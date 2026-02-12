Маркировка товаров в 2026: что добавилось и кого коснется в первую очередь

В 2026-м тема маркировки неожиданно стала для бизнеса источником серьёзных рисков. Маркировка товаров в 2026 году перестала восприниматься как формальное требование и превратилась в фактор, напрямую влияющий на продажи, логистику и финансовую устойчивость компаний.
Ключевая причина – совпадение нескольких изменений в один период. Именно в 2026 году завершились льготные режимы и тестовые этапы по ряду товарных групп. То, что раньше можно было внедрять постепенно, стало обязательным без переходных сроков. Бизнес, не успевший перестроить процессы, столкнулся с остановками отгрузок и отказами в приёме товара.
Дополнительное давление создало расширение перечня маркируемой продукции и усиление контроля. Проверки стали автоматизированными, а несоответствия выявляются почти мгновенно. В результате проблемы с маркировкой товаров нередко приводят не к предупреждениям, а к реальным санкциям и росту штрафов.
Игнорирование новых требований теперь грозит блокировкой операций, изъятием продукции и финансовыми потерями. В материале мы разберём, какие изменения стали критичными и что именно нужно сделать бизнесу, чтобы адаптироваться и снизить риски в новых условиях.
Что такое маркировка товаров простыми словами
Маркировка товаров – тема, с которой сегодня сталкивается почти каждый бизнес, работающий с физической продукцией. Если говорить простыми словами, что такое маркировка товаров – это способ «прикрепить» к каждой единице товара уникальный цифровой паспорт. По этому коду можно отследить путь продукции от производителя до конечного покупателя.
На практике маркировка означает, что товар нельзя просто произвести, завезти или продать без фиксации в системе. Каждое движение – выпуск, отгрузка, приёмка, продажа – должно быть отражено. При этом предпринимателю не нужно разбираться в сложных технологиях: система работает в фоновом режиме через кассы, учётные программы и операторов.
Государству маркировка нужна для борьбы с контрафактом, серым импортом и уклонением от налогов. Для бизнеса это означает новые обязанности: регистрироваться в системе, корректно учитывать товар и соблюдать правила оборота. Обязательная маркировка товаров вводится поэтапно, но отмены этих требований не предполагается – охват только расширяется.
Важно понимать, что маркировка – не «бумажная формальность». Ошибки в учёте могут привести к блокировке продаж, штрафам и остановке операций. Поэтому относиться к ней стоит как к полноценному бизнес-процессу, а не как к дополнительной галочке в отчётности.
Какие изменения в маркировке товаров действуют в 2026 году
В текущем году бизнес столкнулся с качественно новым этапом регулирования товарооборота. Изменения в маркировке товаров затронули не отдельные процедуры, а всю логику работы с продукцией – от закупки до продажи конечному покупателю. Подход, который позволял формально соблюдать требования раньше, больше не даёт нужного результата.
По сравнению с предыдущими годами главное отличие – исчезновение переходных режимов. Многие послабления, отсрочки и исключения были отменены, а требования унифицированы. Маркировка товаров с 2026 года предполагает полное отражение всех операций в системе без «серых зон», даже для малых партий и нестандартных поставок.
Отдельное внимание уделено расширению перечня маркируемой продукции. В него вошли категории, которые ранее не попадали под жёсткий контроль, а также смежные товары. Для бизнеса это означает необходимость пересматривать ассортимент, договоры с поставщиками и внутренний учёт. Такой подход нужен для того, чтобы соответствовать критериям, которые попадают под новые правила маркировки товаров.
Контроль тоже стал другим. Проверки всё чаще проходят автоматически, через сопоставление данных из разных источников. Несоответствия фиксируются без участия инспектора, а последствия наступают быстрее. Поэтому модель «работало раньше – сработает и сейчас» в 2026 году перестала быть безопасной и требует пересмотра всех процессов.
Закрытие периода без авралов — вместе с КУБ2Б
Делегируйте нам рутину и объёмы работ в любой части бухгалтерского учёта.
Какие категории товаров добавились в обязательную маркировку
В 2026-м система обязательного учёта продукции заметно расширилась, и многие компании узнали об этом уже по факту проверок. Маркировка товаров по категориям стала глубже и детальнее: если раньше под требования подпадали в основном массовые рынки, то теперь внимание переключилось на смежные и нишевые сегменты.
В перечень добавились новые товарные группы, включая отдельные виды бытовых товаров, комплектующие, а также продукцию с комбинированным назначением. Расширение маркировки товаров затронуло не только производителей, но и дистрибьюторов, импортёров и розницу, работающую с такими позициями. Это изменило привычную логику закупок и продаж.
Особенно неожиданно новые правила сказались на малом и среднем бизнесе. Компании, которые не считали себя участниками регулируемого рынка, внезапно обнаружили, что часть ассортимента попадает под контроль. Вопрос относительно того, какие товары подлежат маркировке стал критичным не для теории, а для ежедневной работы.
Чтобы избежать рисков, важно регулярно проверять свою номенклатуру. Практический совет – анализировать коды ТН ВЭД и ОКПД2, а также отслеживать обновления регулятора. Такой подход позволяет заранее понять, подпадает ли товар под маркировку, и вовремя перестроить процессы без остановки бизнеса.
Кого маркировка товаров коснётся в первую очередь
Маркировка затрагивает не отдельные компании, а всю цепочку движения продукции. Поэтому вопрос относительно того, кого касается маркировка товаров в 2026 году, звучит всё чаще. Особенно у тех, кто раньше считал себя «в стороне» от регуляторных требований.
В первую очередь ответственность ложится на производителей. Именно они вводят товар в оборот и обязаны корректно нанести коды, зафиксировать выпуск и передать данные дальше по цепочке. Ошибка на этом этапе тянется за продукцией до конечной продажи.
Импортёры сталкиваются с не меньшей нагрузкой. Товар должен быть промаркирован ещё до выпуска в свободное обращение, а несоответствия приводят к задержкам на таможне и дополнительным издержкам. Для оптовиков маркировка означает строгий контроль при приёмке и отгрузке: нельзя передать то, что не отражено в системе.
Розница и маркетплейсы отвечают за финальный этап – продажу. Касса, склад и карточка товара должны «говорить на одном языке», иначе реализация блокируется. Маркировка товаров для бизнеса не делает исключений: аргумент «я только продаю» не освобождает от ответственности, потому что каждый участник цепочки отвечает за свой участок оборота.
Чем новые требования отличаются от прежних
До 2026 года многие компании выстраивали работу с маркировкой по упрощённой модели. Допускались ручные операции, задержки в передаче данных и частичное отражение движения товара. Формально требования соблюдались, но система закрывала глаза на неточности, если они не носили массовый характер.
С переходом на новые требования к маркировке товаров такой подход перестал работать. В 2026 году больше не допускаются расхождения между фактическим наличием продукции и данными в системе, а также продажа товара без корректной фиксации каждого этапа оборота. Любая ошибка фиксируется автоматически и сразу влияет на операции.
Чаще всего бизнес ошибается по инерции. Компании продолжают использовать старые схемы при приёмке, возвратах или перемещениях между складами, считая эти действия «внутренними». Именно здесь возникают типовые ошибки при маркировке товаров, которые приводят к блокировкам и проверкам.
Причина штрафов проста: система больше не ориентируется на намерения, а работает с фактами. То, что раньше сходило с рук, теперь расценивается как нарушение. Поэтому сохранение старых процессов в новых условиях становится прямым финансовым риском.
Работайте без ночных смен
Делегируйте рутину и объёмные задачи — подготовим/сдадим всё в срок
Риски и штрафы при нарушении правил маркировки товаров
В 2026 году контроль за оборотом продукции стал жёстче, а последствия нарушений – ощутимее для бизнеса. Штрафы за маркировку товаров часто применяются не как крайняя мера, а как стандартная реакция системы на несоответствия в данных.
Чаще всего компании наказывают за продажу немаркированной продукции, ошибки при передаче кодов, несоответствие остатков и некорректную работу с возвратами. Такие нарушения маркировки товаров возникают не из-за умысла, а из-за несогласованных процессов между складом, бухгалтерией и кассой.
Финансовые последствия выходят далеко за рамки самих штрафов. Бизнес рискует получить блокировку операций, изъятие партии товара и приостановку продаж. В совокупности это означает потерю выручки, срыв контрактов и дополнительные расходы на восстановление учёта. Именно так проявляется реальная ответственность за маркировку товаров, которая затрагивает весь цикл работы.
Отдельное отличие 2026 года – характер проверок. Они стали системными и автоматическими: данные анализируются постоянно, без визита инспектора. Такой подход исключает случайность и делает контроль регулярным, а ошибки – неизбежно выявляемыми.
Что делать бизнесу, если он впервые сталкивается с маркировкой товаров
Когда бизнес впервые сталкивается с требованиями к маркировке, важно не действовать хаотично, а выстроить понятную последовательность шагов. Как начать маркировку товаров – вопрос не технический, а организационный: ошибки на старте потом обходятся дороже.
Первый шаг – проверить, подпадает ли продукция под требования. Для этого анализируют номенклатуру, коды ТН ВЭД или ОКПД2 и актуальные перечни регулятора. Этот этап часто пропускают, из-за чего маркировка начинается уже после претензий.
Далее необходимо зарегистрироваться в системе и получить доступ к работе с кодами. Без этого невозможно легально вводить товар в оборот. После регистрации важно сразу переходить к настройке внутреннего учёта, чтобы данные по складу, продажам и документам не расходились.
Маркировка товаров пошагово для бизнеса выглядит так:
● Проверить, подлежит ли товар маркировке.
● Зарегистрироваться в системе.
● Настроить учёт в учётной программе и на кассе.
● Организовать получение, хранение и передачу кодов.
● Проверить документы и реальные бизнес-процессы.
Завершающий этап – аудит процессов. Порядок маркировки товаров должен быть встроен в ежедневную работу, а не существовать отдельно. Только в этом случае маркировка перестаёт быть проблемой и становится управляемым процессом.
Полный и частичный аутсорсинг бухгалтерии от КУБ2Б
С 2017 года мы оказали услуги более 1000 компаниям по всей России:
Персональный руководитель проекта — всегда на связи (чат, звонки, видео-встречи), в курсе всех деталей вашего бизнеса и несет ответственность за результат.
Личный кабинет — хранит все важное с доступом 24/7, личный кабинет и мобильное приложение.
Вернем деньги если не понравится.
Нас готовы рекомендовать 88% клиентов.
Типичные ошибки предпринимателей при маркировке товаров
Даже компании с выстроенным учётом часто сталкиваются с проблемами при работе с маркировкой. Типичные ошибки маркировки товаров возникают не из-за незнания правил, а из-за недооценки деталей и отсутствия системного контроля.
Одна из самых распространённых ситуаций – ошибки при вводе остатков. Бизнес фиксирует данные формально, без сверки с фактическим наличием на складе. В результате система показывает одни цифры, а реальный товар – другие, что сразу создаёт риски при проверках.
Не менее частая проблема – несоответствие документов. Накладные, УПД и данные в системе маркировки могут отличаться из-за ручных корректировок или спешки. К этому добавляется потеря кодов: повреждённые этикетки, отсутствие резервных копий и неорганизованное хранение информации.
Отдельного внимания требует склад. При отсутствии чёткого контроля коды могут перемещаться вместе с товаром без фиксации, что автоматически считается нарушением. Такие ошибки бизнеса при маркировке товаров приводят к блокировке операций, штрафам и необходимости срочно восстанавливать учёт, часто уже под давлением проверок.
Почему сопровождение бухгалтера упрощает работу с маркировкой товаров
Работа с маркировкой тесно связана с бухгалтерским и налоговым учётом. Любые расхождения между остатками, кодами и документами сразу отражаются на отчётности, а значит, могут привести к налоговым рискам. Учёт маркировки товаров требует внимательности не только на складе, но и в финансовой документации.
Ошибки в маркировке напрямую тянут за собой проблемы с налогами: несоответствие остатков, потеря кодов или неверно оформленные документы могут вызвать доначисления и штрафы. Поэтому предпринимателю важно интегрировать процессы маркировки с бухгалтерией.
Маркировка товаров и бухгалтерия помогают снизить риски через контроль и регулярные сверки. Бухгалтер проверяет корректность отражения операций, соответствие накладных и УПД, следит за движением кодов и фиксирует возможные несоответствия заранее.
На практике это упрощает работу: меньше ошибок, меньше времени на исправления и меньше претензий со стороны проверяющих органов. Такой подход превращает маркировку из формальности в управляемый процесс и реально снижает риски для бизнеса.
Заключение
Маркировка товаров – не разовое действие, а постоянный процесс, который сопровождает весь цикл работы с продукцией. Только системный подход необходим для того, чтобы была правильная маркировка товаров и избегать сбоев в учёте.
В 2026 году требования стали значительно строже: проверяется каждое движение, а ошибки фиксируются автоматически. Поэтому откладывать адаптацию процессов на потом уже нельзя. Даже небольшие расхождения могут привести к блокировкам и штрафам.
Подготовка и регулярный контроль обходятся дешевле, чем последствия нарушений. Проверка остатков, актуальность документов и работа с кодами помогают строить бизнес без лишних рисков.
Чем раньше навести порядок в процессах, тем выше шанс, что маркировка товаров обойдётся без штрафов. При этом нужно сделать её частью управляемого и безопасного бизнеса.
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН: 1655379261, erid: 2W5zFJLUZiq
Начать дискуссию