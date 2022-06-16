Судебная практика по самозанятым. Ошибки заказчиков

Для исполнителей риски в работе гораздо ниже, чем у заказчиков: последние, если не соблюдают определенные правила, могут пострадать финансово.

Для компаний-заказчиков преимущество сотрудничества с самозанятыми заключается в том, что происходит значительная экономия на обязательных платежах (в отличие от привлеченных по ГПХ физлиц без специального статуса за самозанятого не нужно платить страховые взносы), отсутствует отчетность.

Но с момента введения режима в качестве эксперимента в 2019 году начались злоупотребления при его использовании. Уже есть сложившаяся судебная практика.

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Переквалификация договора

Из всего массива практики по налогу на профессиональный доход можно выделить одну главную ошибку заказчиков — неправильное оформление отношений с самозанятыми и переквалификация договоров ГПХ в трудовые.

Вводя данный режим, законодатель изначально понимал, что некоторые работодатели захотят сэкономить, расторгнуть со своими сотрудниками трудовые договоры и заключить гражданско-правовые как с самозанятыми. Поэтому и ввел одно серьезное ограничение: если работодатель привлекает самозанятых, с которыми у него были трудовые отношения, а с даты их увольнения прошло менее двух лет, то специальный налоговый режим применяться не будет (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).

К сожалению, даже этого простого правила придерживаются не все.

Но договоры с исполнителями, которые соответствуют требованию (т. е. никогда ранее не работали у заказчика или работали, но более двух лет назад) проверяющие из ФНС все равно могут переквалифицировать в трудовые.

В соответствии с ч. 4 ст. 19.1 ТК признание гражданско-правовых отношений трудовыми влечет за собой установление их таковыми со дня начала выполнения работ по договору ГПХ.

Это значит, что перерасчет налоговых обязательств, социальных гарантий (к примеру, предоставление отпуска) произойдет не с момента, допустим, вынесения решения по налоговой проверке, а со дня заключения договора.

В отношении заказчика могут быть начислены недоимки по налогам и страховым взносам, а также штрафы и пени за их несвоевременную уплату. Если компания добровольно их погасить откажется, инспекция взыщет платежи принудительно — со счета в банке.

Также предусмотрена и административная ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП).

Судебная практика по данной категории споров стоит на стороне ФНС. Достаточно посмотреть постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020 по делу № А43-5895/2019, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу № А33-36428//2018, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.09.2020 № Ф03-3529/2020 и другие. Во всех делах судьи были единодушны.

Налоговики предупреждают, что выявление признаков трудовых отношений является основанием для проверки и привлечения работодателя к ответственности за нарушения трудового и налогового законодательства. И напоминают, что крайняя мера наказания в соответствии с КоАП предусматривает приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Значит ли это, что с самозанятыми опасно работать? Совсем нет. Но нужно учесть судебную практику и рекомендации ФНС. Подробно об этом мы рассказывали здесь.

Что будет триггером для налоговиков — знаком, что заказчик может на самом деле являться работодателем:

Массовое заключение договоров с самозанятыми лицами в отношении деятельности, не предполагающей разовый характер. Например, вы нанимаете большое количество грузчиков, а у вас экспедиторская компания, которая подразумевает постоянное использование труда таких рабочих. В решении Московского городского суда от 10.02.2021 № 12-90/21 было указано, что заказчик был привлечен к ответственности из-за заключения 79 договоров с самозанятыми.

Отсутствие направленности деятельности самозанятого на конечный результат. Это значит, что вы указываете в договоре график работы, прописываете количество рабочих часов, перерывов, но не акцентируете внимание на том, какую именно работу или услугу вам должны оказать. Есть разница в том, чтобы написать « выполняет работу слесаря в период с 1 по 10 число ежедневно с 8 до 17 часов » и « выполняет слесарные работы по обработке металлических заготовок в количестве 10 штук, работа должна быть выполнена и сдана заказчику по акту сдачи-приемки в течение 10 дней со дня заключения договора ».

выполняет работу слесаря в период с 1 по 10 число ежедневно с 8 до 17 часов выполняет слесарные работы по обработке металлических заготовок в количестве 10 штук, работа должна быть выполнена и сдана заказчику по акту сдачи-приемки в течение 10 дней со дня заключения договора Передача самозанятому инструментов, материалов, сырья . Исключение — это, пожалуй, обработка ткани, когда самозанятый что-то из нее шьет, и другие аналогичные работы. Тогда сам материал вполне может передать заказчик.

Существуют и другие критерии, позволяющие отнести договор не к ГПХ, а к трудовым отношениям. Для налоговых органов и судов формальный статус физических лиц, а также наименование договора не значат ровным счетом ничего при отсутствии экономического обоснования сотрудничества. Об этом неоднократно напоминала ФНС в своих письмах.

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Решение споров

Работа с самозанятыми, как и с любыми другими контрагентами сопряжена с финансовыми рисками. Что, если исполнитель взял аванс, не оказал услугу и пропал с деньгами? Или выполнил работы некачественно настолько, что пришлось привлекать других исполнителей для исправления недостатков?

В этом случае заказчик должен обратиться в суд. И тут перед ним встает вопрос — куда именно обращаться, какое законодательство регулирует подобные споры?

Договоры гражданско-правового характера, которые заключаются с самозанятыми, регулируются Гражданским кодексом. Но обратите внимание, что рассматривать споры с самозанятым будет суд общей юрисдикции, а не арбитражный суд!

Споры с сотрудниками также рассматривают суды общей юрисдикции, но не стоит считать, что в данном случае самозанятые приравниваются к обычным гражданам. Т. к. они ведут предпринимательскую деятельность, то и привлекать их к ответственности суд будет, основываясь на сложившейся бизнес-практике. Кроме того, ответственность самозанятый, как и ИП, несет всем своим имуществом (ст. 24 ГК).

Очень важно предусмотреть в договоре с исполнителем ответственность с отсылками к ГК, а не к Трудовому кодексу, это еще одна принципиальная ошибка заказчиков.

Например, нельзя указать, что за задержку выплаты вознаграждения исполнителю выплачиваются пени в размере указанном в статье 246 ТК, тут подойдет статья 330 ГК — о неустойке или 395 — о процентах за неисполнение обязательства.

Подведем итог

Не нужно бояться сотрудничества с самозанятыми. Главное, правильно оформить документы, учесть рекомендации ФНС и сложившуюся судебную практику.

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