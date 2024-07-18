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ПрощеБизнес
Охрана труда

Успей заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда

Многие работодатели сетуют на большие траты денежных средств на охрану труда. Это и медосмотры, и спецоценка, и покупка СИЗ и пр. Государство, понимая насколько внимательно нужно относиться к сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, готово поощрять работодателей посредством компенсации части потраченных ими средств.
Успей заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На такие компенсации могут рассчитывать организации, финансирующие предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, попросту перечисляющие соответствующие взносы в СФР (Социальный Фонд России).

Именно такие работодатели будут подпадать под действие приказа Минтруда от 14.07.2021 г. № 467н, закрепляющего Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Итак, работодатель вправе рассчитывать на компенсацию через Социальный фонд России части расходов, потраченных на охрану труда. Какие общие правила и нюансы ждут его на этом пути?

Источник и размер финансирования

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом СФР на каждый календарный год. Страхователь финансирует предупредительные меры за счет собственных средств с последующим возмещением произведенных им расходов за счет средств СФР в пределах заранее согласованной на эти цели суммы.

Так, страхователь в 2024 году может направить на данные меры до 20% сумм страховых взносов, начисленных им за 2023 год, за вычетом расходов, произведенных в 2023 году на выплату пособий по временной нетрудоспособности, возникшей по вине работодателя. Объем выделяемых средств может возрасти до 30%, если работник предпенсионного возраста.

Какие предупредительные меры подлежат финансовому обеспечению

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на следующие предупредительные меры:

  • Проведение специальной оценки условий труда.

  • Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

  • Обучение по охране труда и обучение безопасным методам, приемам выполнения работ повышенной опасности, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте с отрывом от работы категорий работников, предусмотренных п. 53 и п. 55 Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 24.12.2021 г. № 2464.

  • Приобретение СИЗ, изготовленных на территории государств-членов ЕАЭС, работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

  • Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

  • Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников.

  • Обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых указанное питание предусмотрено законодательством.

  • Приобретение страхователями необходимых медицинских изделий, работники которых проходят обязательные предсменные, послесменные и предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры.

  • Приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов).

  • Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.

  • Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, предназначенных для обеспечения безопасности работников и контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах.

  • Приобретение компьютерных тренажеров, программного обеспечения, видеофильмов и оборудования, обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ и действиям в случае аварии на опасном производственном объекте и дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, а также хранение результатов такой фиксации.

  • Санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

  • Приобретение устройств, сервисов, систем, предназначенных для мониторинга на рабочем месте состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

  • Приобретение приборов, обеспечивающих безопасное ведение горных работ.

  • Обеспечение бесплатной выдачей молока или других пищевых продуктов работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам СОУТ, при наличии вредных производственных факторов.

  • Проведение оценки профессиональных рисков.

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Какова процедура возмещения потраченных работодателем средств

Согласно Правилам к приказу № 467н порядок следующий:

  1. Для получения решения Фонда о финансовом обеспечении предупредительных мер страхователь обращается с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года.

  2. К заявлению прилагаются следующие документы: план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году, копия или выписка из коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников) и копия или выписка из ЛНА о реализуемых страхователем мероприятиях по улучшению условий и охраны труда.

  3. Заявление с прилагаемыми к нему документами представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

  4. Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь дополнительно представляет документы, обосновывающие такую необходимость. Перечень документов предусмотрен п. 6 Правил к приказу № 467н.

  5. Территориальный орган Фонда вправе запрашивать необходимые сведения посредством межведомственного запроса в иные государственные органы.

  6. Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть заверены печатью страхователя (при наличии печати). Представление страхователем иных документов не требуется.

  7. Территориальный орган Фонда размещает в течение 1 рабочего дня с даты регистрации заявления у себя на официальном сайте информацию о поступившем заявлении, о дате и времени его поступления, о наименовании страхователя и о ходе рассмотрения заявления.

  8. Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансировании принимается территориальным органом Фонда в следующие сроки — в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов в отношении страхователя, у которого сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 25 тысяч рублей и в течение 18 рабочих дней, если страховые взносы превышают эту сумму.

  9. Решение оформляется приказом территориального органа Фонда и в течение 3 рабочих дней с даты его подписания направляется страхователю (в случае принятия решения об отказе — с обоснованием причин отказа).

  10. Территориальный орган Фонда принимает решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер в 4 случаях:

    1. если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного периода в текущем финансовом году либо недоимка, выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, и начисленные пени и штрафы по итогам камеральной или выездной проверки;

    2. представленные документы содержат недостоверную информацию;

    3. если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены;

    4. при представлении страхователем неполного комплекта документов.

  11. Страхователь вправе повторно, но опять же не позднее 1 августа, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации. Также страхователь в срок до 20 ноября текущего финансового года имеет право обратиться в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации с заявлением о внесении изменений в уже согласованный план финансового обеспечения, в пределах суммы финансового обеспечения с обоснованием необходимости внесения изменений и предоставлением полного комплекта документов.

  12. Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в Фонд или в суд.

  13. Страхователь ведет учет средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер.

  14. После выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом финансового обеспечения, страхователь обращается в территориальный орган Фонда с заявлением о возмещении произведенных расходов с представлением документов, подтверждающие расходы, не позднее 15 декабря текущего года. Одновременно с заявлением предоставляется отчет о произведенных расходах на указанные цели.

  15. Территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления и документов, подтверждающих произведенные расходы, принимает решение о возмещении расходов и производит перечисление средств на расчетный счет страхователя, указанный в этом заявлении.

  16. Страхователь несет ответственность за целевое и в полном объеме использование сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии с согласованным территориальным органом Фонда планом финансового обеспечения и в случае неполного использования указанных средств сообщает об этом в территориальный орган Фонда до 10 октября текущего года.

  17. Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами о целевом использовании средств либо произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, не подлежат возмещению.

  18. Страховщик осуществляет контроль за полнотой и целевым использованием сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер страхователем в соответствии с согласованным территориальным органом Фонда планом финансового обеспечения.

Подводя итог, отметим, что работодатель вправе рассчитывать на возмещение СФР средств, потраченных на охрану труда, но важное условие — следует учитывать сроки обращения!

Работодателям необходимо успеть обратиться с заявлением в территориальный орган СФР до 1 августа 2024 года. Кажется, что это просто. Но важно помнить — помимо заявления к нему нужно приложить план финансового обеспечения предупредительных мер и выписку из ЛНА о реализуемых страхователем мероприятиях по улучшению условий и охраны труда. И это только начало процедуры. Ведь для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь обязан дополнительно представить документы, обосновывающие такую необходимость. Здесь важны детали!

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