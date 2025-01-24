ПЭП для бухгалтерии и отдела кадров: какие документы можно подписать

Еще совсем недавно с ПЭП чаще всего сталкивались клиенты банков при подтверждении операций и пользователи различных электронных систем. Сейчас простая электронная подпись все более активно применяется в документообороте компаний : это действительно доступный и при этом эффективный способ оптимизации многих бизнес-процессов.

Как правило, документ подписывается при помощи СМС. Подписанту в СМС-сообщении отправляется код, созданный специальной программой. Этот код нужно ввести в соответствующее поле и тем самым подтвердить подписание.

Простая электронная подпись — одна из наиболее распространенных разновидностей ЭП. Для подтверждения личности подписанта здесь применяется ключ, состоящий из уникальной последовательности букв и цифр.

Для каких документов подойдет ПЭП: шпаргалка для бухгалтера и кадровика

Бухгалтерия и отдел кадров — те подразделения, которые в любой компании больше всего загружены бумагами, поэтому для них переход на электронный документооборот особенно актуален. Но если использование других разновидностей ЭП сопряжено с куда большими сложностями, то для внедрения в документооборот ПЭП потребуется минимум усилий. О юридических моментах можно не беспокоиться: и законодательство, и суды признают ее в качестве способа подтверждения личности. Простая электронная подпись как один из видов ЭП закреплена в статье 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Можно упростить подписание документов, если оформлять их в электронном виде и подписывать с помощью ПЭП. Сервис «Подпислон» идеально подходит для подписания бухгалтерских и кадровых документов в электронном виде. Попробовать бесплатно

Какие бухгалтерские документы подписывают ПЭП

Существенную часть документооборота с контрагентами составляют первичные документы, причем действующее законодательство разрешает оформлять их не только в бумажной форме, но в электронном виде. Среди самых распространенных первичных документов: Счета на оплату, кассовые чеки.

Акты выполненных работ.

Договоры.

Товарные накладные.

Акты оказанных услуг. Акты, договоры, счета, накладные можно подписывать ПЭП. Исключение — электронные счета-фактуры. Для их подписания потребуется усиленная квалифицированная ЭП (п. 6 ст. 169 НК). Простой электронной подписи в этом случае недостаточно. Чтобы документы, которые вы подписываете с контрагентом при помощи ПЭП, имели юридическую силу, с ним нужно заключить соглашение. В нем обязательно указывается, как определяется подписант, а также фиксируется обязанность пользователя по соблюдению конфиденциальности. Подписывайте документы с физлицами по смс Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

Как ПЭП помогает кадровикам