Штрафы за маркировку в 2026 году: полный разбор для бизнеса

С 1 сентября 2026 года за нарушения правил маркировки товаров бизнесу грозят серьезные штрафы. Заработал механизм автоштрафов: система «Честный ЗНАК» сама фиксирует нарушение, а постановление выносится без участия инспектора.
Разберем основные виды нарушений, размеры штрафов и то, как работают автоштрафы. А также расскажем, что проверить в процессах, чтобы избежать рисков.
Оборот товара без кодов маркировки
Маркированную продукцию без действующего кода Data Matrix нельзя принимать от поставщика, хранить для продажи, перемещать между складами, отгружать контрагентам или реализовывать в рознице.
За такие нарушения применяется статья 15.12 КоАП РФ:
Для ИП и должностных лиц — штраф от 5000 до 10 000 рублей с конфискацией товара.
Для юридических лиц (за ввод в оборот) — от 50 000 до 100 000 рублей с конфискацией.
Для отдельных товарных групп — табак, никотинсодержащая продукция, пиво и слабоалкогольные напитки — действуют повышенные санкции:
для граждан — от 100 000 до 150 000 рублей;
для ИП и должностных лиц — от 300 000 до 500 000 рублей;
для юрлиц (ввод в оборот) — от 700 000 до 1 000 000 рублей;
для юрлиц (оборот) — от 1 000 000 до 1 500 000 рублей.
Если объем незаконно введенной продукции превышает установленный порог, возможна уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ.
Поддельные коды маркировки
Нанесение или использование фальшивых кодов — одно из самых серьезных нарушений. Ответственность может быть возложена не только на производителя, но и на всех участников цепочки: тех, кто приобретал, хранил, перевозил или продавал такой товар.
По статье 171.1 УК РФ предусмотрены:
штраф до 300 000 рублей или в размере дохода за период до двух лет;
принудительные работы до трех лет;
лишение свободы до трех лет со штрафом;
при сговоре группы лиц — до четырех лет;
при сговоре и особо крупном размере — до шести лет со штрафом до 1 000 000 рублей.
Что делать на приемке: проверять коды 2D-сканером и сверять их статус в ГИС МТ. Если код не читается, не найден в системе или вызывает сомнения, товар лучше не принимать и оформить возврат.
Для корректной работы потребуются 2D-сканеры, которые считывают коды Data Matrix, или терминалы сбора данных (например, для быстрой инвентаризации склада). В каталоге POScenter вы можете найти оборудование под любой бюджет и задачи: от сверхзащищенных промышленных моделей, выдерживающих ежедневную большую нагрузку до бюджетных и компактных решений для начинающего, малого бизнеса.
Нарушение цен на табак и никотинсодержащую продукцию
Для табака установлена максимальная розничная цена, для части никотинсодержащей продукции — минимальные ценовые ограничения. Касса должна контролировать цену: параметры товара и кода маркировки связаны.
За продажу выше максимальной или ниже минимальной розничной цены действуют автоштрафы, привязанные к объему продаж через одну точку за день:
до 100 единиц — 5000 рублей;
от 101 до 1000 единиц — 50 000 рублей;
более 1000 единиц — 500 000 рублей.
Дополнительно для ИП и должностных лиц возможна дисквалификация до трех лет.
Нарушение цен на алкоголь
Для алкоголя установлена минимальная розничная цена (МРЦа). Как и в случае с табаком, цена должна контролироваться на кассе, а данные о товаре и коде маркировки — синхронизироваться.
За нарушение МРЦа предусмотрена ответственность по статье 14.6 КоАП РФ:
для ИП и должностных лиц — штраф до 50 000 рублей либо дисквалификация до трех лет;
для юридических лиц — штраф до 100 000 рублей.
Чтобы минимизировать ошибки, кассовое ПО должно автоматически проверять МРЦ и блокировать продажу при попытке обойти предупреждение системы.
Несвоевременная передача сведений в «Честный ЗНАК»
Участники оборота обязаны вовремя передавать в систему данные обо всех операциях: регистрация кодов, ввод в оборот, отгрузка, приемка, агрегация, списание, возврат, розничная продажа.
За нарушение сроков передачи данных по статье 15.12.1 КоАП РФ предусмотрены:
для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф от 1000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — штраф от 50 000 до 100 000 рублей.
Особое внимание нужно уделить документам в ЭДО, подтверждению УПД, обработке возвратов и списаний.
Нарушения при работе с лекарствами
Для лекарственных препаратов действует отдельный порядок передачи данных в систему мониторинга. Сроки на фиксацию перехода права собственности и вывода из оборота короче, чем для большинства других товарных групп.
За несвоевременное внесение сведений по статье 6.34 КоАП РФ предусмотрены:
для ИП и должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Контролировать нужно не только продажу через кассу, но и списание, льготный отпуск, использование в медорганизациях и другие основания для вывода из оборота.
Продажа товара со статусом «Не в обороте»
Реализовать можно только товар, код которого имеет корректный статус в системе — обычно «В обороте». Продажа товара с некорректным статусом создает риск нарушения.
Такая ситуация может возникнуть из-за ошибки поставщика, некорректной обработки возврата, перемаркировки или сбоя в учетной системе. Статус кодов стоит проверять еще на приемке — через приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» или товароучетную систему.
За продажу товара со статусом «Не в обороте» возможна ответственность по статье 15.12.1 КоАП РФ:
для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф от 1000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Ввод в оборот без разрешительных документов
Если для товара обязательны декларация или сертификат соответствия, реквизиты разрешительной документации нужно корректно указать при вводе в оборот. Ошибки в реквизитах, отсутствие сведений или использование недействительных документов могут быть квалифицированы как нарушение правил передачи данных.
За такие нарушения применяются санкции статьи 15.12.1 КоАП РФ:
для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Ввод в оборот чужого товара
Розничный магазин может ошибочно ввести в оборот товар, ранее проданный другим участником рынка. Типичный сценарий: покупатель возвращает товар, купленный в другом магазине, а сотрудник не проверяет историю кода и оформляет возврат в свою систему.
Перед повторным вводом нужно убедиться, что код относится к товарам, выведенным из оборота именно этой организацией. За ошибку предусмотрены те же санкции по статье 15.12.1 КоАП РФ: от предупреждения или штрафа 1000 – 10 000 рублей для ИП и должностных лиц до 50 000 – 100 000 рублей для юрлиц.
Автоштрафы с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года введен механизм автоматического привлечения к административной ответственности по данным ГИС МТ. Система «Честный ЗНАК» фиксирует потенциальное нарушение, а уполномоченный орган формирует постановление в электронном виде. Закон позволяет выносить постановления без протокола и без участия нарушителя на стадии фиксации.
Уведомление о постановлении поступает в личный кабинет организации или ИП на «Госуслугах». Его можно оплатить либо обжаловать в установленный срок.
Какие нарушения попадают под автоштрафы
Продажа просроченного товара
Автоматическое постановление может быть вынесено, если маркированный товар продали после того, как система разрешительного режима передала запрет на его реализацию.
Штраф рассчитывается за каждую реализованную единицу:
Для ИП — 10 000 рублей
Для юридических лиц — 20 000 рублей
Важно: санкция назначается не за наличие просрочки в зале, а за продажу после полученного кассой запрета.
Нарушение цены на табак и НСП
Автоматические штрафы предусмотрены за продажу табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением установленных ценовых ограничений. Размер санкции зависит от количества товаров, реализованных через одну торговую точку за день.
Продажа без регистрации в ГИС МТ
Если ИП или юридическое лицо не зарегистрировано в «Честном ЗНАКе», но за календарный месяц реализовало через одну кассу более 10 единиц маркированной табачной, никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления, применяется автоматический штраф 50 000 рублей.
Как снизить риски штрафов
Чтобы минимизировать вероятность штрафов или даже уголовной ответственности, магазину стоит выстроить регулярный контроль маркированного ассортимента:
Проверить регистрацию в «Честном ЗНАКе» по всем товарным группам.
Использовать ККТ с ФФД 1.2, поддержкой разрешительного режима и ТП ПИоТ.
Настроить передачу данных через ОФД в ГИС МТ.
Проверять коды, статус товара и сопроводительные документы еще при приемке.
Контролировать УПД и своевременно подтверждать поставки в ЭДО.
Регулярно проводить инвентаризацию, особенно по товарам с коротким сроком годности.
Проверять МРЦ и минимальные цены на табачную и никотинсодержащую продукцию.
Настроить корректное списание, возвраты и повторный ввод в оборот.
Обучить кассиров не обходить запреты, которые выводит кассовое ПО.
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