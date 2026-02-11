На какую сумму можно уменьшить налог по патенту при отсутствии сотрудников у ИП

Многие предприниматели на патенте думают одинаково: стоит ли уменьшать платёж, вдруг это привлечёт лишнее внимание? Страх понятен – «сокращу сумму, и сразу придёт проверка». Особенно когда речь идёт про налог по патенту у ИП, который кажется фиксированным и «неподвижным».

Вокруг патентной системы действительно много мифов. Кто-то уверен, что уменьшать налог нельзя вовсе. Кто-то слышал, что можно, но «лучше не рисковать». На деле правила чётко прописаны, и, если их соблюдать, никаких санкций не возникает.

Коротко: уменьшение налога по патенту законно. Предприниматель вправе снизить сумму за счёт уплаченных страховых взносов – полностью или частично, в зависимости от ситуации. Главное – правильно рассчитать лимиты и вовремя заплатить взносы. В статье разберём, на какие суммы можно рассчитывать, какие взносы учитываются, приведём простой пример расчёта и покажем типичные ошибки, из-за которых у налоговой появляются вопросы.