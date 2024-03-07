Как прослеживаемость товаров повлияет на НДС

В России действует система прослеживаемости товаров. Расскажем, как отражать информацию о прослеживаемости в отчетности по НДС.

Как законодательно регулируется

Еще в 2021 году в российском законодательстве появилось понятие прослеживаемости товаров. Ввело этот термин постановление Правительства от 1 июля 2021 № 1108, которое также утвердило Положение о национальной системе прослеживаемости товаров.

Что такое прослеживаемость

Ежедневно в РФ ввозится большое количество различных товаров из-за границы. Система прослеживаемости предназначена для того, чтобы государство знало о том, какой и в каком количестве товар импортирован на территорию РФ.

Полный перечень товаров, которые подлежат прослеживаемости, приведен в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

Ниже приведем некоторые товары из данного перечня:

бытовые холодильники и морозильники;

автопогрузчики, тягачи и некоторые виды тракторов;

бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, дорожные катки, трамбовочные машины;

стиральные машинки и машины для прачечных;

мониторы и проекторы;

детские коляски и автокресла.

В списке также указаны коды товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).

Эти коды указывают при декларировании продукции, и нужно учитывать конкретно их: если продукция подобна по своим свойствам, но не относится к кодам из списка, то прослеживаемости такие товары не подлежат. Проверить, относится ли товар к прослеживаемым, можно в сервисе на сайте налоговой.

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Каким образом отчитываться за прослеживаемые товары

Необходимо отчитаться за товары, если предприниматель совершил с ними одно из следующих действий:

импорт или экспорт;

покупку или продажу;

утилизацию;

безвозмездную передачу или переход в собственность;

передачу агенту на реализацию;

списание в качестве недостачи или обнаружение во время инвентаризации.

Система прослеживаемости действует с 8 июля 2021 года, соответственно, отчитываться нужно только по тем товарам, с которыми произошли такие действия после этой даты.

После того как товар зарубежного производства ввозят в Россию из государства, которое не входит в ЕАЭС, он попадает в систему прослеживаемости. На таможне декларации грузу присваивают номер, и уже из нее предприниматель формирует регномер партии товара — РНПТ. Его указывают во всех документах о передаче товара из ввезенной партии.

Как отражать информацию о прослеживаемости в отчетности по НДС

Поскольку РНПТ уже указан в декларации, то, если предприниматель или компания продавали, или покупали прослеживаемые товары, больше отчетов сдавать не нужно — достаточно декларации.

Если же компания совершила операции с товарами, которые не попадают в декларацию по НДС — например, утилизировала их или списала в результате инвентаризации — ей нужно сдать отчет об операциях с товарами, которые подлежат прослеживаемости.

Форму такого отчета утверждает приказ ФНС от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@. Отчет нужно сдавать только в электронном виде не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В целом, перечень необходимых документов для работы с прослеживаемыми товарами зависит от того, является ли участник сделки плательщиком НДС. Контролируемые операции отражаются в документах по учету данного налога.

Документ Нужно ли заполнять плательщику НДС Нужно ли заполнять неплательщику НДС Счет-фактура Да Нет УПД Да Да Книга покупок, книга продаж Да Нет Журналы счетов-фактур при посреднических операциях Да Да

Если вы работаете на ОСНО и покупаете или продаете товар, который облагается НДС, то РНПТ нужно будет указывать в счете-фактуре или в УПД с НДС и потом отразить это в декларации по НДС. Благодаря этому товар начинает прослеживаться.

Счета-фактуры нужно оформлять в электронном виде, за исключением двух случаев:

Покупатель — простое физлицо или самозанятый гражданин.

Товар реализуется на экспорт.

УПД оформляется в том же порядке, как счет-фактура. Плательщики НДС могут выставлять УПД вместо счета-фактуры. УПД нужен обязательно, если продавец — неплательщик НДС, например, организация на УСН.

Таким образом, система прослеживаемости позволяет налоговому органу видеть товары, ввезенные на территорию РФ, и, соответственно, более детально контролировать отчетность и уплату по НДС.

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