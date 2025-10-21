ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Обзор приложения «Мой налог» для самозанятых

Это официальный продукт Федеральной налоговой службы, который позволяет самозанятым вести деятельность полностью в цифровом формате — без визитов в инспекцию и бумажных документов.

В 2019 году в России появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД). Он предназначен для граждан, которые работают на себя без регистрации ИП: фрилансеров, мастеров, консультантов и других специалистов. Для удобного взаимодействия с налоговой службой создано специальное приложение — «Мой налог».

Что умеет приложение «Мой налог»

Приложение объединяет все необходимые инструменты для ведения учета и уплаты налога:

  • регистрация в качестве самозанятого;

  • создание и отправка чеков;

  • автоматический расчет и оплата налогов;

  • прием платежей по Системе быстрых платежей (СБП);

  • выставление счетов юридическим лицам;

  • получение справок и подтверждение доходов для банков.

Скачать приложение можно бесплатно в App Store, Google Play, RuStore или AppGallery, также есть веб-версия на сайте ФНС.

Регистрация самозанятого через приложение

Регистрация проходит дистанционно, без визита в налоговую инспекцию и без госпошлины. Весь процесс занимает около 10–15 минут.

Пошаговая инструкция:

  1. Установите приложение «Мой налог».

  2. Введите номер телефона — на него придет код подтверждения.

  3. Укажите регион, где будете вести деятельность (он может отличаться от прописки).

  4. Отсканируйте разворот паспорта с фото.

  5. Сделайте селфи для подтверждения личности.

  6. Проверьте данные и подтвердите регистрацию.

Формирование чеков

Чек — это основной документ самозанятого, подтверждающий получение дохода. Его необходимо создавать при каждом платеже от клиента.

Как сформировать чек:

  • На главном экране выберите «Новая продажа».

  • Укажите сумму и описание услуги или товара.

  • Выберите тип покупателя:

    • физическое лицо (ставка 4%);

    • юридическое лицо или ИП (ставка 6%, нужно указать ИНН заказчика).

  • Отправьте чек клиенту — на email, в мессенджер или в бумажном виде.

Если в чеке допущена ошибка, его можно аннулировать и создать новый.

Работа с юридическими лицами

Самозанятые могут получать оплату напрямую на расчетный счет или выставлять счет через приложение.

Чтобы подключить счет:

  • откройте раздел «Прочее»«Платежи»;

  • выберите пункт «по расчетному счету»«Заполнить реквизиты»;

  • введите БИК и номер счета.

Затем создайте счет:

  • на главной странице выберите «Новая продажа»;

  • укажите сумму, описание и данные контрагента;

  • нажмите «Выдать счет» и отправьте заказчику.

После поступления оплаты обязательно сформируйте чек.

Прием оплат от физических лиц

Физические лица могут переводить деньги напрямую на карту или оплачивать по QR-коду через СБП.

Чтобы подключить прием онлайн-платежей:

  1. В разделе «Прочее → Платежи» укажите номер телефона.

  2. Выберите банк и сохраните данные.

  3. В подразделе «Платежные агенты» выберите подходящий сервис и подключите его.

После этого при создании продажи можно выбрать «Выдать счет» и показать клиенту QR-код или отправить ссылку на оплату.

Расчет и оплата налога

Приложение автоматически рассчитывает налог с каждой операции:

  • 4% — с доходов от физических лиц;

  • 6% — с доходов от организаций и ИП.

Все вычеты система применяет самостоятельно.

Оплатить налог можно вручную или настроить автосписание:

  • зайдите в раздел «Платежи»;

  • добавьте банковскую карту;

  • при желании включите автоплатеж — деньги будут списываться раз в месяц.

Получение справок и подтверждений

В разделе «Прочее → Справки» можно получить:

  • подтверждение статуса самозанятого;

  • справку о доходах за выбранный период.

Эффективная работа с документами и заказчиками

Для самозанятых, которые сотрудничают с юридическими лицами, удобно использовать сервисы электронного документооборота, например, сервис «Подпислон» или аналогичные решения. Они позволяют оформлять договоры, счета и другие документы полностью в цифровом формате — без печати и визитов в офис. Такой подход экономит время, упрощает взаимодействие с заказчиками и делает процесс работы прозрачным и безопасным.

В целом, приложение «Мой налог» помогает самозанятым вести деятельность максимально просто: регистрация, формирование чеков, расчет и оплата налога, получение справок — все в одном месте. В сочетании с современными сервисами электронного документооборота это позволяет сосредоточиться на развитии своего дела, а не на бумажной бюрократии.

