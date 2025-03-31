Неочевидные признаки сомнительной компании

Компании начали тщательнее изучать уставные документы, финансовую отчетность и выписку из ЕГРЮЛ партнера, но часто этого было недостаточно. Так, в 2024 году 80% споров компаний с ФНС по поводу отсутствия должной осмотрительности закончились в пользу налоговиков.
Поговорим подробнее о неочевидных признаках сомнительной компании и том, что вас должно насторожить, даже если формально все документы в порядке.
Отсутствие ресурсов и производственных мощностей
Если вы сотрудничаете с компанией, у нее должны быть ресурсы для исполнения своих обязательств.
Например, вы заключили договор на производство и поставку технологически сложного товара. Для исполнения обязательств вашему партнеру потребуются мощности: станки, производственные линии, склады для хранения комплектующих, сырья и готовых партий. Если всего этого нет, возникает логичный вопрос: а как он собирается выполнять условия договора?
Чем грозит отсутствие ресурсов у партнера
Договор может заинтересовать ФНС и стать поводом для налоговой проверки. И если налоговики обнаружат, что у контрагента нет реальной возможности исполнить договор, сделку они сочтут мнимой, а полученный налоговый вычет — необоснованным.
Как убедиться в наличии производственных мощностей
Приехать к партнеру лично и осмотреть его производственные мощности.
Запросить договоры на приобретение или аренду станков и помещений — так вы убедитесь, что будущий контрагент не пускает пыль вам в глаза, а реально владеет ресурсами.
Сомнительная информация о компании в открытом доступе
Для большинства современных бизнесов присутствие в интернете — обязательное условие деятельности. Так они продвигают свои услуги и ищут клиентов и сотрудников.
Где искать информацию о компании
На ее собственном сайте или страницах в социальных сетях.
На профильных сайтах, посвященных сфере деятельности компании.
В средствах массовой информации.
На форумах работников и работодателей и агрегаторах отзывов.
Если никакой информации о компании нет
Это тревожный знак. Совсем никакого цифрового следа не оставляют только номинальные компании, которые не работают в реальности.
Сотрудничать с такими организациями опасно: это влечет налоговые и предпринимательские риски. Более того, такая непубличность компании наталкивает на мысли о наличии в ее работе незаконных схем. Чтобы избежать столкновения с мошенниками, лучше таких партнеров избегать.
Если информация есть, ее важно проанализировать
Если вы нашли сайт или страницу компании, не следует удовлетворяться одним только фактом его существования: создать мертвую страничку сегодня очень просто. Обязательно проверьте, что сайт «жив»: информация на нем обновляется, а указанные контакты реальны. Лучше позвонить по номеру, указанному на ресурсе, и съездить по предложенному адресу.
Изучите, что пишут о компании СМИ: положительно или отрицательно они отзываются о ее деятельности и руководстве — это поможет составить мнение о публичной репутации будущего партнера. Однако, анализируя материалы, необходимо учитывать и качество самого СМИ: если это независимое издание, ему можно доверять, но, если известно, что статьи о компаниях на данном ресурсе можно приобрести, следует относиться к ним с осторожностью.
Форумы, где люди после увольнения оставляют отзывы о работодателях, особенно показательны. Если бывшие сотрудники хорошо отзываются об организации, это говорит в ее пользу больше, чем идеальный сайт. Компания, которая добросовестно относится к своим работникам и даже с уволившимися людьми сохраняет хорошие отношения, заслуживает доверия и в бизнесе.
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Частые проверки госорганов
Проверки госорганов бывают двух видов: плановые и внеплановые.
Плановые проверки
Плановые проверки проводятся по заранее составленному расписанию на год. Они предсказуемы, и для них не нужен какой-то повод, например жалоба. Таким проверкам то и дело подвергаются все компании.
По общему правилу, плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года. Однако в зависимости от сферы деятельности организации они могут проводиться и чаще. Например, в детских садах и школах санитарно-эпидемиологические проверки проводятся каждый год.
Внеплановые проверки
Внеплановые контрольные мероприятия — события гораздо более редкие, неприятные и настораживающие. От плановых они отличаются тем, что для них необходим повод. Например, жалоба от сотрудника на плохие условия труда послужит основанием для проведения внеплановой проверки ГИТ.
Налоговики проводят внеплановые проверки, когда у них появляется достаточно оснований подозревать, что компания уклоняется от налогов или использует незаконные схемы оптимизации.
Важно понимать, что внеплановая проверка — это всегда очень болезненный эпизод в жизни компании. Дело в том, что они требуют от проверяющих больших ресурсов: они должны собрать информацию, организовать работу на месте, потратить много сил и времени на изучение компании. Часто проверки длятся не один месяц.
Учитывая всю сложность этого мероприятия, проверяющие органы просто не начинают внеплановую проверку, если не уверены, что у нее будет результат. Иными словами, если в компанию пришла проверка, особенно это касается налоговых, значит, проверяющие уже знают обо всех нарушениях в деятельности организации и им только нужно собрать необходимые доказательства.
О чем говорят частые проверки компании
Единичная проверка — это, конечно, не показатель, что с компанией что-то не так. Когда же они происходят регулярно и устраивают их разные ведомства — это уже тревожно.
У сотрудничества с такой компанией могут быть следующие риски:
Экономический — частые проверки могут быть признаком недобросовестного отношения организации к своим обязательствам: если она не выполняет обязанности, возложенные на нее законом, нет гарантий, что договорные она исполнит, как вы того ожидаете;
Административные — это касается в особенности компаний, которыми часто интересуется ФНС. Налоговики проверяют всю хозяйственную деятельность организации — по цепочке могут заинтересоваться ее контрагентами и прийти с проверкой уже к вам;
Репутационные — если на компанию наседают со всех сторон, сотрудничать с ней может быть опасно с точки зрения вашей публичной репутации.
Как узнать, как часто проверяют будущего контрагента
Узнать, как часто будущий контрагент подвергается проверкам, легко с помощью портала «Единый реестр проверок». Введите в строку поиска название или ИНН компании, и система в течение нескольких секунд покажет список проверок, которым та подвергалась за последние годы.
Быстро и эффективно собрать информацию о проверках у вашего партнера поможет Casebook. Сервис собирает информацию из более чем 30 открытых источников информации, автоматически ее анализирует и представляет пользователю в наглядном, интуитивно понятном формате.
Странное поведение в переговорах
Личные переговоры с представителем будущего контрагента — важный момент, когда можно многое понять: насколько законно и прозрачно будущий партнер ведет свою деятельность и не пытается ли он вас обмануть.
Проверьте полномочия собеседника
Первое, что нужно сделать, — это убедиться, что человек, пришедший на переговоры, действительно является представителем контрагента. То есть что он имеет право действовать от его имени. Такое право имеют две категории людей:
сотрудники компании, которые перечислены в ее выписке из ЕГРЮЛ как лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности. Обычно такое лицо одно — это руководитель компании, например директор или председатель;
другие лица, которым компания выдала доверенность на представление ее интересов.
Если в переговорах участвует руководитель компании, от него никаких документов не требуется. Но если от имени организации присутствует кто-то другой, обязательно попросите его предъявить доверенность и внимательно изучите документ. В нем должно быть написано, что компания доверила этому человеку вести от своего имени бизнес-переговоры и заключать сделки в порядке, установленном российским законодательством.
Если доверенности у человека нет или в ней не прописаны нужные полномочия, переговоры с ним бесполезны, а любые договоренности ничтожны.
Убедитесь в подлинности документов, полученных от собеседника
По мере возможности проверяйте их содержание и подлинность. Например, убедиться в подлинности лицензии на медицинскую деятельность можно с помощью Единого реестра лицензий на сайте Росздравнадзора.
Любая попытка фальсифицировать документы или исказить их содержание должна насторожить и заставить задуматься о рисках сотрудничества с такой компанией.
Обращайте внимание на поведение собеседника во время переговоров
Наконец, немаловажно обращать внимание на поведение собеседника: это поможет понять, что он лжет. Например, опытные бизнесмены отмечают, что, если человек во время переговоров не может сидеть спокойно, ерзает или нарочито держит под контролем жестикуляцию, скорее всего, он лжет. Говоря правду, человек расслаблен, спокоен и жестикулирует естественно.
Подведем итог
Полноценная и добросовестная проверка будущего бизнес-партнера требует усилий, внимательности и времени. Далеко не все можно понять из одной только выписки из ЕГРЮЛ. Не игнорируйте и другие источники информации о компании — это поможет избежать множества рисков и неприятностей.
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