Работа с самозанятыми: насколько это выгодно?

Разумеется, еще есть такие форматы как трудовые отношения и взаимодействие с ИП, но это всё немного про другое – такие варианты работы предполагают иной тип взаимоотношений.

Сегодня мы постараемся разобраться, во сколько компании-заказчику обойдётся каждый из трёх упомянутых выше типов сотрудничества.

Договор гражданско-правового характера

По договору ГПХ с ФЛ без специального статуса заказчик обязан платить 13% НДФЛ, а также на всю эту сумму необходимо будет заплатить страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС) в размере 27,1% от дохода. Здесь важно учитывать, что процентные ставки не суммируются друг с другом.

Допустим, исполнитель на ГПХ должен получить от вас 100 рублей «чистыми», значит его доход гросс составит 114,94 руб – и уже к этой сумме вы добавляете 27,1%. Другими словами, чтобы исполнитель получил свои сто рублей, ваша компания заплатит 146 рублей 10 копеек. На выходе получается слишком дорого.

Неофициальная занятость

Многие компании не хотят платить столько за разовые заказы, поэтому в ход идёт «вечная классика» – уклонение от налогов и оплата труда «в конвертах». По информации с рынка неофициальная занятость, как правило, обходится заказчикам в 15-25%.

Это вне правового поля, и мы такие вещи не поддерживаем – компании, идущие на это, работают так на свой страх и риск.

Сотрудничество с самозанятыми

Выплаты в конвертах – это привет из прошлого. Слишком много рисков, а с 2019 года, когда заработал эксперимент с самозанятыми, ещё и нерентабельно. Государство, желая вывести из тени организации, использующие неофициальную занятость, предложило идеальное решение – налог на профессиональный доход. Это легитимно, удобно с точки зрения документооборота (как для исполнителей, так и для заказчиков) и в два раза дешевле конвертов.

По сути, это всё тот же ГПХ, только без 13% НДФЛ и страховых взносов, при этом у физлица есть специальный налоговый статус. При получении дохода от юрлиц налог составит всего 6%, если компания работает с самозанятыми напрямую.

Если же компания взаимодействует с исполнителями через специальную цифровую платформу, то комиссия сервиса составит от 0,5% до 4% в зависимости от оборотов заказчика. Даже при самом дорогом раскладе такое сотрудничество обойдётся заказчику в 10%, что существенно дешевле двух других вариантов.

Самозанятость – это самый дешёвый и удобный инструмент, который легален и при правильном его использовании не несёт никаких рисков.

Стоит ли упоминать, что по трудовому договору сотрудник обходится работодателю в 62,7% – другими словами, если зарплата работника составляет 100 рублей, то для компании эти сто рублей превратятся в 162 рубля 70 копеек. Но важно отметить, что этих трат вам никак не избежать, если у исполнителя предполагается наличие постоянной трудовой функции.

Самозанятость – это сравнительный новый инструмент, который при правильном применении отвечает всем современным ожиданиям бизнеса. Если вы еще не вышли из тени или сомневаетесь, подойдет ли вам такой формат сотрудничества, оставьте заявку на бесплатную консультацию у специалистов Qugo.