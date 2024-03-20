ПрощеБизнес
Охрана труда

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!

Ни для кого не секрет, что современный бизнес несет большую нагрузку по исполнению обязательных требований законодательства, причем сразу во многих сферах: налоговое и трудовое законодательство, охрана труда и пожарная безопасность, экология, промышленная безопасность и это далеко не конечный список.
18 5
Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Получается, что руководителю предприятия или собственнику помимо концентрации на развитии своего бизнеса приходится постоянно думать об исполнении массы требований законодательства(которые, кстати, нужно еще и знать!) и заниматься рутинной бумажной работой. Порой, это кажется нереальным, чтобы руководитель компании хорошо разбирался и ориентировался сразу в нескольких сферах законодательства.

Особенно остро этот вопрос встает в компаниях с малой численностью, где попросту отсутствуют штатные специалисты нужного уровня профессиональной подготовки. Как тогда быть и работать, не нарушая законы?

Одно из самых правильных решений — это привлечение компании-аутсорсера, которая специализируется на той или иной области «рутинных» задач и возьмет их на себя.

Этот подход все больше становится популярным среди бизнес-сообщества и это вполне обоснованно:

  • Во-первых, не нужно заниматься поиском специалиста в определенной профессиональной области, например, специалиста по охране труда.

Сейчас на рынке труда «кадровый голод» в этой сфере, опытные специалисты готовы работать только за высокую заработную плату, что естественно не могут позволить себе малые и средние предприятия. Поиск нужного сотрудника может длиться месяцами и не увенчаться успехом.

  • Во-вторых, специалисты компании-аутсорсера владеют достаточным опытом, как правило, имеют экспертный уровень знаний, постоянно мониторят изменения законодательства.

А значит, руководителю организации не нужно будет погружаться в тонкости той же охраны труда, чтобы быть уверенным в правильности и полноте проводимых мероприятий. Все, что относится к функционалу специалиста по охране труда, будет выполнено.

  • В-третьих, смена специалиста по какой-либо причине (например, в связи с увольнением, отпуском или длительным больничным) не будет головной болью руководителя организации, потому что в компании, оказывающей услуги аутсорсинга, быстро найдется замена, и это одно из условий договора.

  • В-четвертых, предприятие элементарно экономит финансы — размер заработной платы штатного специалиста с учетом выплаты налогов и взносов (а также оплаты отпуска, больничного) в любом случае будет выше, чем стоимость услуг, предлагаемых компанией-аутсорсером.

Кроме того, для штатного специалиста нужно организовать полноценное рабочее место в офисе, тогда как «сторонний специалист», как правило, этого не требует.

  • В-пятых, что тоже имеет место быть, специалист аутсорсинговой компании как независимое лицо может выявить и донести до руководителя обслуживаемой организации информацию, которая важна для ведения бизнеса, но скрывается штатными специалистами. Такой своего рода взгляд со стороны.

Обучение по охране труда руководителя организации — бесплатно!

Специальное предложение для читателей «Клерк.ру»

Оставьте заявку, мы перезвоним:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Конечно, и у аутсорсинга есть узкое место, но оно больше связано с управленческим ресурсом. Руководители многих компаний хотят, чтобы нужный специалист был именно в штате, находился в структуре подчиненности, мог выполнять некие дополнительные функции помимо основных обязанностей. Кроме того, к штатному специалисту можно применять меры дисциплинарного взыскания, снижать материальную мотивацию и пр.

Как поступать — справляться с «рутиной» своими силами или привлекать аутсорсинговую компанию каждый решает сам с учетом своих запросов и возможностей.

Рекомендуем воспользоваться услугой аутсорсинга охраны труда от компании Прощебизнес и сосредоточиться на своем любимом деле!

Закажите аутсорсинг охраны труда от 30000 ₽/месяц

Возьмем на себя организацию системы охраны труда и ведение необходимой документации

Реклама: ООО «Лаборатория труда», ИНН: 9701006328, erid: LjN8K1LkH

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

Налоговики с Минфином взялись за НДФЛ и интернет-торговлю: бухгалтеры, готовьтесь. 📢«Ночной бухгалтер» № 1645

Минфин: бухгалтеры, вы слишком скучно живете, поэтому теперь мы будем усиленно проверять бизнес на предмет схем по НДФЛ и еще интернет-торговлю прижмем, а то у них там тоже оптимизация экономией погоняет. Такие дела.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
КоАП РФ

Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.

23
ПрощеБизнес
Охрана труда

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!

Ни для кого не секрет, что современный бизнес несет большую нагрузку по исполнению обязательных требований законодательства, причем сразу во многих сферах: налоговое и трудовое законодательство, охрана труда и пожарная безопасность, экология, промышленная безопасность и это далеко не конечный список.

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!
18

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономические преступления

Незаконный возврат налога хотят признать хищением

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

38
Информационные технологии

Как мошенники проникают в компьютер главбуха, скорая помощь при взломе, можно ли прожить без антивируса: интервью с экспертом Лаборатории Касперского

Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера. Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Мы задали эти и другие вопросы по кибербезопасности эксперту.

Иллюстрация: Алексей Киселев
21
Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти работу

Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с  чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
20

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности

Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
22
Налоговые проверки

Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки

Правительство собирается распространить мораторий на плановые налоговые проверки на образовательные учреждения.

36
Уведомление по ЕНП

КУБ дня. Про звонки из ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про звонки из ФНС
1
47
Банки

Китайские банки начали просить россиян заполнять анкету по санкциям

Сотрудники Bank of China попросили клиента из России во время визита в одно из отделений заполнить вопросник на тему международных санкций.

69
Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды

Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды
7
149
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить

С самозанятыми удобно и выгодно сотрудничать: можно быстро приступить к выполнению задач, а налоги с вознаграждений исполнитель платит сам. Но чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно правильно оформлять закрывающие документы с самозанятыми. 

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить
366

Разборы законов

1 209
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Экономика России

Мясо в России к концу года подорожает до 10%

Сильнее всего цены взлетят на мясо курицы и свинины. Это произойдёт из-за курса рубля, роста стоимости комбикормов и обслуживания оборудования.

6
124
КСК ГРУПП

Денис Ладыгин в номинации «Налоговое консультирование и споры»

Денис Ладыгин – в индивидуальном рейтинге юристов Право-300 в номинации «Налоговое консультирование и споры».

32
Маркетплейсы

🔥 Мы выпустили новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024» для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете

За месяц вы узнаете, как составлять первичные документы, оформлять возвраты, вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С.

88
НДФЛ

Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле + мнение эксперта

В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.

259
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Бухгалтеры — перфекционисты, им всегда чего-то не хватает. Просим вас проголосовать за то, что бухгалтерам важнее всего в подписке, и оставить комментарий. Участвовать в опросе могут все — кто уже пользуется подпиской Клерк.Премиум, те, кто о ней задумывается и даже те, кто никогда о ей не слышал (не верим, что такие есть, раните нас в самое сердечко 💔).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
59
Альберт Ханов

Единый налоговый счёт и просроченная задолженность граждан

В статье будет рассмотрена ситуация как просроченная задолженность на ЕНС привела к необоснованному списанию денег с банковских счётов гражданина

44

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиционный вычет

💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ

Госдума одобрила сразу в первом и втором чтениях изменения в НК о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан.

302

Интересные материалы

Пользователи интернета

Микрософт готовится закрыть доступ к облачным сервисам для компаний из России

Представители компании сообщили корпоративным клиентам, что не будут блокировать продукты физических пользователей в ночь с 20 на 21 марта.

1
136