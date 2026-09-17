Реклама в историях ВКонтакте: как подготовить и запустить кампанию

Реклама в историях ВКонтакте — это объявления в виде вертикальных изображений или видео. Они показываются между обычными историями пользователей и сообществ. Из такой рекламы можно перейти на сайт, в сообщество, магазин или на другую нужную страницу. Формат подходит для продвижения товаров, услуг, мероприятий и набора подписчиков.
Чтобы запустить рекламу, нужно создать кампанию в VK Рекламе, выбрать цель и аудиторию, оставить показы в историях, загрузить изображение или видео и задать бюджет. После этого объявление отправляется на проверку. Разберем, как подготовить рекламу, настроить кампанию и понять, насколько хорошо она работает.
Определите задачу и подготовьте страницу
Не пытайтесь рассказать в одной истории обо всех товарах и услугах сразу. Лучше выбрать одно понятное предложение. Например, кофейня может рекламировать завтраки, магазин — новую коллекцию, а онлайн-школа — бесплатное занятие.
Если услуга дорогая или сложная, не обязательно сразу вести человека к покупке. Можно предложить более простой первый шаг: посмотреть примеры работ, узнать стоимость или записаться на консультацию. Заранее определите, какого действия ждете от рекламы: перехода, заявки, подписки или покупки.
После клика человек должен попадать именно туда, о чем говорилось в объявлении. Если рекламируете конкретную модель обуви, ведите на ее карточку, а не на главную страницу магазина. Если приглашаете на занятие — сразу на страницу записи.
Проверьте, чтобы цена, сроки и условия на странице совпадали с рекламой. Перед запуском откройте ее с телефона и сами попробуйте оставить заявку. Убедитесь, что форма работает и пользоваться сайтом удобно.
Если реклама ведет в сообщество, приведите его в порядок: обновите описание, добавьте актуальные публикации, примеры и контакты. Если предлагаете написать сообщение, убедитесь, что на него смогут быстро ответить.
Подготовьте объявление для историй
Истории смотрят быстро, поэтому главное предложение должно быть понятно с первых секунд. Не начинайте рекламу с длинной заставки или рассказа о компании. Сразу покажите товар, услугу или выгоду для клиента.
Используйте вертикальный формат
Для историй лучше всего подходит формат 9:16, например 1080 × 1920 пикселей.
Не растягивайте горизонтальные фотографии. Лучше сразу подготовить отдельный вертикальный макет, чтобы текст и важные детали не обрезались.
Для изображения можно использовать JPG или PNG, для видео — MP4. Ограничения по размеру файла и длительности ролика лучше проверить прямо в рекламном кабинете перед загрузкой.
Не перегружайте экран
В одной истории лучше оставить одно основное сообщение и короткое пояснение. Например:
«Рабочие кресла с доставкой завтра»
Такой вариант понятнее, чем общая фраза вроде «Широкий ассортимент качественных товаров для вашего комфорта».
Можно добавить цену, размер скидки, срок акции или район доставки. Остальную информацию лучше оставить на странице, куда ведет реклама.
Не размещайте текст слишком близко к краям и в нижней части экрана — там могут появляться элементы интерфейса и кнопка. Проверьте, чтобы надписи хорошо выделялись на фоне и легко читались с телефона.
Если в видео есть речь, добавьте субтитры. Многие пользователи смотрят истории без звука.
Предлагайте одно действие
В одной истории лучше вести пользователя к одному действию: купить товар, записаться, перейти на сайт или подписаться.
Например:
реклама вебинара — «Зарегистрироваться»;
товар — «Купить» или «В магазин»;
сообщество — «Подписаться»;
услуга — «Записаться» или «Оставить заявку».
Так пользователю проще понять, что делать дальше.
В рекламных материалах такую кнопку иногда называют CTA — это сокращение от «призыв к действию».
Настройте кампанию в VK Рекламе
Когда объявление готово, можно переходить к настройке кампании: выбрать цель, аудиторию, бюджет и место показа.
Выберите цель рекламы
Откройте VK Рекламу и создайте новую кампанию.
Сначала определите, что должен сделать пользователь после просмотра объявления. Например:
перейти на сайт;
подписаться на сообщество;
написать сообщение;
оставить заявку;
купить товар.
Цель должна соответствовать вашей задаче. Если нужны заявки, не стоит выбирать подписки только потому, что их проще или дешевле получить.
Если реклама идет от имени сообщества, выберите нужную страницу ВКонтакте. Затем добавьте текст объявления и ссылку, если она нужна.
Автоматически созданный текст можно взять за основу, но перед запуском его лучше проверить и отредактировать. Убедитесь, что правильно указаны товар, цена, условия и другие важные детали.
Установите бюджет и сроки
Задайте сумму, которую готовы потратить на рекламу. Для первого запуска лучше выделить небольшой тестовый бюджет и посмотреть, как аудитория реагирует на объявление.
Не стоит сразу создавать много вариантов рекламы при маленьком бюджете. Если денег немного, лучше сравнить два-три объявления и собрать по ним достаточно данных.
Также укажите даты показа. Это особенно важно для акций, вебинаров и других предложений с ограниченным сроком.
Также можно задать, как часто один человек будет видеть вашу рекламу. Это помогает не показывать одно и то же объявление слишком много раз.
Выберите географию
Укажите города и районы, где находится ваша аудитория.
Для местного бизнеса география особенно важна. Например, кафе или салону красоты обычно нет смысла показывать рекламу людям, которые находятся на другом конце города.
Если работаете по всей России или доставляете товары в разные регионы, охват можно расширить.
Главное — выбирать только те территории, где вы действительно можете оказать услугу или доставить товар.
Настройте аудиторию
Дальше определите, кому показывать рекламу. В VK Рекламе можно учитывать разные признаки аудитории, например:
возраст;
пол;
интересы;
поведение;
поисковые запросы.
Не старайтесь сразу задать как можно больше ограничений. Слишком узкая аудитория может сильно сократить количество показов.
Лучше проверить несколько вариантов отдельно. Например, кондитерская может запустить одну группу объявлений по запросам «торт на заказ» и «десерты на день рождения», а другую — на аудиторию тематических сообществ.
Найти подходящие группы ВКонтакте помогает парсер PromoPult. Инструкция по работе с инструментом есть в блоге PromoPult.
Оставьте показы в историях
VK Реклама может автоматически размещать объявления в нескольких форматах. Если хотите проверить именно рекламу в историях, откройте настройки мест показа и оставьте истории.
Так будет проще понять, сколько переходов и заявок приносит именно этот формат.
Если нужного варианта нет в настройках, проверьте выбранную цель кампании и тип объявления. Для разных целей доступные места показа могут отличаться.
Загрузите объявление
Добавьте готовое изображение или видео и выберите кнопку действия.
Перед запуском еще раз проверьте:
хорошо ли читается текст;
не обрезано ли изображение;
не перекрывает ли кнопка важную информацию;
соответствует ли кнопка смыслу объявления;
правильно ли работает ссылка.
Если реклама ведет на сайт, откройте страницу с телефона и убедитесь, что она быстро загружается и на ней удобно оставить заявку или оформить заказ.
После этого заполните данные, необходимые для маркировки рекламы, и отправьте объявление на проверку.
Проверьте объявление перед запуском
Перед публикацией реклама проходит модерацию — проверку по правилам площадки. Основные требования собраны в справке VK Рекламы.
Некоторые товары и услуги рекламировать нельзя. Например, под запретом алкоголь, табачная продукция, наркотические вещества, финансовые пирамиды и подделки. Для медицины, финансов и других тематик могут действовать дополнительные ограничения, поэтому требования для своей ниши лучше проверить отдельно.
Объявление не должно вводить пользователя в заблуждение. Указывайте реальные условия скидок и акций, не обещайте гарантированный результат без оснований. Используйте только те изображения, музыку и другие материалы, на которые у вас есть права.
Проверьте и страницу, куда ведет реклама. Информация на ней должна совпадать с объявлением: цена, условия акции, товар или услуга должны быть актуальными.
Также нужно заполнить данные рекламодателя для маркировки рекламы.
После настройки отправьте объявление на проверку. Если его отклонят, в кабинете появится причина. Исправьте замечания и отправьте рекламу повторно.
Следите за расходами
Перед пополнением рекламного счета проверьте итоговую сумму и то, как учитывается НДС.
Также важно различать цель рекламы и способ оплаты. Например, при CPM вы платите за тысячу показов объявления, а не за клики или заявки.
Допустим, тысяча показов стоит 100 рублей. Тогда 10 000 показов обойдутся примерно в 1000 рублей. Это только пример: реальная стоимость зависит от аудитории, конкуренции и настроек кампании.
Поэтому не ориентируйтесь только на цену показов. Даже дешевая реклама невыгодна, если она не приносит нужного результата.
Анализируйте результаты рекламы
Статистику кампании можно посмотреть в рекламном кабинете. В первую очередь обращайте внимание на:
показы;
клики;
расходы;
заявки или другие целевые действия;
стоимость одного результата.
Подробнее о работе со статистикой ВКонтакте рассказано в отдельной статье.
Для оценки объявлений также используют CTR — долю кликов от количества показов. Например, если рекламу показали 20 000 раз и получили 200 кликов, CTR составит 1%.
Но высокий CTR сам по себе не означает, что реклама приносит продажи. Важно смотреть, что происходит после перехода.
Например, если на рекламу потратили 4000 рублей и получили 10 заявок, одна заявка обошлась в 400 рублей. После этого стоит проверить их качество: действительно ли это потенциальные клиенты и подходят ли им ваши товары или услуги.
Еще один важный показатель — конверсия. Она показывает, какая часть посетителей совершила нужное действие. Например, если на сайт пришли 200 человек, а заявку оставили 10, конверсия составила 5%.
Перед запуском убедитесь, что система аналитики правильно считает заявки, покупки и другие нужные действия. Иначе можно решить, что реклама не работает, хотя проблема на самом деле в настройках статистики.
Для видео дополнительно можно смотреть досмотры. Если пользователи часто закрывают ролик в первые секунды, возможно, стоит изменить начало, сократить видео или быстрее показать основное предложение.
Исправляйте слабые места по очереди
Если рекламу часто показывают, но по ней мало переходят, сначала проверьте само объявление: первый кадр, текст, предложение и кнопку. Если с ними всё в порядке, возможно, проблема в выбранной аудитории.
Если переходы есть, а заявок мало, посмотрите, что происходит на сайте. Проверьте скорость загрузки, форму заявки, цены и условия. Страница должна соответствовать тому, что человек увидел в рекламе.
Если заявки поступают, но покупок мало, дело может быть уже не в рекламе. Проверьте, как быстро менеджеры отвечают клиентам, есть ли товар в наличии и совпадают ли реальные условия с теми, что указаны на сайте.
Менять всё сразу не стоит. Лучше тестировать варианты по очереди. Например, сначала заменить заголовок, затем первый кадр или кнопку. Так будет проще понять, что именно повлияло на результат.
Не делайте выводы по одной-двум заявкам. Соберите достаточно данных, сравните стоимость результатов и постепенно увеличивайте бюджет у объявлений, которые работают лучше.
Запускать кампании можно через прямой аккаунт VK Рекламы в PromoPult. Через платформу можно пополнять рекламный счет, следить за расходами и статистикой, также доступны закрывающие документы для бухгалтерии и автоматическая передача маркировка рекламы.
По бонусной программе часть расходов на внешнюю рекламу возвращается бонусами. Их можно использовать на другие инструменты продвижения PromoPult.
Настроить кампанию помогает ИИ-маркетолог. Он задает вопросы о бизнесе, помогает подобрать аудиторию и подготовить объявления, а затем загружает готовую кампанию в прямой аккаунт. Перед запуском стоит самостоятельно проверить тексты, изображения, аудиторию и места показа.
Главное перед запуском
Выберите одно понятное предложение и решите, какое действие должен совершить пользователь: перейти на сайт, оставить заявку, купить товар или подписаться.
Подготовьте вертикальное изображение или видео, проверьте страницу после перехода и настройки показа. Первый запуск лучше использовать как тест: сравнить несколько вариантов рекламы и понять, какие из них приносят нужные действия по приемлемой цене.
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