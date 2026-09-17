Реклама в историях ВКонтакте: как подготовить и запустить кампанию

Исправляйте слабые места по очереди

Если рекламу часто показывают, но по ней мало переходят, сначала проверьте само объявление: первый кадр, текст, предложение и кнопку. Если с ними всё в порядке, возможно, проблема в выбранной аудитории.

Если переходы есть, а заявок мало, посмотрите, что происходит на сайте. Проверьте скорость загрузки, форму заявки, цены и условия. Страница должна соответствовать тому, что человек увидел в рекламе.

Если заявки поступают, но покупок мало, дело может быть уже не в рекламе. Проверьте, как быстро менеджеры отвечают клиентам, есть ли товар в наличии и совпадают ли реальные условия с теми, что указаны на сайте.

Менять всё сразу не стоит. Лучше тестировать варианты по очереди. Например, сначала заменить заголовок, затем первый кадр или кнопку. Так будет проще понять, что именно повлияло на результат.

Не делайте выводы по одной-двум заявкам. Соберите достаточно данных, сравните стоимость результатов и постепенно увеличивайте бюджет у объявлений, которые работают лучше.

Запускать кампании можно через прямой аккаунт VK Рекламы в PromoPult. Через платформу можно пополнять рекламный счет, следить за расходами и статистикой, также доступны закрывающие документы для бухгалтерии и автоматическая передача маркировка рекламы.

По бонусной программе часть расходов на внешнюю рекламу возвращается бонусами. Их можно использовать на другие инструменты продвижения PromoPult.

Настроить кампанию помогает ИИ-маркетолог. Он задает вопросы о бизнесе, помогает подобрать аудиторию и подготовить объявления, а затем загружает готовую кампанию в прямой аккаунт. Перед запуском стоит самостоятельно проверить тексты, изображения, аудиторию и места показа.