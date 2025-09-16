Трудовые новации сентября: как изменятся расчеты, компенсации и права работников

С сентября 2025 года на территории России вступили в силу значительные изменения в Трудовом кодексе, затрагивающие как нанимателей, так и работников. Ключевые положения связаны с изменениями правилам назначения премий и новыми гарантиями для совместителей.

Новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года:

Лишение премии по дисциплинарным основаниям допускается исключительно за месяц совершения нарушения.

Снижение общей заработной платы (включая премии) не может превышать 20%, что обеспечивает защиту доходов работников от произвольных удержаний.

С 1 сентября все процедуры, касающиеся премирования, должны быть закреплены во внутренних регламентах компании: коллективных договорах, соглашениях или положении о премировании. Там прописываются виды, размеры премий, периодичность и сроки выплат, а также порядок и критерии их выплаты или снижения.

Решения о депремировании в организациях с профсоюзом принимаются по согласованию с профсоюзной организацией.

Разовые премии (например, к праздничным датам) не подпадают под данные ограничения и отдельны от системных выплат.

Изменения в области прав совместителей:

Совместители теперь имеют право на выплаты при сокращении или ликвидации организации так же, как и основные работники. Новые правила стали применяться с лета 2025 года.

Все нововведения требуют пересмотра правил начисления премий и компенсаций, а также обновления локальных нормативных актов работодателей.

Выплаты и пособия при увольнении по ст. 81 ТК:

Основным сотрудникам полагается выходное пособие (средний заработок) за первый месяц поиска работы, а также возмещения за второй и, при необходимости, третий месяц (до трех месяцев — для северных территорий), если есть обращение в центр занятости.

Для совместителей предусмотрено автоматическое получение выходного пособия и выплат за период поиска работы, если у них сохраняется место по совместительству.

Работники северных регионов или приравненных к ним территорий сохраняют право на выплаты за третий месяц трудоустройства при продолжении работы в этом регионе.

С 1 сентября 2025 года вступило в силу новое правило, позволяющее безвизовым иностранным работникам использовать один патент для трудовой деятельности сразу в двух регионах России — при условии, что между этими субъектами имеется соответствующее соглашение (пример: Москва и Московская область).

В соответствии с этим работодатели и заказчики должны уведомлять территориальные подразделения МВД каждого региона о заключении и расторжении договоров с иностранными сотрудниками. Если заявление подано только в один субъект Федерации, а трудовая деятельность начинается и во втором, требуется в течение трех дней уведомить МВД второго региона.

Регулирование труда несовершеннолетних стало жестче: официально разрешено привлекать их к работам в праздничные и выходные исключительно в летние каникулы и только при наличии письменного согласия. Подросток старше 15 лет дает согласие самостоятельно, младше 15 — требуется разрешение одного из родителей или опекуна, а для сирот — согласие органа опеки.

В установленном законом порядке теперь предоставляется отпуск для лиц, усыновивших младенцев: 70 дней со дня рождения ребенка, 110 дней — при усыновлении нескольких детей. После этого можно оформить стандартный отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Пособие усыновителям назначается по той же схеме, что и пособие по беременности и родам, а разглашение факта усыновления запрещено.

Оплата труда в ночное время (с 22:00 до 6:00) увеличивается минимум на 20% от часового оклада или тарифной ставки. Если работа одновременно ночная и сверхурочная, выплата производится по обоим основаниям — начисляется двойная компенсация.

Также изменяемся регламент командировочных расходов: появился более четкий перечень проездных документов, где фигурируют путевые и маршрутные листы, билеты и другие подтверждающие расходы документы. Теперь расходы можно компенсировать не только с разрешения, но и с ведома руководителя.

С 1 сентября 2025 года меняется порядок расчета средней заработной платы, которая используется при начислении отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, оплате временной нетрудоспособности и выходных пособий. В новую формулу включаются все виды выплат, входящие в систему оплаты труда работодателя: оклады, тарифные ставки, сдельная оплата, премии, дополнительные начисления и надбавки (например, за выслугу лет, работу ночью или во вредных условиях, и иные стимулирующие выплаты).

В числе неучитываемых при расчете остаются социальные выплаты, такие как материальная помощь, оплата питания, расходов на проезд, коммунальные счета, обучение, отдых и аналогичные виды компенсаций.

Параллельно вводится новая формула для вычисления выходного пособия, которое причитается сотрудникам при увольнении по причине ликвидации организации, сокращения численности или штата.

Указанные нововведения обязательны для всех работодателей и требуют корректировки внутренних регламентов кадрового и финансового учета.

