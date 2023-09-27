Памятка для бухгалтера. Отчетность по сотрудникам за 9 месяцев 2023

Приближается пора отчетности за 9 месяцев. Подготовили краткую памятку — какие отчеты по сотрудникам нужно сдать организации. И расскажем, как в этом может помочь робот RPA.

По итогам 9 месяцев 2023 года все работодатели должны отчитаться по сотрудникам и исполнителям на ГПХ в налоговую инспекцию и Социальный Фонд России (СФР). Напомним, какие формы нужно подать.

Расчет 6-НДФЛ

До 25 октября 2023 года все работодатели и другие налоговые агенты по НДФЛ должны отчитаться по налогу:

с зарплаты и иных выплат работникам;

с выплат по договорам ГПХ исполнителям-физлицам.

Расчет 6-НДФЛ формируется в соответствии с Порядком, который утвержден приказом ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. С отчета за первый квартал 2023 года используют обновленную версию (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881).

Заполните и подайте в налоговую инспекцию расчет в электронной форме. На бумажном носителе его могут заполнить и представить только те налоговые агенты, у которых численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек включительно.

Заполнить необходимо титульный лист, раздел 1 и 2 расчета.

Если с января по сентябрь у вас не было выплат работникам или по договорам ГПХ, то нулевой расчет за девять месяцев сдавать не нужно. Не забудьте уведомить ИФНС о том, что не будете сдавать 6-НДФЛ и указать причину. Иначе могут оштрафовать и заблокировать счета.

Расчет по страховым взносам

За третий квартал 2023 года расчет по страховым взносам нужно сдать также до 25 октября. Отчитываются в налоговую инспекцию все плательщики страховых взносов по общим и дополнительным тарифам.

Подготовьте расчет РСВ по форме КНД 1151111. Порядок ее заполнения утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.

Заполните титульный лист, раздел 1, подраздел 1 и раздел 3. Остальные листы заполняют только отдельные налогоплательщики. Например, раздел 2 придется заполнить всем, кто уплачивает взносы по дополнительному тарифу.

Если выплат в пользу работников за девять месяцев не было и взносы не начислялись, нулевой РСВ все равно придется сдавать.

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Персонифицированные сведения о физлицах

Персонифицированные сведения — новый вид отчетности, который работодатели и заказчики начали подавать с 2023 года. Эта форма сдается в ИФНС ежемесячно, а значит за сентябрь нужно отчитаться до 25 октября.

Подают отчет все организации и ИП, которые производят выплаты физлицам в виде зарплаты или выплат по договорам ГПХ. Данный вид отчета заменил упраздненную форму СЗВ-М.

Если вовремя подать РСВ с разделом 3 за девять месяцев, то персонифицированные сведения можно не сдавать. Это подтвердила налоговая служба в своем письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@.

Форма ЕФС-1

Это новый вид отчетности, который появился с 1 января 2023 года. Напомним о том, что нужно сдать в СФР за девять месяцев:

Сведения о взносах на травматизм (раздел 2 формы ЕФС-1) — до 25 октября 2023 года . Отчитываются все организации и ИП с сотрудниками. Даже если в организации всего один учредитель, он же директор без трудового договора, отчитаться все равно придется — подать нулевой отчет.

Сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию (подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1) — до 25 октября 2023 года. Это аналог упраздненной формы ДСВ-3. Отчет сдают страхователи, которые перечисляют дополнительные взносы на накопительную пенсию сотрудников по их заявлениям или за счет работодателя в пользу работника. Если взносов нет, то и отчет сдавать не нужно.

В целом, все компании у которых есть сотрудники должны отчитаться по ним не позднее 25 октября 2023 года. А не пропустить крайний срок сдачи отчета и избежать штрафов поможет робот RPA.

Расскажем, как еще может помочь бухгалтеру робот при формировании отчетности.

Формирование отчетности: чем может помочь робот бухгалтеру

Робот RPA — это специальная программа, которая создана, чтобы автоматизировать и выполнять рутинные задачи в несколько раз быстрее, чем человек. В подготовке отчетности рутины тоже хватает, поэтому робот сможет в этом помочь.

1. Автоматически обработает данные.

Робот RPA поможет ускорить обработку учетных данных, которые включаются в отчетность по сотрудникам. Например, сведения о работниках и исполнителях по ГПХ, больничных листах, отпусках, заработной плате, начисленных страховых взносах и удержанном НДФЛ.

Он может автоматически собирать, анализировать и систематизировать большие объемы информации, которые нужны для подготовки отчетных форм.

2. Повысит точность расчетов.

Робота RPA можно настроить на выполнение сложных математических операций и проверку соответствия данных контрольным соотношениям.

Робот RPA может проверить в отчетности контрольные соотношения, которые утверждает и корректирует налоговая служба. Это снизит риск того, что в ИФНС будет отправлена форма с ошибками, и налоговые инспекторы откажут в приеме.

3. Автоматически формирует отчет.

Робот RPA может автоматически генерировать стандартные отчеты по актуальным формам.

4. Обеспечит соблюдение требований закона

Робот RPA может автоматически мониторить соблюдение установленных законом нормативов, например, следить за правильностью начисления заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Робот подскажет о том, что налоговая служба обновила форму отчета или контрольные соотношения для нее.

5. Повысит уровень аналитики.

Робот RPA может проводить анализ любого количества данных по заданным параметрам. Например, больничный не облагается страховыми взносами, но показать в РСВ его нужно — в составе выплат, которые освобождены от взносов. Причем включить в отчет нужно только ту часть, которую платит работодатель — первые 3 дня. Те дни, которые оплачивает СФР, в отчете не показываем.

Также часто больничные начисляют в одном периоде, а платят в другом. Например, пособие начислили в июне, а выплатили в июле. Показать его нужно в отчете за второй квартал, а не за третий — когда была выплата.

Робот RPA поможет собрать подробную аналитику по выплатам больничных, чтобы включить в расчет РСВ корректные данные.

6. Обеспечит соблюдение дедлайнов.

Робот RPA способен автоматически отслеживать сроки сдачи отчетности и вовремя генерировать нужные формы.

7. Аккумулирует данные из разных учетных систем.

Робот RPA легко интегрируется с другими системами бизнеса и может извлекать сведения для формирования отчетов из разных источников.

Роботы RPA — это отличный помощник для формирования всех видов отчетности, который помогает бухгалтеру справиться с большим объемом данных, сдать их в срок и без ошибок. Однако важно помнить, что роботы лишь инструмент, и успешное использование требует сочетания их возможностей с экспертностью и контролем со стороны бухгалтера.

Подготовьтесь к сдаче отчетности уже сегодня. Primo RPA поможет роботизировать формирование всех видов отчетов, чтобы бухгалтеру не пришлось дежурить в отчетный период в офисе.

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