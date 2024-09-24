В 2024 году участились проверки работодателей по ГО и ЧС

Для правильного выстраивания работы в этом направлении нужно выяснить, является ли предприятие категорированным или нет. То есть узнать, относится ли организация к компаниям, имеющим важное оборонное и экономическое значение, получающим мобилизационные заказы, либо представляющим высокую степень опасности возникновения ЧС. Возможно предприятие имеет уникальные в историко-культурном отношении объекты.

Именно таким организациям по новым законодательным требованиям может быть присвоено категория по ГО. Постановление Правительства от 27.04.2024 № 546 определяет три категории — особой важности, первая и вторая. Так как постановление вступило в силу с 1 сентября 2024 года, закрепив Правила отнесения организаций к категориям по ГО, игнорировать их требования не получится.

Разберемся в алгоритме действий.

Во-первых, нужно отметить, что отнесение организаций к категориям по ГО — это прерогатива МЧС. Списки предприятий, подпадающих под категории окончательно будут сформированы только к 01.01.2025.

Для этого организация, подпадающая хотя под одно требование п.3 Правил, обязана до 1 ноября направить предложения по категории ГО в местную администрацию или иные органы (п.7 Правил). При этом форма такого предложения унифицирована законодателем и содержится в Приложении 1 к Правилам.

Местная администрация, получив предложения от компаний, до 1 декабря направляет их властям региона. Уже к началу 2025 года перечни лягут на стол руководства МЧС для их анализа и согласования. Если по итогам всех действий предприятию присвоят категорию, то в его адрес поступит выписка от МЧС в срок не позднее месяца с даты принятия решения. Перечень категорированных организаций будет уточняться не реже 1 раза в 6 лет.

Для чего нужно знать, относится ли организация к какой-либо категории по ГО?

Это основной фактор, отвечающий на вопрос — как нужно обучать сотрудников предприятия вопросам по ГО и действиям при ЧС.

Ведь если компании присвоена категория, то работодателю нужно позаботиться о создании спасательной службы быстрого реагирования. В таком случае этим, как правило, занимается либо сотрудник, ответственный за ГО, либо даже отдельное подразделение, созданное для реализации законодательных требований по вопросам ГО и ЧС.

И все же будем реалистами — на практике львиная доля предприятий с численностью менее 50 человек будут иметь некатегорированный статус. Что это означает для работодателя? Это значит, что закон един в требованиях по ГО и ЧС для всех, просто порядок организации этих сфер жизнедеятельности для таких компаний будет более упрощенным.

Так, независимо от организационно-правовой формы, любой работодатель обязан проводить обучение сотрудников ГО и действиям при ЧС. Новые сотрудники проходят вводный инструктаж, программу которого разрабатывает сама организация. Уже с сентября 2023 года с работодателей не требуют проводить курсовое обучение в сфере ГО и ЧС для всех сотрудников. Это осталось приоритетом лишь для работников, отвечающих за ГО.

Отметим, что так как обучение работников ГО и действиям при ЧС — это обязанность работодателя, такие обучения проводятся им за свой счет.

Что для этого нужно? Программа минимум — разработать курс подготовки сотрудников, проводить обучение по этому курсу, создать программы инструктажей и инструктировать работников, фиксируя эти факты в журнале инструктажа по ГО.

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Изобретать велосипед не нужно, уже все давно придумано. МЧС предлагает примерную программу для разработки программы организацией. Сложности нет — такие программы утверждает также МЧС (п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства от 02.11.2000 № 841), это как раз и будет элементом ее проверки на соответствие закону. Как раз эта программа и ляжет в основу инструкции по ГО для сотрудников компании.

Опять же, подчеркнем, что работодатели категорированных предприятий обязаны отправлять на дополнительное профессиональное образование руководителя и сотрудников, отвечающих за ГО и ЧС.

Такое вид обучения обязателен как минимум каждые 5 лет. Вновь назначенный или выбранный руководитель должен позаботиться о таком обучении в течение года с момента назначения на должность.

Несмотря на то, что руководитель сам проходит профобучение, выполнять лично обязанности лица, отвечающего за ГО и ЧС, он не может. Его обязанность такое лицо назначить и проследить за прохождением им курсового обучения.

Именно сотрудник, уполномоченный приказом руководителя отвечать за организацию ГО в компании, будет проводить вводный инструктаж с новым персоналом в течение месяца с момента приема на работу, а также проверять знания по итогам проведенных инструктажей. Контроль за ознакомлением и проведением — подпись вновь принятых работников в журнале инструктажей по ГО.

Кстати, кем будет ответственный за ГО — кадровиком, специалистом по охране труда, либо именно спецом по вопросам ГО и ЧС — это дело работодателя. Тут для него важнее, чтобы такой спец мог документально подтвердить свою квалификацию в сфере ГО дипломом, подтверждающим прохождение обучения в лицензированный организации.

В суете трудовых будней работодателям может показаться, что вопросы ГО и ЧС в рабочей атмосфере занимают роль аутсайдера и обращать внимание на них стоит в последний момент. Заверим, что это мнение ложное.

Достаточно вспомнить, что контроль за этими вопросами лежит на МЧС и ведомству полностью делегировано государством право контролировать вопросы по обучению ГО и проведению инструктажей.

Проверки, проводимые ведомством, могут носить как плановый, так и внеплановый характер. Первые — это участь категорированных компаний, под вторые могут попасть все, если от «доброжелателей» поступят, например, жалобы в Прокуратуру, которая выдаст предписание, на основании которого МЧС спросит по полной.

Если нарушения незначительные, неумышленные и допущены впервые, Министерство может пожурить устно замечанием либо вынести предупреждение. За более серьезные проступки работодатель может стать субъектом административной ответственности в виде штрафа до 200 тыс. рублей (ст. 20.7 КоАП).

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