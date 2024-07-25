Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи.

Приказ Минздрава от 03.05.2024 № 220н законодательно закрепляет данный порядок, отменяя ранее действующие приказы (приказ Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н и Минздрава от 07.11.2012 № 586н).

Для работодателей это наиболее удобный способ получить исчерпывающую информацию по вопросам оказания первой помощи в рамках одного документа. Новый порядок (далее — Порядок) предусматривает:

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь;

перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения.

Порядок разъясняет, что первая помощь оказывается пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, заболеваниях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших на рабочем месте.

Так как такая помощь оказывается до медицинского вмешательства, работодателю необходимо ознакомить работников с перечнем состояний, при которых помощь обязательна. Этот перечень включает 9 пунктов, предусмотренных Приложением 1 к Порядку. А вот Приложение 2 к Порядку закрепляет перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения. В нем описаны алгоритмы действий в 9 базовых случаях.

Как правило, рядом с пострадавшим работником находятся его коллеги, способные оказать незамедлительную помощь, поэтому работодатель обязан ознакомить их с новыми требованиями. Это поможет снизить не только серьезные физические последствия от несчастных случаев, но и сохранить жизнь пострадавшему.

В связи с этим, работодателям до 1 сентября 2024 года необходимо провести внеплановый инструктаж. Он будет касаться особенностей, утвержденных новым Порядком, и проводиться в отношении категории сотрудников, ранее прошедших обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. Перечень таких категорий предусмотрен п. 33 Правил обучения по охране труда (утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464), либо утвержден решением работодателя.

Также работодателю необходимо помнить, что в связи с вступлением в силу нового Порядка, а также в соответствии с п.50 постановления Правительства № 2464 нужно успеть актуализировать до 1 сентября отдельные локальные нормативные акты по охране труда. Это касается, например, инструкции по оказанию первой помощи, программы обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим.

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П.9 Порядка предусматривает, что при оказании первой помощи используются, в том числе, аптечки. Приказом Минздрава от 24.05.2024 № 262н утверждены новые требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий. Данные требования вступают в силу также с 1 сентября и будут действовать ближайшие 6 лет — до 1 сентября 2030 года. Новая аптечка комплектуется 12 видами медицинских изделий в общем количестве не менее 33 штук, а также не менее 4 немедицинскими изделиями.

Обратим внимание, что полностью менять аптечки не нужно. Допускается, что аптечки, произведенные (укомплектованные) до дня вступления приказа Минздрава № 262н, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Итак, что нужно сделать до 1 сентября 2024 года:

выявить ЛНА, где упоминается про оказание первой помощи пострадавшим, а также где есть ссылки на «старые» нормативные акты, ее регламентирующие, и внести в них соответствующие изменения;

актуализировать инструкцию по оказанию первой помощи и программу обучения по оказанию первой помощи пострадавшим (если обучение проводится внутри организации);

провести с работниками внеплановый инструктаж.

Если затрудняетесь в выполнении данным мероприятий можете обратиться к специалистам Компании ПрощеБизнес. Они помогут грамотно внести изменения в ЛНА и подскажут как внедрить их в работу.

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