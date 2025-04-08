Проблемы в делах контрагента — угроза для бизнеса: как узнать об этом первым

Сложности у бизнеса могут возникнуть в любой момент. Как следствие — неспособность контрагента выполнить договорные обязательства, его банкротство, запросы ФНС, Росфинмониторинга и других органов.
Поэтому лучше узнавать обо всех изменениях в делах контрагента первым. Рассказываем, как держать руку на пульсе, но не тратить на это много времени.
Признаки проблемного контрагента
Можно ли понять по контрагенту, что его дела идут плохо? Какие сигналы в деловом взаимодействии укажут на потерю состоятельности? Перечислим некоторые из них.
1. Частые структурные изменения
Частая смена руководителей или участников общества обычно говорит о внутренних конфликтах и разногласиях. Это подрывает моральный дух оставшихся сотрудников, и на фоне таких изменений нередко усиливается общая текучка кадров. Особенно тревожный признак — если она внезапно растет в компании, которая раньше славилась стабильностью и низкими показателями текучести.
2. Ухудшение финансовых показателей
Запрашивать бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах у контрагента не обязательно. Проверяйте показатели сами с помощью специального сервиса ФНС.
Здесь важно посмотреть:
наличие прибыли и убытков за последние годы;
соответствие отчетов о доходах реальным объемам, которые вам известны;
размер заемных средств;
размер дебиторской задолженности.
Обращайте внимание на тревожные сигналы, которые могут указывать на проблемы:
Резкий рост кредиторской задолженности. Оцените данные изменения в динамике: если долг компании всегда был высоким и таким остается, это может быть частью их обычного бизнес-процесса. Если же задолженность компании резко увеличилась — это уже «звоночек».
Отсутствие объективных причин для роста долгов. Если вам известно, что партнер недавно закупил дорогостоящее оборудование или недвижимость — рост задолженности, скорее всего, связан именно с этим. И тогда все в порядке — на такие закупки организации часто используют заемные средства, а не собственные активы. Если же никаких весомых капиталовложений не было, а задолженность выросла, это может означать, что компания покрывает текущие расходы за счет заемных средств. Это говорит о нехватке собственных финансовых ресурсов.
Такие признаки могут указывать на то, что компания находится на грани финансового кризиса или даже предбанкротного состояния. Оценка этих факторов поможет понять, достаточно ли у компании средств для выполнения своих обязательств и насколько рискованно с ней сотрудничать.
Массовые ручные проверки занимают много времени. Быстро и безошибочно уточнить состояние контрагента позволяют сервисы для автоматической проверки — например, сервис Casebook. Решение автоматически собирает, обобщает и анализирует финансовую отчетность компании.
3. Нарушение сроков платежей
Еще один тревожный признак — когда контрагент постоянно нарушает сроки платежей. Если он всегда платил относительно вовремя, а в какой-то момент перешел в категорию злостных неплательщиков, просит об отсрочках, нарушает графики платежей — это явно свидетельствует о его финансовых трудностях.
В таких случаях действовать нужно четко и быстро. Направьте досудебную претензию, обсудите продление срока погашения задолженности, обеспечения исполнения обязательств контрагента залогом, поручительством (ст. 329 ГК). Если видите, что дело действительно плохо, привлекайте юристов и готовьтесь к судебному взысканию задолженности.
4. Высокая исковая нагрузка контрагента
Исковая нагрузка — это сумма всех предъявленных к компании требований. Проверить актуальные судебные споры можно в картотеке арбитражных дел — для этого нужно ввести в строку поиска ОГРН, ИНН или наименование контрагента.
Обращайте внимание на споры, в которых контрагент выступает ответчиком, с него взыскивают задолженность и (или) требования предъявляет контрольный госорган. Мониторьте периодически сайт, следите за ситуацией и внимательно изучайте вынесенные судебные акты.
Если по судебным делам уже вынесены акты, наличие открытых исполнительных производств отслеживайте на сайте ФССП.
Помимо государственных систем, рекомендуем прибегать к помощи специальных сервисов. Например, Casebook проверяет контрагента по 35 факторам риска и автоматически считает исковую нагрузку.
5. Продажа долгов компании
Продажа долгов компании коллекторам говорит о том, что контрагенты больше не верят в ее платежеспособность. Они пытаются снизить свои потери и выйти из этих отношений с минимальными убытками.
Сам по себе тревожный сигнал — не повод разрывать отношения. Но если вы обнаружили хотя бы один из указанных признаков, это повод внимательно изучить ситуацию и оценить риски.
Как проблемы отразятся на вашем бизнесе, и почему важно узнать о них заранее
Финансовые трудности контрагента, повышенное внимание со стороны контролирующих органов к нему могут привести к неприятностям и для вашего бизнеса.
1. Налоговые проверки. Уходя от налогов, неблагонадежный контрагент может прибегать к разным нечестным методам: от дробления и использования «технических» фирм до сдачи недостоверной отчетности. Рано или поздно такой компанией заинтересуются налоговые органы.
При выездных налоговых проверках инспекторы проверяют всю хозяйственную деятельность компании. Они ознакомятся и с договором, заключенным с вашей организацией. Контрагент может быть честен с вами, но проблемы могут возникнуть из-за его недобросовестности в других делах.
В такой ситуации налоговые инспекторы могут обратить внимание на вашу компанию и проверить и ее. На практике при детальной проверке налоговики практически всегда находят какие-либо нарушения.
2. Экономия на ресурсах. Поставщик может начать экономить на материалах, сырье и квалифицированных сотрудниках: в итоге это негативно скажется на товарах или услугах, которые вы получаете.
3. Задолженность перед вашей компанией. Если у контрагента есть задолженность перед вашей компанией, и он не спешит ее погашать, для бизнеса это может обернуться кассовым разрывом.
4. Наличие долгов перед другими участниками рынка. Наличие долгов перед другими участниками рынка или госорганами — тоже опасно, поэтому важно мониторить судебную нагрузку контрагентов. Рано или поздно недобросовестное лицо окажется в трудном финансовом положении, что закончится либо официальным банкротством, либо пропажей контрагента в неизвестном направлении (что еще хуже).
Как узнать первым о проблемах контрагента
Благодаря интернету и различным сервисам проверки узнать информацию о контрагенте стало проще. Негативные отзывы о компаниях, нарушающих обязательства, доступны в открытых источниках.
Для комплексной оценки благонадежности и платежеспособности организации можно использовать следующие ресурсы:
Прозрачный бизнес — специализированный сервис ФНС.
Сведения о юридических лицах, которые не подают отчетность и не платят налоги.
Ресурс БФО — бухгалтерская и финансовая отчетность компаний по годам.
Кад.арбитр — сервис для отслеживания арбитражных судебных дел по всей стране.
Сайт ФССП — здесь можно проверить актуальные исполнительные производства должника.
Реестр недобросовестных поставщиков по госконтрактам.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — информация о банкротстве или ликвидации компаний.
Специальные сервисы, такие как Casebook помогут оптимизировать задачу, тратить на нее минимум времени и внутренних ресурсов компании. Сервис автоматически проводит анализ судебных дел, оценивает риски, быстро и точно определяет надежность контрагента.
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