Как снять блокировку счета: пошаговая инструкция для предпринимателей

Блокировка счета — это катастрофа в работе компании. Все останавливается: вы не можете заплатить поставщикам, принять деньги от покупателей и даже заказать воду. Особенно неприятно, что снимать блокировку долго. Рассказываем, что важно знать о блокировке счета, и что делать, чтобы ее снять.

В каких случаях судебные приставы блокируют счета

Инициатором блокировки счета могут быть налоговая и служба судебных приставов.

Налоговая чаще всего применяет эту санкцию за несвоевременную подачу отчетности или неуплату налогов. Все причины блокировки перечислены в ст. 76 НК.

Ситуация развивается так:

Если налогоплательщик вовремя не уплатил налог, то ФНС выставляет требование об оплате и ждет 14 дней. Если платеж не поступил в течение этого времени, то налоговая направляет в банк решение о блокировке счета и инкассо — платежное поручение на списание без согласования владельца счета. Банк списывает все деньги, которые есть на счете, в счет долга и блокирует счет. Все вновь поступающие средства также списываются до полного погашения задолженности. Если денег на счете недостаточно, чтобы погасить всю задолженность, налоговая передает дело судебным приставам для погашения долга за счет другого имущества компании.

И вот тут в дело включаются приставы.

Они проводят процедуру взыскания и тоже прежде всего направляют в банк решение о блокировке счета. ФССП действует согласно закону 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Получается, что счет блокирует банк, действуя по поручению ФНС или ФССП. При этом действия этих организаций могут быть не согласованы, и блокировка может быть наложена дважды за один и тот же долг.

Какие счета могут заблокировать

Если у неплательщика есть счета в разных валютах и драгоценных металлах, то очередность блокировки будет такая:

✅ сначала блокируют рублевый счет,

✅ затем валютный,

✅ затем счет в драгоценных металлах.

Хорошая новость в том, что не все счета можно заблокировать.

По закону нельзя блокировать:

залоговый счет — счет, на котором лежат деньги или ценности, являющиеся залогом;

— счет, на котором лежат деньги или ценности, являющиеся залогом; номинальный счет — счет, права на который принадлежат не тому, на чье имя он открыт, а другому человеку;

— счет, права на который принадлежат не тому, на чье имя он открыт, а другому человеку; торговый счет — счет, где лежат деньги для ведения торговой деятельности на финансовых рынках;

— счет, где лежат деньги для ведения торговой деятельности на финансовых рынках; клиринговый счет — счет, который может быть только у банка. На клиринговом счете лежат деньги коммерческого банка для расчетов с другими банками.

Долгов нет, а счет заблокирован

Случаются сложные ситуации, когда предпринимателю, кажется, что долгов нет, а счет все равно заблокирован. Такие ситуации возникают потому, что разблокировка счета зависит от согласованности действий налоговой и службы судебных приставов.

Например, у компании образовалась задолженность по УСН и страховым взносам из-за того, что ее работа была приостановлена в связи с эпидемией Covid-19 и введенным локдауном. Поскольку власти дали отсрочку до конца года, первые требования от налоговой поступили в январе 2021 года. Но денег на оплату всех начислений у компании не было, образовалась задолженность, которую выплатили к июню 2021 года. ФНС сняла ограничения со счета. Но уже в конце того же месяца счет оказался снова заблокирован — уже из-за претензий судебных приставов.

Причин блокировки счета оказалось несколько:

Пока приставы запустили дело в производство, они не отследили, что долг уже оплачен, а налоговая не проинформировала вовремя. Остались неуплаченными пени, например, 10 рублей и это стало поводом продолжить процедуру взыскания с блокировкой счета и добавить исполнительский сбор 10 000 рублей.

Из-за такой несостыковки работа компании опять оказалась парализованной, а выяснение деталей и снятие блокировки заняло у директора 9 месяцев и бесчисленное количество взаимодействий с обеими службами.

Пошаговая инструкция для предпринимателей: как снять блокировку счета

Для решения ситуации нужно действовать быстро и точно. Задержки по времени повлекут за собой новые штрафные санкции — пени за неуплату. А неточность действий вызовет новый хаос.

Специалисты Профдело сформировали последовательность шагов для успешного освобождения счета от блокировки.

Шаг 1.

Получить в налоговой справку о расчетах с бюджетом в электронном виде.

Срок выдачи — 5 рабочих дней.

Если есть долг — оплатить и получить справку заново. Если нет — переходить к следующему шагу.

Списания по требованиям из налоговой могут происходить автоматически, поэтому советуем самостоятельно рассчитать и уплатить пени по каждому требованию. Если будет переплата, ее можно будет потом вернуть.

Шаг 2.

Получить в налоговой справку об отсутствии задолженности перед бюджетом в оригинале.

Шаг 3.

Подать в налоговую 2 заявления:

✅ заявление о проведении перерасчета задолженности и отзыве требования о списании;

✅ заявление о выдаче оригинала постановления об отмене судебного производства.

Шаг 4.

Собрать документы, полученные на предыдущих этапах:

копию справки о расчетах с бюджетом,

оригинал справки об отсутствии задолженности перед бюджетом,

оригинал постановления об отмене судебного производства,

копии платежных поручений, по которым списаны деньги,

заявление о том, что обязательства по требованиям закрыты.

Шаг 5.

Все документы передать лично в службу судебных приставов, получить отметку о приеме документов. Идеально, если вам удастся попасть сразу на прием к приставу и добиться, чтобы исполнительное производство закрыли при вас.

Советуем руководителю компании лично общаться с налоговой и приставами, так как они завалены работой, поэтому заявление могут потерять или долго рассматривать. Приходя на прием, вы увеличиваете шансы на то, что рассмотрение дела будет продвигаться быстрее. Держите на контроле все этапы пока блокировка не будет снята окончательно.

Как вернуться к работе, если счет заблокирован

Как показывает практика, снять блокировку счета сложно. Даже добросовестные компании могут попасть в такую ситуацию и потратить время на борьбу с налоговой и приставами.

Но если такая ситуация все-таки случилась, у вас есть два пути:

Самостоятельно разобраться в ситуации, собирать справки и ходить по инстанциям. Потратить 6-9 месяцев работы руководителя компании или главбуха на хождение по кабинетам и звонки. Обратиться к профессионалам — на этапе полной передачи бухгалтерского обслуживания на аутсорсинг или для решения кризисной ситуации.