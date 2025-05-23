Как заключить сделку с новым контрагентом без риска: 10 правил для бизнеса

2. Проверяйте финансовое положение партнера

Прежде чем заключать сделку, убедитесь, что у контрагента есть собственные ресурсы.

Заинтересованные в сотрудничестве компании обычно готовы представить бухгалтерскую и финансовую отчетность. Также за последние три года ее можно получить в открытом доступе на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО).

Для оценки благосостояния контрагента проанализируйте все доступные показатели.

1. Оборотные активы. Включают деньги, материалы для производства и запасы товаров на складе. Они всегда будут у компании, которая реально ведет свою деятельность. При этом такие активы достаточно быстро используются.

2. Внеоборотные активы. Включают недвижимое имущество, оборудование, станки, нематериальные активы и долгосрочные финансовые вложения. Они находятся на балансе компании в течение длительного времени. Такие активы сложнее продать, чем оборотные.

Соотношение этих групп активов — важный критерий при оценке контрагента. Если оборотных активов больше, значит, у потенциального партнера есть в доступе деньги и он сможет расплатиться по обязательствам в установленный срок. Обратное соотношение должно насторожить компанию, так как для оплаты обязательств контрагенту придется сначала продать внеоборотные активы. На это может уйти много времени. При этом в долгосрочном сотрудничестве высокий показатель внеоборотных активов может стать финансовой гарантией на перспективу.

3. Наличие запасов. У поставщика обязательно должны быть товарные запасы на складе, иначе есть риски несоблюдения сроков поставок.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность — это долги покупателей, поставщиков и других третьих лиц перед компанией. Кредиторская задолженность — то, что должна компания третьим лицам.

Наличие этих двух показателей — абсолютно нормальное явление для бизнеса, который активно ведет деятельность. Например, фирма всегда что-то продает, покупает, оформляет кредиты и сама дает кому-то деньги в долг. При этом важно следить за следующими критериями:

Динамика кредиторской задолженности. Нормально, если размер дебиторки сильно не меняется из года в год, даже если держится на достаточно высоком уровне. Хуже, если этот показатель скачет от минимального уровня к высокому. Возможно, у компании возникли какие-то проблемы.

Динамика соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Хорошо, если этот показатель относительно стабильный — без резких изменений на протяжении нескольких лет.

Известные причины роста кредиторской задолженности компании. Если вы в курсе, почему у потенциального партнера увеличилась кредиторка, например он купил дорогостоящее оборудование, можно не переживать. Но если в последнее время дорогостоящих приобретений у компании не было, возможно, она берет деньги в долг, чтобы поддерживать деятельность и выполнять текущие договоренности. Это уже настораживает.

5. Соотношение прибыли и убытков. Важное значение имеет, сколько компания заработала и потратила. Хорошо, если это соотношение положительное — то есть прибыль компании выше, чем убытки, и она работает в плюс. Но, возможно, потенциальный партнер только запустил новое направление, тогда соотношение может быть обратным. У бизнеса могут возникнуть налоговые риски при сотрудничестве с такой компанией.

Так вы сможете избежать сотрудничества с теми, кто скрывает проблемы с деньгами.