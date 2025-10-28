Как правильно составить акт выполненных работ и оказанных услуг

После завершения работ (оказания услуги) между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком наступает важный этап — подписание закрывающих документов. Основной из них — Акт выполненных работ или оказанных услуг, в котором стороны фиксируют факт выполнения обязательств по договору. Этот документ не просто формальность:
подтверждает факт исполнения подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по договору,
он служит основанием для налогового и бухгалтерского учета,
подтверждает право заказчика на оплату и закрытие сделки.
В каких случаях составляется акт
Акт оформляется по достижении условий, установленных договором подряда или оказания услуг, фиксирует факт исполнения этих условий подрядчиком (исполнителем) и служит юридическим доказательством исполненных обязательств.
Организации и ИП используют его для налогового и бухгалтерского учета: акт помогает подтвердить расходы и доходы, а также может понадобиться при проверках или для предоставления документов в банк.
Иногда вместо акта используется универсальный передаточный документ (УПД) — со статусом 2 (например, при работе с маркированными товарами), все зависит от условий договора. Однако акт остается наиболее удобным вариантом, если контрагентам нужно детализировать сделку, например, указать ответственного исполнителя или уточнить перечень работ.
Акт для индивидуального предпринимателя
Для предпринимателя-исполнителя акт — это письменное подтверждение, что заказчик принял выполненную работу или оказанную услугу и не имеет претензий. Документ становится основанием для оплаты.
С точки зрения налогового учета акт обязателен для предпринимателей на ОСНО, УСН и АУСН («доходы минус расходы»). Он может также понадобиться банку для подтверждения назначения платежа.
Нужен ли акт при работе с самозанятым
При сотрудничестве с самозанятыми акт не является обязательным — основным подтверждением сделки служит чек, сформированный исполнителем в приложении «Мой налог».
Однако стороны могут оформить акт по взаимной договоренности — например, если речь идет о сложной работе, влияющей на стоимость имущества или оборудования компании. В таких случаях акт помогает структурировать документы и избежать споров.
Как правильно составить акт выполненных работ
Действующим законодательством не установлено обязательных к применению форм акта. Главное — чтобы документ содержал все ключевые реквизиты:
Название документа — например, «Акт приемки выполненных работ по договору №___».
Дата составления.
Данные сторон — наименования организаций, ФИО исполнителя и заказчика, подписи или печати.
Описание и объем работ — используйте формулировки, совпадающие с договором. Если в договоре указано «укладка плитки», а в акте написано «отделочные работы», налоговая может не принять такие расходы.
Количество и стоимость — пропишите единицы измерения, цену за каждую и итоговую сумму.
Выявленные недостатки (если есть).
Прозрачность и точность формулировок позволяют избежать споров и ошибок при проверках.
Промежуточный и корректировочный акт
Если работа выполняется поэтапно, стороны могут подписывать промежуточные акты — после каждого завершенного этапа. Это помогает фиксировать результаты и своевременно получать оплату.
Корректировочный акт составляется, когда после подписания основного акта стороны решили изменить условия — например, увеличить объем или цену. Он не предназначен для исправления ошибок: если в основном акте была допущена ошибка, его необходимо подписать заново, а также дополнительно указать, что ранее подписанный акт признан сторонами недействительным (либо аннулировать в ЭДО), поскольку на сегодняшний день законом не определен иной механизм внесения изменений в уже подписанные сторонами акты.
Можно ли подписать акт дистанционно
Да, сегодня акт можно подписать без личных встреч и курьеров. Если обе стороны имеют квалифицированные электронные подписи, подписание проводится через любого оператора ЭДО.
Если же одна из сторон — физлицо или самозанятый, удобно использовать сервис «Подпислон». Подпись ставится по СМС, документ сразу получает юридическую силу и хранится в электронном архиве. Это быстро, законно и избавляет от бумажной рутины.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
Итог
Акт выполненных работ (оказанных услуг) — это не просто «бумажка для бухгалтерии». Это документ, который защищает обе стороны, фиксирует результат и обеспечивает прозрачность сделки.
Цифровые инструменты, такие как электронный документооборот, позволяют подписывать акты дистанционно, экономя время и снижая риски. Главное — соблюдать формальные требования и хранить документы в надежной системе.
