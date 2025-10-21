Обзор приложения «Мой налог» для самозанятых

В 2019 году в России появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД). Он предназначен для граждан, которые работают на себя без регистрации ИП: фрилансеров, мастеров, консультантов и других специалистов. Для удобного взаимодействия с налоговой службой создано специальное приложение — «Мой налог».