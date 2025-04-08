Проблемы в делах контрагента — угроза для бизнеса: как узнать об этом первым

Как проблемы отразятся на вашем бизнесе, и почему важно узнать о них заранее

Финансовые трудности контрагента, повышенное внимание со стороны контролирующих органов к нему могут привести к неприятностям и для вашего бизнеса.

1. Налоговые проверки. Уходя от налогов, неблагонадежный контрагент может прибегать к разным нечестным методам: от дробления и использования «технических» фирм до сдачи недостоверной отчетности. Рано или поздно такой компанией заинтересуются налоговые органы.

При выездных налоговых проверках инспекторы проверяют всю хозяйственную деятельность компании. Они ознакомятся и с договором, заключенным с вашей организацией. Контрагент может быть честен с вами, но проблемы могут возникнуть из-за его недобросовестности в других делах.

В такой ситуации налоговые инспекторы могут обратить внимание на вашу компанию и проверить и ее. На практике при детальной проверке налоговики практически всегда находят какие-либо нарушения.

2. Экономия на ресурсах. Поставщик может начать экономить на материалах, сырье и квалифицированных сотрудниках: в итоге это негативно скажется на товарах или услугах, которые вы получаете.

3. Задолженность перед вашей компанией. Если у контрагента есть задолженность перед вашей компанией, и он не спешит ее погашать, для бизнеса это может обернуться кассовым разрывом.

4. Наличие долгов перед другими участниками рынка. Наличие долгов перед другими участниками рынка или госорганами — тоже опасно, поэтому важно мониторить судебную нагрузку контрагентов. Рано или поздно недобросовестное лицо окажется в трудном финансовом положении, что закончится либо официальным банкротством, либо пропажей контрагента в неизвестном направлении (что еще хуже).