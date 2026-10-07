Просроченный товар в магазине: как найти, списать и не получить штраф

Для владельца магазина, кафе или бара просроченный товар может показаться незначительной проблемой — например, несколько забытых на полке йогуртов. Однако теперь продажу маркированной продукции контролирует система, а размер штрафа рассчитывается за каждую реализованную единицу.
В статье разберем, где чаще всего обнаруживается просрочка, как ее предотвратить, каким образом «Честный ЗНАК» фиксирует нарушение и как правильно вывести товар из оборота.
Как обнаружить просроченный товар в магазине
Обычно просрочка возникает не внезапно. Чаще всего проблема появляется на дальних полках, в складских помещениях или в подсобных зонах кафе и ресторанов.
Наибольший риск возникает в следующих ситуациях:
старая партия остается за новой и не попадает в продажу;
срок годности не указан в учетной системе или не контролируется по ценнику;
поставщик привозит продукцию с небольшим остатком срока, а сотрудник не проверяет ее при приемке;
акционный товар долго лежит без движения;
в заведении общественного питания вскрытые соусы, полуфабрикаты и другие продукты хранятся без отметки о дате вскрытия.
Что делать, чтобы не допустить просрочку
Проверяйте срок годности при приемке. Сопоставляйте информацию на упаковке с данными в накладной и не принимайте товары с критически маленьким остаточным сроком.
Используйте принципы FEFO и FIFO. В первую очередь продавайте продукцию, которая раньше потеряет свои свойства. Новые поставки размещайте за товарами из предыдущей партии.
Проводите регулярные проверки. Скоропортящиеся продукты желательно осматривать каждый день, а остальные товарные запасы — минимум раз в неделю.
Фиксируйте даты вскрытия. На кухне кафе или ресторана каждая открытая емкость должна иметь наклейку с датой и временем начала использования.
Назначьте конкретного ответственного сотрудника. Если контроль возложен на всех сразу, на практике за результат часто не отвечает никто.
Ускорить проверки поможет ТСД
Для оперативного поиска и списания просроченных товаров удобно использовать терминалы сбора данных (ТСД). Сотрудник сканирует штрихкод или Data Matrix и сразу получает сведения о партии, дате изготовления и сроке годности. Такой подход ускоряет инвентаризацию и уменьшает вероятность ошибок при ручной проверке.
ТСД POScenter помогают проводить инвентаризацию, сопоставлять фактические остатки с учетными данными и находить товары с приближающимся окончанием срока годности. Благодаря готовым рабочим сценариям ежедневный контроль становится проще и требует меньше бумажных операций.
Что будет за продажу просроченного товара
За реализацию просроченной продукции предусмотрено несколько видов ответственности. В первую очередь это административный штраф по КоАП РФ. Если из-за употребления товара пострадал покупатель, дополнительно возможны гражданские требования и претензии со стороны Роспотребнадзора.
Контролирующие органы могут изъять небезопасную продукцию. При повторных нарушениях размер санкций увеличивается.
Есть и репутационные риски. Жалоба покупателя, фотография просроченного товара или публикация в социальных сетях способны сформировать негативное отношение к магазину или заведению. В отдельных случаях это может привести к публичному конфликту или привлечь внимание надзорных органов.
Штрафы за продажу просроченного товара
Сейчас применяются как общие положения КоАП РФ, так и отдельные правила для маркированной продукции.
За продажу товара, который не соответствует требованиям к качеству, при первом нарушении предусмотрены следующие штрафы по статье 14.4 КоАП РФ:
для должностных лиц — от 3000 до 10 000 рублей;
для ИП — от 10 000 до 20 000 рублей;
для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.
Для организаций также может применяться конфискация продукции. При повторном нарушении суммы возрастают:
для ИП — от 15 000 до 30 000 рублей;
для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Если товар испортился из-за несоблюдения условий хранения, применяется статья 14.43 КоАП РФ. В этом случае штраф составляет:
для ИП — от 20 000 до 30 000 рублей;
для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей.
За реализацию маркированного товара с истекшим сроком годности штраф начисляется за каждую проданную единицу:
для ИП — 10 000 рублей;
для юридических лиц — 20 000 рублей.
Продано единиц
ИП
Юридическое лицо
5
50 000 рублей
100 000 рублей
20
200 000 рублей
400 000 рублей
50
500 000 рублей
1 000 000 рублей
Таким образом, продажа 50 просроченных упаковок может обернуться для ИП штрафом в 500 000 рублей.
Просроченный товар в «Честном ЗНАКе»
Сведения о сроке годности маркированного товара хранятся в государственной информационной системе маркировки. При продаже данные передаются в «Честный ЗНАК». Если срок годности уже истек, система должна заблокировать операцию на кассе.
Попытка реализовать такой товар несмотря на запрет может привести к штрафу за нарушение правил маркировки.
Важно учитывать несколько моментов:
просроченный товар нельзя продавать даже со скидкой;
Data Matrix может продолжать считываться и иметь статус «В обороте», но это не делает продажу законной;
отсутствие автоматического запрета на кассе не снимает с продавца ответственности за контроль срока годности;
разрешительный режим распространяется на все большее количество товарных групп;
требования действуют независимо от масштаба бизнеса и касаются в том числе ИП.
Кассовое оборудование и программное обеспечение следует настроить так, чтобы система блокировала продажу при получении запрета от «Честного ЗНАКа». Кроме того, кассир должен понимать, как действовать при появлении соответствующего сообщения. Возможности и порядок настройки уточните у поставщика кассового ПО.
Как списать просроченный товар
Корректное списание помогает подтвердить правомерность действий при проверке. В некоторых случаях стоимость испорченной продукции можно учесть при расчете налоговой базы, если ее выявление и утилизация относятся к обязанностям продавца. Для этого потребуются внутренний регламент и подтверждающие акты. Налоговый порядок лучше заранее согласовать с бухгалтером.
Шаг 1. Снимите товар с продажи. Немедленно уберите просроченную продукцию из торгового зала, склада и других зон, где она может попасть в реализацию.
Шаг 2. Оформите акт. В документе укажите:
наименование товара;
количество единиц;
место обнаружения продукции;
обстоятельства выявления просрочки;
дальнейший способ обращения с товаром — утилизация, уничтожение или возврат поставщику.
Шаг 3. Выведите маркированный товар из оборота. Для этого:
Войдите в личный кабинет системы с помощью УКЭП.
Откройте нужную товарную группу.
Перейдите в раздел «Документы» и создайте документ «Вывод из оборота».
Выберите причину «Истечение срока годности» и укажите реквизиты акта.
Добавьте коды маркировки — сканированием, из остатков или с помощью файла.
Подпишите документ УКЭП и отправьте его.
Проверьте, что коды получили нужный статус.
Информацию необходимо передать в течение трех рабочих дней с момента обнаружения просроченного товара. Название операции и порядок действий могут различаться в зависимости от товарной группы: в отдельных случаях используется функция «Списание».
Шаг 4. Утилизируйте продукцию. Передайте товар специализированной организации вместе с актом приема-передачи. После завершения процедуры получите документ, подтверждающий уничтожение или утилизацию продукции.
С реестром утилизаторов можно ознакомиться на сайте Росприроднадзора.
Шаг 5. Сохраните документы. Акт списания, акт приема-передачи и документ об уничтожении или утилизации рекомендуется хранить не менее пяти лет. Эти документы подтверждают, что просроченный товар был своевременно снят с продажи и правильно выведен из оборота.
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