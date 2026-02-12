Маркировка товаров в 2026: что добавилось и кого коснется в первую очередь

В 2026-м тема маркировки неожиданно стала для бизнеса источником серьёзных рисков. Маркировка товаров в 2026 году перестала восприниматься как формальное требование и превратилась в фактор, напрямую влияющий на продажи, логистику и финансовую устойчивость компаний.

Ключевая причина – совпадение нескольких изменений в один период. Именно в 2026 году завершились льготные режимы и тестовые этапы по ряду товарных групп. То, что раньше можно было внедрять постепенно, стало обязательным без переходных сроков. Бизнес, не успевший перестроить процессы, столкнулся с остановками отгрузок и отказами в приёме товара.

Дополнительное давление создало расширение перечня маркируемой продукции и усиление контроля. Проверки стали автоматизированными, а несоответствия выявляются почти мгновенно. В результате проблемы с маркировкой товаров нередко приводят не к предупреждениям, а к реальным санкциям и росту штрафов.

Игнорирование новых требований теперь грозит блокировкой операций, изъятием продукции и финансовыми потерями. В материале мы разберём, какие изменения стали критичными и что именно нужно сделать бизнесу, чтобы адаптироваться и снизить риски в новых условиях.