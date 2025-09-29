Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю

Важное уточнение: часть мер сейчас — проекты (не вступили в силу), финальные формулировки могут измениться ко времени принятия поправок.

1. Крупные грядущие изменения (с 2026 года)

В правительстве обсуждаются поправки, которые могут серьёзно изменить налоговую нагрузку на бизнес. Пока это только проекты (не вступили в силу). Готовиться к возможным изменениям надо уже сейчас.

🔹 НДС: возможный рост ставки

Рассматривается предложение повысить основную ставку НДС (налог на добавленную стоимость) с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, товары для детей) сохраняется.

🔹 УСН: ужесточение условий

Для компаний на УСН (упрощённая система налогообложения) могут снизить лимит доходов, при превышении которого они обязаны платить НДС: с нынешних 60 млн рублей до 10 млн рублей.

🔹 Страховые взносы: пересмотр льгот

Планируется «оптимизация» льготных тарифов для МСП (малого и среднего предпринимательства): — для ряда отраслей (например, торговля, строительство, добыча полезных ископаемых) — общий тариф 30% (в пределах базы) и 15% (свыше базы); — для приоритетных сфер (например, обрабатывающие производства, транспорт, электроника и др.) — сохранение пониженных тарифов. (Конкретный перечень приоритетных отраслей следует уточнять по итоговым документам.)

🔹 Зарплата руководителя и взносы

Если коммерческая организация выплачивает директору зарплату ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда), взносы за него придётся начислять исходя из МРОТ.

🔹 Инвестиционный вычет