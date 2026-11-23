Что происходит на рынке труда инженеров в 2026 году

В 2026 году подбор персонала на производство идет на фоне роста числа резюме. Однако это не означает, что подходящих специалистов стало больше.

По данным аналитического сервиса hh.ru, в октябре 2026 года на одну вакансию в категории «Производство, сервисное обслуживание» приходилось 5,2 активного резюме, тогда как по рынку труда в целом - 9,0. В категорию входят разные специалисты, поэтому индекс не показывает, сколько соискателей подходят конкретному производству.

В обзоре SuperJob от 29 октября 2026 года, подготовленном по данным за сентябрь, сообщается, что вакансий в промышленности стало на 17 % меньше, чем годом ранее, а резюме - на 21 % больше. За год зарплатные предложения для ИТР промышленных предприятий Москвы выросли на 8,6 %. Эти показатели описывают разные группы.

У SuperJob есть и более предметная деталь: опыт работы от года до шести лет запрашивают в 92 % вакансий ИТР, но такой стаж указан лишь в 15 % резюме. При этом 68 % соискателей сообщают об опыте свыше шести лет. Разница в требованиях и составе резюме показывает неоднородность рынка. Дефицит инженеров в 2026 году следует оценивать по конкретным компетенциям, а не по названию профессии.