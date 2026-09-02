Штрафы за маркировку в 2026 году: полный разбор для бизнеса

С 1 сентября 2026 года за нарушения правил маркировки товаров бизнесу грозят серьезные штрафы. Заработал механизм автоштрафов: система «Честный ЗНАК» сама фиксирует нарушение, а постановление выносится без участия инспектора.

Разберем основные виды нарушений, размеры штрафов и то, как работают автоштрафы. А также расскажем, что проверить в процессах, чтобы избежать рисков.