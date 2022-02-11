Что выгоднее: работать с самозанятым или физлицом без специального налогового статуса?

Когда компания планирует привлечь исполнителя на конкретное задание, первоначально рассматривается вопрос профессионализма, опыта и, конечно, стоимости работы. Но не менее важен налоговый статус потенциального исполнителя. Ведь от него зависит не только объем расходов, который понесет компания-заказчик, но и какие налоговые последствия повлечет эта сделка.

Итак, кого же выгоднее выбрать компании: физлицо или самозанятого?

НДФЛ с выплат

Если исполнитель — самозанятый, то никакие налоги за него платить не надо. Он сам платит за себя налог на профессиональный доход.

Заказчику не надо рассчитывать и удерживать НДФЛ, так как самозанятые не являются плательщиками этого налога по полученным доходам от деятельности. А значит, компания или ИП не признается налоговым агентом для такого исполнителя.

А вот с исполнителем-физлицом дела обстоят по-другому. Заказчик признается налоговым агентом, а значит, исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ в бюджет придется ему.

Ставка налога зависит от того, является ли исполнитель резидентом РФ или нет. Если является, то НДФЛ удерживается по ставке 13%. Если нет — ставка равна 30%.

Но при удержании НДФЛ исполнителю-резиденту надо соблюдать «лимит» по доходам. Если выплаты превысят 5 млн рублей за год, то все суммы сверх этого лимита облагаются по ставке 15%.

Страховые взносы по договору ГПХ

С выплат исполнителям, которые имеют статус самозанятого, платить страховые взносы не надо. А вот с выплат исполнителям-физлицам надо уплатить взносы на пенсионное и обязательное медицинское страхование в размере 27,1%.

Начислять взносы надо на дату подписания акта приемки оказанных услуг или выполненных работ, а оплачиваются они, как и взносы по зарплате — до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

С кем выгоднее работать?

Рассмотрим на примере.

Компания планирует заказать услугу по разработке сайта для интернет-магазина. Исполнитель получит за выполненный заказ 100 тысяч рублей.

Если договор ГПХ заключить с самозанятым, то компания просто заплатит 100 тыс. рублей. Никаких дополнительных расходов не будет. Самозанятый сам заплатит за себя 6% налога на профессиональный доход.

А вот если исполнитель будет физлицом без статуса самозанятого, то компания должна будет удержать из выплаты НДФЛ. То есть 100 000 руб. * 13% = 13 000 руб. Исполнителю перечислят 87 000 рублей.

Кроме этого надо уплатить взносы на ОПС и ОМС.

Если компания-заказчик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП), то они имеют право применять пониженные ставки страховых взносов на сумму выплаты свыше МРОТ.

МРОТ в 2022 году — 13 890 рублей. То есть страховые взносы компании-субъекта СМП составят примерно 16,6 тысяч рублей (с суммы выплаты свыше МРОТ страховые взносы по ставке 15% (10% — на пенсионное страхование и 5% — на медицинское)).

То есть работа исполнителя-физлица обойдется компании в 116,6 тыс. рублей при условии, что заказчик — субъект СМП. А если крупная компания — то еще дороже.

Исполнитель-самозанятый будет «стоить» 100 тыс. рублей ровно, так как все налоги платит он сам.

Получается, что компаниям выгоднее работать с самозанятым, так как в этом случае расходы будут меньше.

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Но несмотря на очевидную выгоду, есть важные нюансы.

Когда самозанятость не выход

1. Если самозанятый — ваш бывший работник.

Привлекать не только бывших сотрудников, но и работников с действующим трудовым договором по ГПД можно. Однако самозанятые могут сотрудничать с бывшим работодателем только спустя 2 года после увольнения.

Такое правило было установлено для того, чтобы работодатели не принуждали людей к расторжению трудового договора и оформлению самозанятости.

2. Если характер работ требует, чтобы самозанятый выполнял их на вашей территории, вашем оборудовании и подчинялся трудовому распорядку.

Такой договор может быть переквалифицирован в трудовой, а заказчику грозят штрафы и доначисления от налоговой службы, а, возможно, и проверка трудовой инспекции.

Отметим, что и договор ГПХ с физлицом в данном случае тоже не подойдет. Единственный правильный вариант — взять человека в штат.

3. Если вам нужен иностранный специалист.

Иностранец не может быть самозанятым. Исключение предусмотрено только для граждан из стране ЕАЭС. Если вам нужно привлечь на выполнение работ иностранного гражданина не из страны ЕАЭС, нужно заключать с ним другой тип договора.