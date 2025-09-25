Договор или оферта: что выбрать и как это работает

Как это работает в жизни: пример из онлайн-покупки

Представьте, вы заходите на сайт интернет-магазина и видите смартфон с ценой и характеристиками. Это — оферта: магазин предлагает приобрести товар по указанной стоимости.

Вы добавляете смартфон в корзину и оплачиваете заказ. Ваше действие — акцепт. В момент оплаты оферта превращается в договор купли-продажи. Бумажный документ при этом не нужен: сделка заключена действиями сторон.