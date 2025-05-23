Как заключить сделку с новым контрагентом без риска: 10 правил для бизнеса

Рассказываем, как перед подписанием договора проверить компанию и не связаться с однодневкой. Вот 10 простых правил, которые помогут избежать финансовых и репутационных потерь.
1. Избегайте номинальные компании
Убедитесь, что контрагент существует и ведет реальную деятельность. Регистрация в ЕГРЮЛ — это важно, но далеко не все, что вам нужно проверить: наличие активной работы на рынке гораздо важнее.
Что нужно проверить:
Запросите у потенциального партнера учредительные документы, решения и приказы о назначении руководителя.
Изучите выписку из реестра.
Проверьте активность бизнеса — ведет ли компания официальный сайт, как часто на нем обновляет информацию, есть ли упоминания в деловых кругах, насколько свежи контакты и реквизиты.
Обратитесь к другим участникам рынка, которые уже работали с этим контрагентом, чтобы узнать реальные впечатления и мнения.
Поинтересуйтесь, где расположены офисы компании, есть ли сотрудники в найме. Идеально, если контрагент познакомит вас с ключевыми членами команды.
Проверьте наличие работников на популярных сайтах (HH.ru, SuperJob).
Проверьте наличие реальных производственных мощностей — есть ли у компании соответствующее оборудование, чтобы выполнить условия договора, например произвести партию деталей для техники.
Если перед вами подозрительная фирма без реальной истории, лучше сразу отказаться от сотрудничества.
2. Проверяйте финансовое положение партнера
Прежде чем заключать сделку, убедитесь, что у контрагента есть собственные ресурсы.
Заинтересованные в сотрудничестве компании обычно готовы представить бухгалтерскую и финансовую отчетность. Также за последние три года ее можно получить в открытом доступе на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО).
Для оценки благосостояния контрагента проанализируйте все доступные показатели.
1. Оборотные активы. Включают деньги, материалы для производства и запасы товаров на складе. Они всегда будут у компании, которая реально ведет свою деятельность. При этом такие активы достаточно быстро используются.
2. Внеоборотные активы. Включают недвижимое имущество, оборудование, станки, нематериальные активы и долгосрочные финансовые вложения. Они находятся на балансе компании в течение длительного времени. Такие активы сложнее продать, чем оборотные.
Соотношение этих групп активов — важный критерий при оценке контрагента. Если оборотных активов больше, значит, у потенциального партнера есть в доступе деньги и он сможет расплатиться по обязательствам в установленный срок. Обратное соотношение должно насторожить компанию, так как для оплаты обязательств контрагенту придется сначала продать внеоборотные активы. На это может уйти много времени. При этом в долгосрочном сотрудничестве высокий показатель внеоборотных активов может стать финансовой гарантией на перспективу.
3. Наличие запасов. У поставщика обязательно должны быть товарные запасы на складе, иначе есть риски несоблюдения сроков поставок.
4. Дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность — это долги покупателей, поставщиков и других третьих лиц перед компанией. Кредиторская задолженность — то, что должна компания третьим лицам.
Наличие этих двух показателей — абсолютно нормальное явление для бизнеса, который активно ведет деятельность. Например, фирма всегда что-то продает, покупает, оформляет кредиты и сама дает кому-то деньги в долг. При этом важно следить за следующими критериями:
Динамика кредиторской задолженности. Нормально, если размер дебиторки сильно не меняется из года в год, даже если держится на достаточно высоком уровне. Хуже, если этот показатель скачет от минимального уровня к высокому. Возможно, у компании возникли какие-то проблемы.
Динамика соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Хорошо, если этот показатель относительно стабильный — без резких изменений на протяжении нескольких лет.
Известные причины роста кредиторской задолженности компании. Если вы в курсе, почему у потенциального партнера увеличилась кредиторка, например он купил дорогостоящее оборудование, можно не переживать. Но если в последнее время дорогостоящих приобретений у компании не было, возможно, она берет деньги в долг, чтобы поддерживать деятельность и выполнять текущие договоренности. Это уже настораживает.
5. Соотношение прибыли и убытков. Важное значение имеет, сколько компания заработала и потратила. Хорошо, если это соотношение положительное — то есть прибыль компании выше, чем убытки, и она работает в плюс. Но, возможно, потенциальный партнер только запустил новое направление, тогда соотношение может быть обратным. У бизнеса могут возникнуть налоговые риски при сотрудничестве с такой компанией.
Так вы сможете избежать сотрудничества с теми, кто скрывает проблемы с деньгами.
3. Бегите, если контрагент в суде — чаще, чем в офисе
Перед заключением сделки проверьте судебную активность потенциального партнера.
Для этого используйте:
Картотеку арбитражных дел — бесплатную систему по всем арбитражным судам России.
Коммерческие сервисы — например Casebook. Они предоставляют подробную информацию о судебных делах компаний.
При анализе судебных дел обратите внимание:
С кем и о чем чаще всего судится компания. Если потенциальный партнер регулярно судится с контрагентами, есть вероятность, что он не исполняет свои обязательства по договорам.
Кем выступает компания — ответчиком или истцом. Если бизнес постоянно судится с контрагентами и при этом выступает чаще в качестве ответчика, скорее всего, перед вами ненадежный партнер, который не выполняет свои обязательства. Если обычно компания выступает истцом, вероятно, это субъект, злоупотребляющий правами.
Сколько судебных дел в настоящий момент в процессе рассмотрения. Этот показатель относительный, и его нужно отслеживать в динамике. Например, для крупной корпорации 10 судов — несущественная цифра, а для небольшого бизнеса со штатом из пяти сотрудников — внушительный показатель.
Как упростить мониторинг судебных дел? Забудьте о ручном поиске и множестве открытых вкладок. Используйте сервисы, которые автоматически отслеживают судебные разбирательства и предоставляют полную информацию о контрагенте. Casebook значительно экономит время и помогает своевременно выявить риски.
4. Проверяйте руководство партнера
Выясните, кто фактически владеет и управляет компанией.
Запросите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через сервис ФНС. По реестру можно определить владельцев, руководителей, основные регистрационные данные, цепочки аффилированных лиц. Также поможет сервис ФНС «Прозрачный бизнес».
По названию или ИНН контрагента можно проверить:
Не состоит ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Если директор есть в этом списке, значит, руководить компанией он не может — это незаконно. Сотрудничать с таким партнером нельзя.
Не был ли руководитель фигурантом дел об экономических преступлениях. Если был, то репутация такого директора сомнительна и сотрудничество приведет к рискам. Проверить это можно через базу судебных документов, например Caselook. Система включает более 120 млн судебных актов, для доступа к анализу документов — всего один клик.
В скольких компаниях участвует или участвовал ранее руководитель. Если он числился или числится руководителем в 25 компаниях и каждый год становится руководителем в новой — это тревожный звоночек. Скорее всего, перед вами не реальный руководитель, а номинал, и потенциальный партнер — компания-однодневка. Проверить это несложно через сервис Casebook — все сведения по контрагентам более чем из 40 источников в одном интерфейсе.
5. Убедитесь, что контрагент — добросовестный налогоплательщик
Еще один важный критерий — налоговая дисциплина будущего партнера. Узнайте, есть ли у компании долги перед налоговой, сдает ли она отчетность вовремя.
Сами по себе просрочки, отсутствие должной внимательности к обязательствам перед бюджетом — плохой знак. Также проверьте, не использует ли контрагент «серые»схемы оптимизации налогов, например дробление бизнеса или фиктивную налоговую миграцию.
Такие практики могут привести к проблемам и для вашего бизнеса в будущем. Например, в рамках выездной проверки контрагента ФНС будет проверять все подозрительные сделки и операции, взаимосвязи с другими участниками рынка. Поэтому налоговые органы вправе обратиться и в вашу организацию за пояснениями и дополнительными документами. Если вы честно ведете бизнес, ничего критичного не будет, но хлопот в повседневную деятельность добавит.
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6. Следите за изменениями в компании
Узнайте, как часто у компании менялись учредители, директор и юридический адрес. Эти данные можно найти:
в госреестре;
через сервис «Прозрачный бизнес»;
через коммерческие сервисы проверки контрагентов — например, Casebook.
Смена руководства сама по себе не нарушение. Но если такие изменения происходят без видимой причины или слишком часто, стоит насторожиться. Это может указывать на попытку уйти от ответственности перед контрагентами, скрыть налоговые нарушения или даже подготовить фирму к ликвидации.
Еще один важный момент — частая смена юридического адреса. Иногда компании действительно переезжают, но, если локация меняется регулярно, это может быть связано с попытками уйти от налогового контроля или скрыть реальное местонахождение. В худшем случае компания может оказаться фирмой-однодневкой, созданной для обналичивания средств или других серых схем.
7. Убедитесь, что партнер не в стадии ликвидации или банкротства
Помогут в этом следующие сервисы:
Федресурс — содержит сведения о банкротстве юрлиц и ИП.
Вестник госрегистрации — показывает субъектов, которые запустили процесс ликвидации бизнеса.
kad.arbitr — если процедура банкротства уже стартовала, дело будет отображаться в картотеке, для этой категории есть отдельная вкладка «Банкротные».
Компания, которая вот-вот исчезнет с рынка, вряд ли выполнит свои обязательства. К тому же сделка с такой фирмой может обернуться серьезными юридическими последствиями: она может быть оспорена в ходе банкротства. В таком случае можно не только не получить оплату или товар, но и оказаться вовлеченным в судебные разбирательства.
8. Остерегайтесь слишком выгодных сделок
Если условия выглядят нереалистично хорошими, за ними могут скрываться риски. Чрезмерно низкие цены могут означать, что контрагент выпускает некачественный продукт или вовсе не собирается исполнять обязательства. Например, компания может демпинговать перед скорым банкротством, чтобы привлечь как можно больше средств перед ликвидацией.
Срочность без внятных объяснений тоже должна настораживать. Если вас подталкивают к подписанию договора в спешке, возможно, контрагент хочет, чтобы вы не успели детально изучить документы или проверить компанию. Тогда лучше дополнительно изучить данные, чем потом разбираться с последствиями.
Нерыночные условия могут сигнализировать о скрытых обязательствах или попытках навязать невыгодные пункты в договоре. Будьте внимательны к деталям, чтобы избежать финансовых или юридических рисков.
9. Проверьте компанию в деле
Проверка контрагента не всегда гарантирует его надежность — истинная картина видна только в работе. Поэтому по возможности начните с небольшой сделки: минимального заказа или тестовой поставки.
Такой подход поможет сразу оценить:
насколько точно партнер выполняет договоренности;
соблюдает ли сроки;
легко ли идет на контакт и решает возникающие вопросы.
Если все хорошо — переходите к долгосрочному сотрудничеству.
Такой подход снижает риски: в случае проблем потери будут минимальны, а вы получите четкое понимание, стоит ли работать дальше.
10. Доверяйте, но проверяйте
Даже при проверенном контрагенте используйте дополнительные механизмы защиты:
Частичная или полная предоплата. Вариант подойдет для любого типа сделок.
Банковская гарантия. Вариант для крупных и сложных контрактов. Если контрагент не выполнит обязательства, банк выплатит вам компенсацию.
Залог. Договоритесь о передаче в залог имущества или активов компании до полного исполнения ее обязательств.
Штрафы. Санкции мотивируют контрагента соблюдать договоренности и снижают ваши риски.
Важно: детально прописывайте в договоре сроки, оплату, поставки и ответственность — это снизит риски конфликтов.
Периодически обновляйте данные о партнере. Проверяйте его отчетность, судебные дела, финансовую устойчивость, чтобы быть уверенным, что его положение не ухудшилось. Для быстрой и эффективной реализации этой задачи «возьмите на службу» Casebook — сервис мониторинга судебных дел и проверки контрагентов от пионеров ЛигалТех в России PravoTech.
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