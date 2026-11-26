В 2027 году для бизнеса в России могут заметно измениться правила. Масштабный законопроект № 617-9, затрагивает одновременно НДС, покупки на зарубежных маркетплейсах, импорт товаров из стран ЕАЭС, работу продавцов на площадках, банковские операции и размеры штрафов.
Разбираемся, что изменится для бизнеса и самозанятых и как подготовиться к работе по новым правилам.
Дисклеймер: № 617-9 принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября 2026 года. До официального опубликования закона и вступления его в силу отдельные нормы, сроки и суммы могут измениться.
Маркетплейсы начнут передавать ФНС данные о рисках
Операторы маркетплейсов должны будут раз в квартал оценивать продавцов по специальным индикаторам налогового риска. Проще говоря, площадка будет проверять, нет ли у продавца признаков того, что он занижает налоги или ведет деятельность неофициально.
Результаты такой оценки маркетплейс должен будет передавать в ФНС. Уведомления о рисках планируется показывать продавцу в личном кабинете на площадке.
Самостоятельно начислять налоги маркетплейс не будет. Но он сможет стать дополнительным источником информации для налоговой службы. Поэтому продавцам важно, чтобы данные о продажах, выплатах, возвратах и комиссиях совпадали с налоговой отчетностью.
В 2026 ввели другой законопроект, по которому маркетплейсы должны следить за тем, что размещают продавцы. По его итогам уже заморозили более 9 миллионов карточек товаров. Почитайте подробнее, как изменились правила и за что может быть блокировка.
Что важно сделать ИП и компаниям:
проверить, правильно ли отражается выручка с маркетплейсов;
сверить суммы продаж, возвратов, комиссий и фактических выплат;
хранить документы, которые подтверждают происхождение и стоимость товаров;
регулярно сверять данные из личного кабинета площадки с учетом и декларациями.
Что будет, если игнорировать уведомление
Продавцу дадут 30 календарных дней, чтобы представить площадке документы, опровергающие налоговый риск. Игнорировать уведомление не стоит: без реакции маркетплейс передаст ФНС сведения о том, что продавец не подтвердил или не опроверг риск.
Введут НДС на покупки из-за рубежа
С 2027 года за товары, заказанные на зарубежных сайтах и маркетплейсах, придется платить НДС 22% — даже если посылка стоит дешевле беспошлинного лимита в 200 евро. Налог будут рассчитывать и перечислять налоговые агенты.
Ими могут стать:
иностранный продавец, если он продает товары через собственный сайт;
зарубежный маркетплейс, через который продаются товары других иностранных продавцов;
российский маркетплейс, через который продаются товары иностранных продавцов.
Налоговой базой будет цена, которую покупатель заплатил налоговому агенту, без учета НДС. Проще говоря, налог может быть включен в итоговую стоимость заказа еще на этапе оплаты.
Для российских продавцов это может изменить конкурентную среду. Зарубежные товары станут немного дороже за счет НДС, а отечественные продавцы получат более равные условия.
Появится минимальная цена на импорт из ЕАЭС
Для маркированных товаров, которые ввозятся из Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и других стран ЕАЭС, предлагается ввести минимальную цену единицы товара. Она будет использоваться для расчета НДС при ввозе.
Если компания декларирует цену товара ниже, НДС все равно рассчитают от минимальной цены. Порядок расчета минимальной цены установит Правительство. Минимальную цену планируется определять на основе цены похожего товара в сопоставимой сделке с конечным покупателем в России, с поправочным коэффициентом.
В первую очередь изменения затронут импортеров маркированных товаров: одежды, обуви, товаров для дома, электроники, косметики и других категорий.
ФНС сможет запрашивать у налогоплательщика: сертификаты соответствия, документы о происхождении товара, техническую документацию и иные документы, подтверждающие характеристики и стоимость товара.
Почитайте подробнее обо всех изменениях в маркировке в 2027 году.
Что важно проверить импортерам:
насколько декларируемая цена соответствует рыночной в России;
есть ли документы, подтверждающие происхождение и характеристики товара;
правильно ли определены коды ТН ВЭД и признаки маркировки;
есть ли риск доначисления НДС при низкой таможенной стоимости.
Появится торговый сбор для общепита
С 1 апреля 2027 года города смогут вводить торговый сбор не только для розничной торговли, но и для кафе, ресторанов и предприятий бытовых услуг. Сам по себе закон не вводит сбор повсеместно: решение о его установлении останется за муниципалитетом.
Для бизнеса на УСН «доходы минус расходы» порядок изменится с 1 января 2028 года: торговый сбор перестанет учитываться в расходах, но им можно будет уменьшать сам налог. Уменьшение допускается только в части налога, превышающей 1% доходов, — то есть ниже минимального налога снизить его нельзя.
Штрафы станут выше
Одно из самых заметных изменений — рост налоговых штрафов. Законопроект повышает размеры многих санкций, предусмотренных Налоговым кодексом.
Появятся новые льготы и поддержка
В законопроекте есть и меры поддержки. Предлагается освободить от НДС безвозмездную передачу имущества, работ, услуг и имущественных прав Минобороны, силовым структурам, добровольческим формированиям и МЧС для защиты от беспилотных аппаратов и иных средств поражения.
Также расширяется перечень освобождаемых от НДС услуг в сфере культуры и искусства. Отдельная льгота предусмотрена для внутренних авиаперевозок, у которых пункт отправления и/или назначения находится в Дальневосточном федеральном округе.
Налоговые льготы, действующие для ИТ-сферы, распространят на онлайн-сервисы, предоставляющие доступ к электронным и аудиокнигам по подписке. Доходы от таких сервисов смогут учитывать при расчете доли профильной выручки, необходимой для льгот по налогу на прибыль и страховым взносам.
Что делать бизнесу до 2027 года
Провести аудит учета. Проверить, как отражаются продажи через маркетплейсы, возвраты, комиссии и выплаты.
Подготовить документы по импорту. Особенно если компания ввозит маркированные товары из ЕАЭС.
Разделить личные и бизнес-платежи. Это важно и для ИП, и для самозанятых.
Проверить договоры с маркетплейсами. Уточнить, какие данные площадка сможет передавать ФНС.
Пересмотреть налоговые риски. Оценить, какие операции могут вызвать вопросы при новом уровне контроля.
Следить за финальной редакцией закона. Законопроект еще проходит законодательную процедуру, поэтому отдельные детали могут измениться.
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