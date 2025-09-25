ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
Договор или оферта: что выбрать и как это работает

В деловой среде часто путают такие понятия, как «договор» и «оферта». Иногда можно услышать даже выражение «договор-оферта». Чтобы не допускать ошибок в работе и юридических документах, давайте разберемся: что именно такое оферта, чем она отличается от договора и в каких случаях каждый инструмент уместен.

Оферта: юридическое предложение заключить сделку

По закону (ст. 435 ГК) оферта — это официальное предложение заключить договор, адресованное определенному лицу или группе лиц. Чтобы предложение считалось именно офертой, оно должно:

  • быть конкретным и четко сформулированным;

  • включать все важные условия будущей сделки;

  • содержать намерение оферента (того, кто предлагает) считать себя связанным этими условиями.

Как только адресат соглашается с офертой, она превращается в полноценный договор.

Акцепт: согласие второй стороны

Главный элемент, превращающий оферту в договор, называется акцепт. Это полное и безоговорочное согласие второй стороны с условиями.

Чаще всего акцептом становится действие: клиент оплачивает товар или услугу. В этот момент предложение перестает быть офертой и становится договором.

В юридической плоскости (ст. 438 ГК) акцептом могут быть:

  • подписание документа или письменное подтверждение,

  • фактические действия (например, оплата),

  • любые действия, демонстрирующие согласие с условиями.

Формула проста: Оферта + Акцепт = Договор.

Как это работает в жизни: пример из онлайн-покупки

Представьте, вы заходите на сайт интернет-магазина и видите смартфон с ценой и характеристиками. Этооферта: магазин предлагает приобрести товар по указанной стоимости.

Вы добавляете смартфон в корзину и оплачиваете заказ. Ваше действиеакцепт. В момент оплаты оферта превращается в договор купли-продажи. Бумажный документ при этом не нужен: сделка заключена действиями сторон.

Виды оферт

Оферта бывает двух типов:

  • Непубличная. Это предложение для конкретного человека или ограниченного круга лиц. Принять его могут только те, кому оно адресовано. Например, коммерческое предложение партнеру.

  • Публичная. Обращена к неограниченному числу лиц. Примеры: интернет-магазины с указанием цен и характеристик товаров, меню в кафе, рекламные акции с фиксированными условиями.

В каких случаях оферта не подходит

Несмотря на удобство, оферта применяется не всегда. Есть ситуации, где необходим полноценный договор с подписями сторон.

  1. Индивидуальные или нестандартные услуги. Обычные групповые курсы можно оформить через оферту. Но если речь идет о персональной программе обучения, важно составить детальный договор с условиями: сроки, объем, методику, стоимость.

  2. Сделки, требующие договора по закону. Например, сделки с недвижимостью или вопросы корпоративных отношений в ООО. Здесь обязательна письменная форма договора.

Как подписать договор удаленно

Когда требуется именно договор, но стороны не могут встретиться лично, на помощь приходят цифровые сервисы. Один из них — «Подпислон». С его помощью можно подписывать договоры по SMS: быстро, удобно и юридически корректно.

Вывод

Оферта и договор — не конкурирующие понятия, а части единого механизма.

  • Оферта — предложение сделки.

  • Акцепт — согласие другой стороны.

  • В момент акцепта оферта превращается в договор.

В простых ситуациях достаточно оферты. Но если сделка нестандартная, требует точного описания или закрепления на бумаге — нужно заключать договор.

