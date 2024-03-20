Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!

Ни для кого не секрет, что современный бизнес несет большую нагрузку по исполнению обязательных требований законодательства, причем сразу во многих сферах: налоговое и трудовое законодательство, охрана труда и пожарная безопасность, экология, промышленная безопасность и это далеко не конечный список.

Получается, что руководителю предприятия или собственнику помимо концентрации на развитии своего бизнеса приходится постоянно думать об исполнении массы требований законодательства(которые, кстати, нужно еще и знать!) и заниматься рутинной бумажной работой. Порой, это кажется нереальным, чтобы руководитель компании хорошо разбирался и ориентировался сразу в нескольких сферах законодательства.

Особенно остро этот вопрос встает в компаниях с малой численностью, где попросту отсутствуют штатные специалисты нужного уровня профессиональной подготовки. Как тогда быть и работать, не нарушая законы?

Одно из самых правильных решений — это привлечение компании-аутсорсера, которая специализируется на той или иной области «рутинных» задач и возьмет их на себя.

Этот подход все больше становится популярным среди бизнес-сообщества и это вполне обоснованно:

Во-первых, не нужно заниматься поиском специалиста в определенной профессиональной области, например, специалиста по охране труда.

Сейчас на рынке труда «кадровый голод» в этой сфере, опытные специалисты готовы работать только за высокую заработную плату, что естественно не могут позволить себе малые и средние предприятия. Поиск нужного сотрудника может длиться месяцами и не увенчаться успехом.

Во-вторых, специалисты компании-аутсорсера владеют достаточным опытом, как правило, имеют экспертный уровень знаний, постоянно мониторят изменения законодательства.

А значит, руководителю организации не нужно будет погружаться в тонкости той же охраны труда, чтобы быть уверенным в правильности и полноте проводимых мероприятий. Все, что относится к функционалу специалиста по охране труда, будет выполнено.

В-третьих, смена специалиста по какой-либо причине (например, в связи с увольнением, отпуском или длительным больничным) не будет головной болью руководителя организации, потому что в компании, оказывающей услуги аутсорсинга, быстро найдется замена, и это одно из условий договора.

В-четвертых, предприятие элементарно экономит финансы — размер заработной платы штатного специалиста с учетом выплаты налогов и взносов (а также оплаты отпуска, больничного) в любом случае будет выше, чем стоимость услуг, предлагаемых компанией-аутсорсером.

Кроме того, для штатного специалиста нужно организовать полноценное рабочее место в офисе, тогда как «сторонний специалист», как правило, этого не требует.

В-пятых, что тоже имеет место быть, специалист аутсорсинговой компании как независимое лицо может выявить и донести до руководителя обслуживаемой организации информацию, которая важна для ведения бизнеса, но скрывается штатными специалистами. Такой своего рода взгляд со стороны.

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Конечно, и у аутсорсинга есть узкое место, но оно больше связано с управленческим ресурсом. Руководители многих компаний хотят, чтобы нужный специалист был именно в штате, находился в структуре подчиненности, мог выполнять некие дополнительные функции помимо основных обязанностей. Кроме того, к штатному специалисту можно применять меры дисциплинарного взыскания, снижать материальную мотивацию и пр.

Как поступать — справляться с «рутиной» своими силами или привлекать аутсорсинговую компанию каждый решает сам с учетом своих запросов и возможностей.

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