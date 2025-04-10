Контрагент запустил процедуру банкротства: что делать бизнесу

Войти в реестр требований кредиторов

Как можно быстрее добивайтесь, чтобы в реестр требований кредиторов включили и ваши. Иначе есть риск не получить средства.

Процесс удовлетворения требований кредиторов таков:

1. Вы направляете заявление о включении в РТК. Сделать это можно только в электронном виде. Арбитражный суд рассматривает требования, проверяет их обоснованность и выносит определение о включении. Затем арбитражный управляющий на основе этого определения вносит требования в РТК.

Если опоздали с подачей заявления по уважительным причинам, можете подать ходатайство о восстановлении срока (ст. 142 закона о банкротстве).

2. Управляющий анализирует финансовое состояние должника и назначает первое собрание кредиторов, на котором проводят голосование о его дальнейшей судьбе. Число голосов подсчитывают пропорционально размеру требований, включенных в реестр.

3. В зависимости от финансового состояния компании в отношении нее могут ввести различные процедуры. Если выбранная процедура не приносит результатов, ее меняют на другую, пока организация не будет официально обанкрочена или не выйдет из кризиса:

Наблюдение. Его задача — оценить финансовое состояние компании и дать прогноз ее дальнейшей работы — полное банкротство или восстановление на рынке.

Финансовое оздоровление. Участники процесса разрабатывают план восстановления финансовой стабильности компании или ищут ресурсы для погашения задолженности и составляют график выплат. Суд назначает внешнего управляющего, который контролирует исполнение этого плана. При этом руководитель компании сохраняет свои полномочия.

Внешнее управление. Суд назначает внешнего управляющего: теперь он управляет бизнесом, чтобы попытаться стабилизировать его деятельность. Руководящий состав компании отстраняют от управления.

Конкурсное производство. Применяют, если компания не может выйти из кризиса. В рамках этой процедуры ее активы распродают для удовлетворения требований кредиторов. Оставшиеся обязательства списывают. По итогу компанию ликвидируют.

4. На любом этапе можно заключить мировое соглашение с кредиторами. Если стороны договорятся о приемлемых условиях реструктуризации долгов, это упростит выход из кризисной ситуации.