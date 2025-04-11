Есть ли обязанность подписания документов через ЭДО (СБИС, Контур и т.д.)

Обязательно ли организации подписывать накладные в ЭДО, или можно просто загрузить их без подписи

Если организация использует систему электронного документооборота (ЭДО), обязана ли она подписывать накладные электронной подписью (ЭЦП), или достаточно просто загрузить их в систему и отправить?

Закон не требует обязательного подписания накладных именно в ЭДО, если иное не установлено договором между сторонами. Однако важно понимать, что сама по себе загрузка документа в систему не подтверждает его принятие.

Например, если контрагенты договорились, что накладные подписываются в ЭДО (например, через СБИС или Контур), то получение накладной в системе без подписи не означает ее принятие. Это аналогично ситуации с бумажными документами: если накладная передана на бумаге, но на ней нет подписи получателя, то юридически она тоже может считаться неподтвержденной.

Таким образом:

Если договором не установлено, что накладные подписываются только в ЭДО, организация может загружать их в систему без подписи и оформлять вручную.

Если же договором установлено обязательное подписание в ЭДО, то документ без подписи ЭЦП не будет иметь юридической силы.

Другими словами, сама по себе передача накладной (будь то в бумажном виде или в ЭДО) не всегда означает ее принятие, если нет подписи, подтверждающей этот факт.