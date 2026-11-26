В 2027 году для бизнеса в России могут заметно измениться правила. Масштабный законопроект № 617-9, затрагивает одновременно НДС, покупки на зарубежных маркетплейсах, импорт товаров из стран ЕАЭС, работу продавцов на площадках, банковские операции и размеры штрафов.

Разбираемся, что изменится для бизнеса и самозанятых и как подготовиться к работе по новым правилам.

Дисклеймер: № 617-9 принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября 2026 года. До официального опубликования закона и вступления его в силу отдельные нормы, сроки и суммы могут измениться.

Больше изменений для бизнеса в 2027 году.