, ИП и самозанятыми с физическими лицами (в том числе со статусами самозанятых). Для подписания документов используется ПЭП, которая в соответствии с законом формируется при помощи кодов и паролей. 

Все документы, подписываемые в сервисе Подпислон, имеют юридическую силу и признаются судами. Компании достаточно пройти авторизацию в личном кабинете, а сотрудник или клиент смогут поставить свою подпись кодом из СМС-сообщения. Важное преимущество: им не нужно проходить регистрацию или устанавливать приложения. 

Клиентам сервиса доступна интеграция с CRM, причем для Битрикс24 и amoCRM есть готовые интеграционные приложения, а для других систем можно использовать открытый API. Вся документация хранится в личном кабинете компании, а сотрудники и клиенты могут скачать подписанный ими документ сразу же после подписания или поучить его по электронной почте.

Хотите упростить работу своего бизнеса? Начните работу с сервисом Подпислон, и ваши работники и клиенты смогут подписывать документы в любом удобном месте и в любое время: достаточно телефона.

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Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

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