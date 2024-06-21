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Как работодателю исполнить квоту по приему на работу инвалида при отсутствии подходящих вакансий

Квота — это минимальное число рабочих мест, которые работодатель обязан выделить для инвалидов. О том, что делать, если вакантных должностей у него нет, рассказали в статье.
Как работодателю исполнить квоту по приему на работу инвалида при отсутствии подходящих вакансий
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как выполнять квоты на трудоустройство инвалидов

Квотирование рабочих мест для инвалидов предполагает (ст. 24 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ):

  • резервирование для них рабочих мест, которые уже есть у работодателя;

  • создание дополнительных рабочих мест.

Работодатели вправе сами выбирать, как обеспечивать необходимое число рабочих мест. Их можно организовать как непосредственно в компании, которой установили квоту, так и в другой организации (ИП). Для этого потребуется заключить с ней соглашение о трудоустройстве инвалидов, в котором фиксируют (п. 6 Правил, утв. постановлением Правительства от 14.03.2022 № 366):

  • количество инвалидов, которых принимающая организация сможет трудоустроить;

  • как компенсировать расходы на их зарплату;

  • как оборудовать рабочие места и обеспечить их доступность;

  • как компенсировать расходы на сопровождение при содействии в трудоустройстве;

  • другие условия — права и обязанности сторон, срок действия соглашения, и т.д.

Квота для трудоустройства инвалидов будет выполнена, когда компания, которой установлена квота, или организация, с которой подписано соглашение, заключат с инвалидом трудовой договор (п. 5 Правил № 366, консультация специалистов Роструда от 04.10.2023).

С 1 сентября 2024 года правила изменятся, и исполнить квоту можно будет еще одним способом. Для этого нужно заключить договор оказания услуг с компанией, которая обеспечивает выполнение квоты для группы работодателей. Такая компания заключит соглашение с другими организациями или ИП, а они, в свою очередь, примут инвалидов на работу (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства от 30.05.2024 № 709).

Что будет, если не выделить рабочие места инвалидам

За то, что работодатель не организовал рабочие места для инвалидов, его привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 5.42 КоАП. Штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей наложат на руководителя компании или ИП-работодателя.

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Что делать, если у работодателя нет вакантных мест

Ответ — специально создать новые рабочие места или заключить соглашение с компанией, в которой инвалиды смогут трудиться. При этом увольнять действующих сотрудников из-за того, что в компании нет свободных рабочих мест, нельзя (письмо Минпросвещения от 14.03.2022 № 05-301).

Такой же позиции придерживаются суды. Они отвергают доводы работодателей, которые не организовали рабочие места для инвалидов по тем или иным причинам.

Например, в одном из дел работодатель заявил, что у него нет рабочих мест, подходящих для инвалидов, из-за специфики производственного процесса. Он не смог бы оборудовать рабочие места надлежащим образом, а потому решил их не создавать. Суд указал, что эти аргументы не имеют значения, ведь работодатель обязан создавать рабочие места для инвалидов в любом случае (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 12.11.2013 по делу № 33-13178/2013).

В другом деле работодатель привел похожие доводы. Он указал, что выделить рабочие места для инвалидов невозможно, поскольку они должны быть адаптированы для каждого сотрудника в соответствии с его индивидуальной программой реабилитации. В ответ на это суд отметил, что организация рабочих мест не зависит от программы реабилитации: они в любом случае должны быть созданы (решение Индустриального районного суда г. Перми от 24.04.2013 по делу № 2-1159/2013~М-421/2013).

На исполнение обязанностей по закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ не влияют и такие факторы (Решения Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 14.11.2012 по делу № 2-648/2012, Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от 11.05.2011 по делу № 2-3184/11):

  • отраслевая принадлежность работодателя;

  • характер условий труда на рабочем месте;

  • сменность, связанная с непрерывностью технологического процесса.

Практика показывает, что отсутствие вакантных должностей, подходящих для инвалидов, — это не смягчающее обстоятельство, а недоработка работодателя. Поэтому уклоняться от организации дополнительных рабочих мест не стоит.

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