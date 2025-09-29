Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю

Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю

Наша команда бухгалтеров собрала ключевые законодательные изменения. Делимся самым важным в простом и структурированном виде.

Важное уточнение: часть мер сейчас — проекты (не вступили в силу), финальные формулировки могут измениться ко времени принятия поправок.

1. Крупные грядущие изменения (с 2026 года)

В правительстве обсуждаются поправки, которые могут серьёзно изменить налоговую нагрузку на бизнес. Пока это только проекты (не вступили в силу). Готовиться к возможным изменениям надо уже сейчас.

🔹 НДС: возможный рост ставки

Рассматривается предложение повысить основную ставку НДС (налог на добавленную стоимость) с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, товары для детей) сохраняется.

🔹 УСН: ужесточение условий

Для компаний на УСН (упрощённая система налогообложения) могут снизить лимит доходов, при превышении которого они обязаны платить НДС: с нынешних 60 млн рублей до 10 млн рублей.

🔹 Страховые взносы: пересмотр льгот

Планируется «оптимизация» льготных тарифов для МСП (малого и среднего предпринимательства):

— для ряда отраслей (например, торговля, строительство, добыча полезных ископаемых) — общий тариф 30% (в пределах базы) и 15% (свыше базы);

— для приоритетных сфер (например, обрабатывающие производства, транспорт, электроника и др.) — сохранение пониженных тарифов.

(Конкретный перечень приоритетных отраслей следует уточнять по итоговым документам.)

🔹 Зарплата руководителя и взносы

Если коммерческая организация выплачивает директору зарплату ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда), взносы за него придётся начислять исходя из МРОТ.

🔹 Инвестиционный вычет

Расширяется применение федерального инвестиционного вычета: получить льготу смогут компании, входящие в одну группу с организацией, которая осуществила капиталовложения, без привязки к отрасли.

📌 Если эти поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2026 года.

2. Открытость данных: новые сроки от ФНС

ФНС России планирует уточнить график публикации открытых данных:

— сведения о налоговой задолженности будут размещаться на сайте ежемесячно, 25-го числа;

— информация о состоянии ЕНП за прошедший год — ежегодно 1 апреля.

📅 Эти изменения предполагается ввести с 1 апреля 2026 года.

3. Что нужно учитывать уже сейчас

🔹 Взносы «на травматизм»: скидка/надбавка на 2026 год

СФР (Социальный фонд России) утвердил основные показатели для расчёта скидок и надбавок к тарифам на 2026 год. Чтобы получить скидку на следующий год, заявление по обновлённой форме подают до 1 ноября 2025 года.

🔹 Общепит: новый лимит по НДС

С 1 октября 2025 года порог доходов для освобождения от НДС для ресторанов, кафе и столовых повышается с 2 до 3 млрд рублей. Право на освобождение с 1 октября определяется по доходам за 2024 год.

4. Коротко о других важных новостях

— Единый транспортный документ (ЕТД). ФНС опубликовала форматы электронного ЕТД, а форму и порядок оформления утвердил Минтранс. Это упростит оформление перевозок. Дата применения — с 27 сентября 2025 года.

— МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля.

— Производственный календарь 2026. Перенос выходных дней утверждён постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2025 г. № 1466: с 3 января — на 9 января, с 4 января — на 31 декабря.

— НПД (самозанятые). Правила режима не планируют менять как минимум до 2028 года.

