Как правильно составить акт выполненных работ и оказанных услуг

В каких случаях составляется акт

Акт оформляется по достижении условий, установленных договором подряда или оказания услуг, фиксирует факт исполнения этих условий подрядчиком (исполнителем) и служит юридическим доказательством исполненных обязательств.

Организации и ИП используют его для налогового и бухгалтерского учета: акт помогает подтвердить расходы и доходы, а также может понадобиться при проверках или для предоставления документов в банк.

Иногда вместо акта используется универсальный передаточный документ (УПД) — со статусом 2 (например, при работе с маркированными товарами), все зависит от условий договора. Однако акт остается наиболее удобным вариантом, если контрагентам нужно детализировать сделку, например, указать ответственного исполнителя или уточнить перечень работ.