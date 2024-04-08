Похоже, мораторий на проверки будет отменен

В 2024 году продолжает действовать мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, но, по всей вероятности, в 2025 году его отменят. Такая установка была высказана в Послании Президента Федеральному Собранию от 29.02.2024 г. Предлагается полностью перейти на риск–ориентированный подход и закрепить его законодательно.

В настоящее время контрольно-надзорные мероприятия регулируются постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Сейчас в план проверок на год попадает лишь небольшая доля действующих предприятий, а именно, относящиеся к высокому и значительному риску, имеющие опасные производственные объекты II класса опасности и гидротехнические сооружениям II класса.

Статистика Роструда по количеству плановых проверок:

2021 год — 6,5 тыс.

2022 год — 1,2 тыс.

2023 год — 980.

Для справки: к концу 2023 года число действующих юрлиц и ИП приблизилось к цифре в 7,5 млн.

Законодательством предусмотрены конечно же и внеплановые проверки, их могут инициировать исходя из утвержденных Минтруда индикаторов риска, наличие которых с большой долей вероятности свидетельствуют о нарушениях у работодателя.

Например, участились несчастные случаи или во ФГИС СОУТ отсутствуют сведения о результатах спецоценки условий труда.

Полный перечень индикаторов перечислен в приказе Минтруда от 30.11.2021 № 838н.

Обратите внимание, что с 8 января 2024 года к уже действующим индикаторам были добавлены 2 новых риска нарушения трудовых прав работников:

уменьшение на 50% обязательных отчислений в Социальный фонд России при отсутствии у работодателя кадровых изменений за квартал;

среднее значение заработной платы работника ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Но есть один важный момент: контролирующий орган (например, ГИТ) может инициировать внеплановую проверку при непосредственной угрозе или по факту причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью только с согласия Прокуратуры.

В рамках моратория основной упор контролирующие органы сейчас делают на проведение профилактических визитов, что кстати и происходит по факту.

Наши клиенты периодически сообщают о том, что получили письмо из региональной Государственной инспекции по труду с предложением о проведении профилактического визита. Никаких административных последствий для работодателя данная процедура не может иметь, максимум — выдадут предписание и выявленные замечания предложат исправить.

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Вот и получается, что в настоящее время действует мораторий на плановые проверки, но количество внеплановых проверок возросло и, что печально, по причине произошедших несчастных случаев. Работодатели попросту «расслабились» и чаще стали допускать нарушения охраны труда и прав работников.

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