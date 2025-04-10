Контрагент запустил процедуру банкротства: что делать бизнесу

Узнать, что контрагент на стадии банкротства
Есть несколько ресурсов, которые позволяют узнать, находится ли компания в процессе банкротства:
Федресурс. Если кредитор собирается потребовать признания должника банкротом, он уведомляет об этом минимум за 15 дней до обращения в суд. Основание — ст. 7 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, далее — закон о банкротстве.
Картотека арбитражных дел. В опубликованном акте есть сведения об управляющем и о сроках процедуры.
Сервис «Прозрачный бизнес». Он позволяет по названию, ИНН, ОГРН юридического лица уточнить, не находится ли оно в процессе банкротства.
Ручные проверки требуют времени: это неудобно, когда нужно массовое исследование и (или) когда сроки поджимают. Быстро и безошибочно уточнить состояние контрагента позволяют инструменты автоматической проверки, например сервис Casebook. Он предназначен для мониторинга судебных дел, проверки контрагентов и подачи документов в суд онлайн.
Войти в реестр требований кредиторов
Как можно быстрее добивайтесь, чтобы в реестр требований кредиторов включили и ваши. Иначе есть риск не получить средства.
Процесс удовлетворения требований кредиторов таков:
1. Вы направляете заявление о включении в РТК. Сделать это можно только в электронном виде. Арбитражный суд рассматривает требования, проверяет их обоснованность и выносит определение о включении. Затем арбитражный управляющий на основе этого определения вносит требования в РТК.
Если опоздали с подачей заявления по уважительным причинам, можете подать ходатайство о восстановлении срока (ст. 142 закона о банкротстве).
2. Управляющий анализирует финансовое состояние должника и назначает первое собрание кредиторов, на котором проводят голосование о его дальнейшей судьбе. Число голосов подсчитывают пропорционально размеру требований, включенных в реестр.
3. В зависимости от финансового состояния компании в отношении нее могут ввести различные процедуры. Если выбранная процедура не приносит результатов, ее меняют на другую, пока организация не будет официально обанкрочена или не выйдет из кризиса:
Наблюдение. Его задача — оценить финансовое состояние компании и дать прогноз ее дальнейшей работы — полное банкротство или восстановление на рынке.
Финансовое оздоровление. Участники процесса разрабатывают план восстановления финансовой стабильности компании или ищут ресурсы для погашения задолженности и составляют график выплат. Суд назначает внешнего управляющего, который контролирует исполнение этого плана. При этом руководитель компании сохраняет свои полномочия.
Внешнее управление. Суд назначает внешнего управляющего: теперь он управляет бизнесом, чтобы попытаться стабилизировать его деятельность. Руководящий состав компании отстраняют от управления.
Конкурсное производство. Применяют, если компания не может выйти из кризиса. В рамках этой процедуры ее активы распродают для удовлетворения требований кредиторов. Оставшиеся обязательства списывают. По итогу компанию ликвидируют.
4. На любом этапе можно заключить мировое соглашение с кредиторами. Если стороны договорятся о приемлемых условиях реструктуризации долгов, это упростит выход из кризисной ситуации.
Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов
Контролируйте изменения по делам и компаниям, анализируйте риски организаций и отправляйте документы в суд онлайн
Отследить ход судебного процесса
Банкротом считается компания, в отношении которой суд уже ввел процедуру конкурсного производства. Это значит, что организацию спасти не получилось и остается распродать оставшиеся у нее активы.
При активном взаимодействии с судом и арбитражным управляющим шансы вернуть свои деньги есть. Кредиторы получают удовлетворение за счет конкурсной массы — активов, которые есть у должника.
Основная задача арбитражного управляющего — сформировать конкурсную массу. Для этого он проводит инвентаризацию имеющегося имущества, оценку дебиторки и т. п. Если должник скрывает свои ценности, то управляющий должен их разыскать, взаимодействуя с государственными органами и банками. Нередко должники в преддверии банкротства пытаются «спасти» активы, заключая фиктивные сделки с заинтересованными лицами. Оспаривать их, возвращая ценности в конкурсную массу, также должен управляющий.
Большую проблему представляют «свои» управляющие — «свои» для должника или для самого крупного кредитора, который иногда входит в сговор с должником, чтобы получить больше других.
Такие управляющие часто пренебрегают обязанностью оспаривать уже совершенные сделки должника. Тогда необходимо этого требовать от него. На это уполномочены собрание, комитет кредиторов или держатели не менее 10% реестровых требований (ст. 61.9 закона о банкротстве).
Классический пример: оформление фиктивных договоров, обеспеченных залогом имущества. Если заранее заключить такой договор и не оспорить его, то «залоговый» кредитор получает преимущественное право получить долг из стоимости заложенного имущества. Формально это законно (ст. 334 ГК, п. 5 Обзора № 1 (2021), утв. Президиумом ВС 07.04.2021). В результате другие кредиторы получат куда меньше того, на что рассчитывали. Именно для этого нужно постоянно держать руку на пульсе процесса. Как минимум — не доверяйте на 100% арбитражному управляющему, анализируйте сведения о судебных процессах.
Casebook помогает не просто проводить мониторинг судебных дел, но и эффективно взаимодействовать с судом. В сервисе есть актуальные инструменты: например, шаблоны для быстрой подачи обращений, мониторинг статуса поданных обращений, в том числе отложенная отправка в назначенное время, доступ к материалам дел. Casebook позволяет держать важные детали под контролем и быть уверенным в своих контрагентах.
Дождаться торгов и распределения конкурсной массы
Следующий этап — это продажа имущества с торгов. Порядок утверждает суд, проект предлагает собрание кредиторов или управляющий. Если кредитор с этим порядком не согласен, он вправе его оспорить.
Сам процесс торгов тоже требует внимания, так как цену актива могут искусственно завышать или занижать. А при формировании лотов самое ликвидное имущество часто успешно скрывают.
Далее идет распределение конкурсной массы: сначала погашают реестровые требования, потом — не включенные в реестр.
Внутри реестровых требований есть своя очередность погашения:
долги по возмещению ущерба, причиненному жизни и здоровью;
долги по зарплате и связанным с трудом платежам;
долги перед прочими кредиторами, в том числе контрагентами. Среди них тоже есть конкуренция. Выше мы рассказывали о залоговых кредиторах, которые вправе получить свое в преимущественном порядке.
Получить долг с учредителей
Руководителя, акционера, участника и лиц, которые имели возможность повлиять на принятие управленческих решений и предотвратить банкротство, могут привлечь к погашению долгов фирмы.
Для этого должны выполняться условия:
Доказано, что эти лица виновны в финансовом крахе юридического лица.
Имущества банкрота недостаточно, чтобы погасить требования всех кредиторов.
Остаток в этом случае должны возместить именно КДЛы — лица, контролирующие должника.
Даже если требования кредитора остались за реестром, он вправе требовать привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, если это лицо:
заключило сделку (-и), нанесшую вред кредиторам;
не представляло, скрывало, искажало данные и документацию, затрудняя процесс банкротства;
привело к долгам своими незаконными действиями;
не публиковало уведомления о предстоящем банкротстве и т.п.
Если суд установил субсидиарную ответственность, долги в установленном размере выплачивают должники. Либо задолженность взыскивают с них в общем порядке.
Вот так вкратце выглядит алгоритм действий кредитора, который не сумел вовремя отсеять проблемных контрагентов и оставил без внимания признаки несостоятельности. Чтобы не усложнять себе жизнь, проверяйте заранее контрагентов с помощью всевозможных источников: баз данных судов общей юрисдикции и арбитражей, Федресурса, публикаций в «Коммерсанте».
Упростить процесс проверки контрагентов и сэкономить время поможет сервис Casebook. ИТ-решение позволяет проверить компанию по 35 факторам риска, получить анализ текущего финансового состояния и прогноз вероятности банкротства.
Читайте также:
Управление рисками при банкротстве подрядчика: острые вопросы и актуальная судебная практика.
Как минимизировать налоговые риски при работе с контрагентами.
Управление рисками при банкротстве подрядчика: острые вопросы и актуальная судебная практика.
Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов
Контролируйте изменения по делам и компаниям, анализируйте риски организаций и отправляйте документы в суд онлайн
Реклама: АО «Право.ру», ИНН: 7708095468, erid: 2W5zFJ1SCJL
Начать дискуссию