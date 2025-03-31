Неочевидные признаки сомнительной компании

По общему правилу, плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года. Однако в зависимости от сферы деятельности организации они могут проводиться и чаще. Например, в детских садах и школах санитарно-эпидемиологические проверки проводятся каждый год.

Плановые проверки проводятся по заранее составленному расписанию на год . Они предсказуемы, и для них не нужен какой-то повод, например жалоба. Таким проверкам то и дело подвергаются все компании.

Внеплановые контрольные мероприятия — события гораздо более редкие, неприятные и настораживающие. От плановых они отличаются тем, что для них необходим повод. Например, жалоба от сотрудника на плохие условия труда послужит основанием для проведения внеплановой проверки ГИТ.

Налоговики проводят внеплановые проверки, когда у них появляется достаточно оснований подозревать, что компания уклоняется от налогов или использует незаконные схемы оптимизации.

Важно понимать, что внеплановая проверка — это всегда очень болезненный эпизод в жизни компании. Дело в том, что они требуют от проверяющих больших ресурсов: они должны собрать информацию, организовать работу на месте, потратить много сил и времени на изучение компании. Часто проверки длятся не один месяц.

Учитывая всю сложность этого мероприятия, проверяющие органы просто не начинают внеплановую проверку, если не уверены, что у нее будет результат. Иными словами, если в компанию пришла проверка, особенно это касается налоговых, значит, проверяющие уже знают обо всех нарушениях в деятельности организации и им только нужно собрать необходимые доказательства.