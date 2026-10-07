Просроченный товар в магазине: как найти, списать и не получить штраф

Что делать, чтобы не допустить просрочку

Проверяйте срок годности при приемке. Сопоставляйте информацию на упаковке с данными в накладной и не принимайте товары с критически маленьким остаточным сроком.

Используйте принципы FEFO и FIFO. В первую очередь продавайте продукцию, которая раньше потеряет свои свойства. Новые поставки размещайте за товарами из предыдущей партии.

Проводите регулярные проверки. Скоропортящиеся продукты желательно осматривать каждый день, а остальные товарные запасы — минимум раз в неделю.

Фиксируйте даты вскрытия. На кухне кафе или ресторана каждая открытая емкость должна иметь наклейку с датой и временем начала использования.

Назначьте конкретного ответственного сотрудника. Если контроль возложен на всех сразу, на практике за результат часто не отвечает никто.