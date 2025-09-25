Договор или оферта: что выбрать и как это работает

Оферта: юридическое предложение заключить сделку
По закону (ст. 435 ГК) оферта — это официальное предложение заключить договор, адресованное определенному лицу или группе лиц. Чтобы предложение считалось именно офертой, оно должно:
быть конкретным и четко сформулированным;
включать все важные условия будущей сделки;
содержать намерение оферента (того, кто предлагает) считать себя связанным этими условиями.
Как только адресат соглашается с офертой, она превращается в полноценный договор.
Акцепт: согласие второй стороны
Главный элемент, превращающий оферту в договор, называется акцепт. Это полное и безоговорочное согласие второй стороны с условиями.
Чаще всего акцептом становится действие: клиент оплачивает товар или услугу. В этот момент предложение перестает быть офертой и становится договором.
В юридической плоскости (ст. 438 ГК) акцептом могут быть:
подписание документа или письменное подтверждение,
фактические действия (например, оплата),
любые действия, демонстрирующие согласие с условиями.
Формула проста: Оферта + Акцепт = Договор.
Как это работает в жизни: пример из онлайн-покупки
Представьте, вы заходите на сайт интернет-магазина и видите смартфон с ценой и характеристиками. Это — оферта: магазин предлагает приобрести товар по указанной стоимости.
Вы добавляете смартфон в корзину и оплачиваете заказ. Ваше действие — акцепт. В момент оплаты оферта превращается в договор купли-продажи. Бумажный документ при этом не нужен: сделка заключена действиями сторон.
Виды оферт
Оферта бывает двух типов:
Непубличная. Это предложение для конкретного человека или ограниченного круга лиц. Принять его могут только те, кому оно адресовано. Например, коммерческое предложение партнеру.
Публичная. Обращена к неограниченному числу лиц. Примеры: интернет-магазины с указанием цен и характеристик товаров, меню в кафе, рекламные акции с фиксированными условиями.
В каких случаях оферта не подходит
Несмотря на удобство, оферта применяется не всегда. Есть ситуации, где необходим полноценный договор с подписями сторон.
Индивидуальные или нестандартные услуги. Обычные групповые курсы можно оформить через оферту. Но если речь идет о персональной программе обучения, важно составить детальный договор с условиями: сроки, объем, методику, стоимость.
Сделки, требующие договора по закону. Например, сделки с недвижимостью или вопросы корпоративных отношений в ООО. Здесь обязательна письменная форма договора.
Как подписать договор удаленно
Когда требуется именно договор, но стороны не могут встретиться лично, на помощь приходят цифровые сервисы. Один из них — «Подпислон». С его помощью можно подписывать договоры по SMS: быстро, удобно и юридически корректно.
Вывод
Оферта и договор — не конкурирующие понятия, а части единого механизма.
Оферта — предложение сделки.
Акцепт — согласие другой стороны.
В момент акцепта оферта превращается в договор.
В простых ситуациях достаточно оферты. Но если сделка нестандартная, требует точного описания или закрепления на бумаге — нужно заключать договор.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
