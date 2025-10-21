Обзор приложения «Мой налог» для самозанятых

В 2019 году в России появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД). Он предназначен для граждан, которые работают на себя без регистрации ИП: фрилансеров, мастеров, консультантов и других специалистов. Для удобного взаимодействия с налоговой службой создано специальное приложение — «Мой налог».
Что умеет приложение «Мой налог»
Приложение объединяет все необходимые инструменты для ведения учета и уплаты налога:
регистрация в качестве самозанятого;
создание и отправка чеков;
автоматический расчет и оплата налогов;
прием платежей по Системе быстрых платежей (СБП);
выставление счетов юридическим лицам;
получение справок и подтверждение доходов для банков.
Скачать приложение можно бесплатно в App Store, Google Play, RuStore или AppGallery, также есть веб-версия на сайте ФНС.
Регистрация самозанятого через приложение
Регистрация проходит дистанционно, без визита в налоговую инспекцию и без госпошлины. Весь процесс занимает около 10–15 минут.
Пошаговая инструкция:
Установите приложение «Мой налог».
Введите номер телефона — на него придет код подтверждения.
Укажите регион, где будете вести деятельность (он может отличаться от прописки).
Отсканируйте разворот паспорта с фото.
Сделайте селфи для подтверждения личности.
Проверьте данные и подтвердите регистрацию.
Формирование чеков
Чек — это основной документ самозанятого, подтверждающий получение дохода. Его необходимо создавать при каждом платеже от клиента.
Как сформировать чек:
На главном экране выберите «Новая продажа».
Укажите сумму и описание услуги или товара.
Выберите тип покупателя:
физическое лицо (ставка 4%);
юридическое лицо или ИП (ставка 6%, нужно указать ИНН заказчика).
Отправьте чек клиенту — на email, в мессенджер или в бумажном виде.
Если в чеке допущена ошибка, его можно аннулировать и создать новый.
Работа с юридическими лицами
Самозанятые могут получать оплату напрямую на расчетный счет или выставлять счет через приложение.
Чтобы подключить счет:
откройте раздел «Прочее» → «Платежи»;
выберите пункт «по расчетному счету» → «Заполнить реквизиты»;
введите БИК и номер счета.
Затем создайте счет:
на главной странице выберите «Новая продажа»;
укажите сумму, описание и данные контрагента;
нажмите «Выдать счет» и отправьте заказчику.
После поступления оплаты обязательно сформируйте чек.
Прием оплат от физических лиц
Физические лица могут переводить деньги напрямую на карту или оплачивать по QR-коду через СБП.
Чтобы подключить прием онлайн-платежей:
В разделе «Прочее → Платежи» укажите номер телефона.
Выберите банк и сохраните данные.
В подразделе «Платежные агенты» выберите подходящий сервис и подключите его.
После этого при создании продажи можно выбрать «Выдать счет» и показать клиенту QR-код или отправить ссылку на оплату.
Расчет и оплата налога
Приложение автоматически рассчитывает налог с каждой операции:
4% — с доходов от физических лиц;
6% — с доходов от организаций и ИП.
Все вычеты система применяет самостоятельно.
Оплатить налог можно вручную или настроить автосписание:
зайдите в раздел «Платежи»;
добавьте банковскую карту;
при желании включите автоплатеж — деньги будут списываться раз в месяц.
Получение справок и подтверждений
В разделе «Прочее → Справки» можно получить:
подтверждение статуса самозанятого;
справку о доходах за выбранный период.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
Эффективная работа с документами и заказчиками
Для самозанятых, которые сотрудничают с юридическими лицами, удобно использовать сервисы электронного документооборота, например, сервис «Подпислон» или аналогичные решения. Они позволяют оформлять договоры, счета и другие документы полностью в цифровом формате — без печати и визитов в офис. Такой подход экономит время, упрощает взаимодействие с заказчиками и делает процесс работы прозрачным и безопасным.
В целом, приложение «Мой налог» помогает самозанятым вести деятельность максимально просто: регистрация, формирование чеков, расчет и оплата налога, получение справок — все в одном месте. В сочетании с современными сервисами электронного документооборота это позволяет сосредоточиться на развитии своего дела, а не на бумажной бюрократии.
