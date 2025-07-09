Варианты трудовых отношений: трудовой договор, ГПХ, самозанятые

Когда нужен трудовой договор

Если человек будет выполнять обязанности на постоянной основе, по установленному графику, под контролем руководства, с регулярной оплатой — это трудовые отношения, которые должны быть оформлены соответствующим образом.

Пример: вы нанимаете офис-менеджера, который будет работать по будням с 9:00 до 18:00, находиться в офисе, принимать звонки, встречать клиентов, заказывать канцтовары. Он подчиняется вашему распорядку, использует ваше оборудование и получает фиксированную зарплату. Это классическая позиция в организации, которая требует оформления по трудовому договору.

Когда использовать:

Постоянная занятость.

Подчинение внутреннему распорядку.

Рабочее место и инструменты предоставляет работодатель.

Формы трудового договора:

Срочный трудовой договор (при временных или проектных работах — важно, чтобы были основания, предусмотренные Трудовым кодексом).

Бессрочный договор (основной формат занятости).

Вот краткий обзор оснований для заключения срочного трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом (статья 59 ТК). Такие договоры заключаются, как правило, не более чем на 5 лет, и только при наличии уважительных причин. Вот ключевые случаи: