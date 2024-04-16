Охрана труда на микропредприятии: проще или как у всех

Организация охраны труда (ОТ) обязательна для всех работодателей, независимо от численности сотрудников. Малый и микробизнес — не исключение. Рассказываем, насколько отличается охрана труда на микропредприятии.

Какие предприятия относятся к микробизнесу

Микропредприятия, наряду с малым и средним бизнесом, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Микропредприятия — это ИП и организации, у которых (ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, постановление Правительства от 04.04.2016 № 265):

доход в предшествующем году был не более 120 млн руб.;

среднесписочная численность не превышает 15 человек;

суммарная доля участия юрлиц, не относящихся к МСП, или иностранных компаний составляет не боле 49%, а доля государства, общественных или благотворительных организаций — не более 25% (только для организаций).

Сведения о субъектах микробизнеса вносятся в единый реестр МСП, который размещен на сайте ФНС. Основание для отнесения к категории микропредприятий — сведения, которые есть в ЕГРЮЛ (ЕГРИП для ИП) и в отчетности, представляемой в налоговую инспекцию.

Обязанности по охране труда

Если в компании или у ИП работает хоть один человек по трудовому договору, работодатель обязан обеспечить безопасные условия на рабочих местах и организовать охрану труда — это касается всех, в том числе и микробизнеса.

Внушительный список обязанностей работодателей в области ОТ содержится в разделе Х Трудового кодекса, среди которых (ст. 214 ТК):

создание на предприятии системы управления охраной труда;

разработка внутренних документов по охране труда;

обязательное страхование сотрудников от «травматизма» — от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

обеспечение безопасности персонала при использовании инструментов, сырья и материалов, осуществлении технологических процессов, при эксплуатации производственных сооружений;

обучение по ОТ, проведение инструктажей и проверки знаний требований ОТ;

регулярное выявление профессиональных рисков, опасностей, проведение их оценки;

проведение СОУТ (спецоценки условий труда);

улучшение условий и охраны труда;

соблюдение режима труда и отдыха сотрудников;

приобретение для работников СИЗ (средств индивидуальной защиты);

контроль за соблюдением требований ОТ работниками, за правильностью применения ими СИЗ;

организация предварительных и периодических медосмотров сотрудников (когда они обязательны);

предотвращение производственных аварий, сохранение жизни и здоровья, оказание первой помощи пострадавшим при аварийных ситуациях;

учет и расследование несчастных производственных случаев, профзаболеваний, микротравм работников.

Малый бизнес, включая микропредприятия, разрабатывает собственную систему ОТ, ориентируясь на положения ГОСТ Р 120009-2009 (утв. приказом Ростехрегулирования от 10.08.2009 № 283-ст) и другие нормативные документы в области охраны труда.

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Особенности организации ОТ на микропредприятиях

В целом субъекты МСП подчиняются общим требованиям по охране труда, но для микропредприятий все же есть некоторые послабления. Их совсем немного, расскажем об этом подробнее.

Не требуется создание службы ОТ

Предприятия, у которых численность сотрудников превышает 50 человек, обязаны создать у себя службу охраны труда или ввести отдельную должность — специалист по ОТ.

Микропредприятиям создавать службу охраны труда или принимать на работу специалиста по ОТ с соответствующим образованием не обязательно, если этого не требует специфика деятельности (ст. 223 ТК). Функции этих органов может замещать руководитель компании (или лично ИП), либо назначенный им сотрудник.

Также микропредприятие вправе заключить договор ГПХ с ИП или организацией, оказывающими услуги в области охраны труда, при условии наличия у них обязательной аккредитации и соответствия специальным требованиям, установленным постановлением Правительства от 16.12.2021 № 2334.

Обучение по ОТ в упрощенном порядке

Микропредприятия могут проводить обучение по охране труда, оказанию первой помощи, использованию СИЗ только в виде инструктажей на рабочем месте (п. 100—103 Порядка обучения по ОТ, утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464). Если на предприятии ведутся работы повышенной опасности, обучение проводится в общем порядке без каких-либо послаблений.

Вводные инструктажи по охране труда разрешено совмещать с инструктажами по ОТ на рабочем месте, регистрируя их проведение в едином журнале. Такие инструктажи при отсутствии службы или специалиста по ОТ может проводить сам руководитель микропредприятия (или ИП), либо назначенный им сотрудник, наделенный соответствующими полномочиями.

Для проверки знаний работников по ОТ микропредприятиям не требуется создавать комиссию — руководителю (ИП) достаточно назначить для этого ответственное лицо, которое прошло обучение по ОТ в соответствующем учебном центре.

Не нужны локальные акты по СИЗ

Субъектам МСП, включая микропредприятия, можно не разрабатывать локальные акты о порядке обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты (п. 77 Правил, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н).

Остальные обязательные документы на предприятии должны присутствовать, в их числе:

инструкции по ОТ — по должностям;

положение о системе управления охраной труда;

программы инструктажей сотрудников, журналы регистрации по ним;

реестр нормативных актов по ОТ для ознакомления с ними сотрудников;

планы мероприятий по ОТ;

документы по результатам проведения СОУТ и др.

Упрощенный порядок проведения СОУТ

Некоторым микропредприятиям с 1 января 2023 года разрешено проводить СОУТ самостоятельно в упрощенном порядке — без привлечения экспертной организации (приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н).

Упрощенная спецоценка доступна лишь предприятиям, чей основной вид деятельности соответствует указанным в списке п. 2 Особенностей СОУТ для МСП, утв. приказом № 699н, а именно:

разработка компьютерного ПО, консультационные услуги;

информационные технологии;

финансы и страхование;

операции с недвижимостью;

юридическая и бухгалтерская деятельность;

архитектура и инженерно-техническое проектирование;

реклама и исследование конъюнктуры рынка;

образование;

библиотечная, архивная, музейная деятельность;

деятельность головных офисов, управленческое консультирование;

административная и сопутствующая деятельность;

деятельность общественных организаций.

В ходе «упрощенной» СОУТ заполняются специальные проверочные листы, после чего микропредприятие подает декларацию СОУТ в территориальную трудинспекцию.

Проводить СОУТ своими силами в упрощенном порядке нельзя, если:

на предприятии трудятся работники, которые имеют право выхода на пенсию досрочно;

на предприятии есть рабочие места с вредными и опасными условиями труда.

Меньше отчетности в Росстат

Микропредприятиям не нужно подавать некоторую отчетность в Росстат:

форму № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профзаболеваниях»;

форму № 1-Т «Сведения о численности и зарплате работников».

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