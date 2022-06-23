Как привлечь самозанятых и не нарушить 422-ФЗ. Шесть ошибок заказчиков

Бывшие работники

Нельзя сотрудничать с самозанятым, если раньше он работал в вашей компании по найму, и с даты расторжения трудового договора прошло меньше двух лет (ч. 8 ст. 6 № 422-ФЗ).

Проверьте потенциального исполнителя на предмет работы в вашей компании.

Как нельзя

На вашем предприятии работал бухгалтер. Уволился год назад. Теперь он – самозанятый и предлагает услуги аутсорсинга. Сотрудничать с ним вы не вправе – это нарушение закона.

Как можно

Бухгалтер-самозанятый предлагает вам услуги аутсорсинга. Одновременно он работает по трудовому договору на полставки в другой организации. У вас этот человек в штате никогда не состоял, а его услуги вам требуются лишь эпизодически. Вы можете без опаски сотрудничать с ним как с самозанятым.

Маскировка трудовых отношений

Самозанятый не работник, а контрагент. Вы заказываете работу или услугу и в установленный срок получаете готовый результат.

Доходы, которые выплачиваются сотруднику в рамках трудовых отношений, нельзя облагать НПД (п. 1 ч. 2 ст. 6 422-ФЗ). За 3,5 года действия режима для самозанятых налоговики отработали схему выявления подмены трудовых отношений и легко обнаружат нарушителей.

Убедитесь, что для выполнения задачи вам нужен самозанятый исполнитель, а не постоянный работник.

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Как нельзя

Директор решил сэкономить и просит привлечь самозанятого на место своего секретаря. Человеку выделяют рабочее место с компьютером, принтером и телефоном. Он должен находиться в офисе с 9 до 18 часов, может выходить на обеденный перерыв и будет выполнять указания директора.

Налицо подмена трудовых отношений, если налоговики вас поймают – будут санкции.

Мы подробно разбирали эти вопросы в статьях:

Как можно

Время от времени компании нужно набирать на компьютере шаблоны документов, которые потом будут использованы в работе. Держать в штате отдельного человека для этих нужд – нерационально.

Вы подыскали на платформе для самозанятых подходящего человека. Он умеет работать с документами и таблицами и готовит их вам по мере необходимости, когда вы к нему обращаетесь. Самозанятый выставляет вам акт, в котором указывает объем работ (сколько документов он подготовил) и выдает чек после каждой оплаты.

Сервис Qugo – безопасная работа с самозанятыми. Автоматически проверим налоговый статус исполнителя перед каждой выплатой. Произведем выплаты по реквизитам карты любого банка. Сформируем все закрывающие документы, включая чеки и акты.

Услуги агентов

Самозанятые не могут вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица, то есть сотрудничать по договорам комиссии, поручения, агентским договорам (ч. 5 ст. 4 № 422-ФЗ). Правда, есть исключение: если самозанятый оказывает услуги курьера и пробивает покупателю чек на вашей кассе (ч. 6 ст. 4 № 422-ФЗ).

Убедитесь, что задача, под которую вы планируете привлечь самозанятого – это не агентские услуги (за исключением случая, когда самозанятый – курьер с переносной ККТ).

Как нельзя

Вы хотите привлечь самозанятого, который будет подыскивать покупателей на ваш товар и получать за это вознаграждение. Оказание таких услуг в рамках НПД запрещено законом.

Как можно

У вас интернет-магазин. Вы планируете привлекать самозанятых для доставки покупок клиентам, которые заказали товар онлайн. Курьеру вы передадите мобильную кассу для выдачи чеков покупателям.

Доверительное управление имуществом

Компании иногда делегируют управление имуществом третьему лицу. Например: управление коммерческой недвижимостью. Причины могут быть разные: нехватка времени, знаний, опыта. Таким управляющим может выступать ИП.

Предприниматель, может применять любой из существующих налоговых режимов, в том числе налог на профессиональный доход. Но ИП должен соблюдать требования закона 422-ФЗ, а закон запрещает применять НПД в рамках деятельности по доверительному управлению имуществом (ч. 7 ст. 6 № 422-ФЗ).

Убедитесь, что ИП, которого вы привлекаете по договору доверительного управления имуществом, не применяет НПД.

Как нельзя

Компания заключила договор с ИП на доверительное управление складским помещением. ИП будет сдавать склад в аренду. ИП применяет НПД. По закону ИП на НПД не может управлять коммерческой недвижимостью.

Как можно

Компания планирует заключить с ИП договор доверительного управления складом. ИП предоставил письмо, в котором указал систему налогообложения УСН, а также копию последней поданной им за прошлый год декларации. Вы проверили его статус через сервис ФНС и убедились, что у ИП нет статуса плательщика НПД.

Лимит доходов

Фрилансеры могут получать высокие доходы. Например: проектировщики или IT-разработчики могут получать за один проект сотни тысяч рублей. Но для самозанятых установлен лимит: если доход превысит 2,4 млн рублей до окончания года – право на применение НПД будет приостановлено (п. 8 ч. 2 ст. 4 № 422-ФЗ). Приложение не позволит напечатать чек, а снова вернуться к применению режима самозанятый сможет только в следующем году.

Если вы уже заплатили самозанятому деньги, а он не может пробить вам чек, так как потерял статус, то ваша компания понесет незапланированные расходы.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

Как нельзя

Вы заплатили самозанятому деньги за услуги, но не интересовались его доходами и не проверяли текущий статус. Позже выяснилось, что у самозанятого на момент оплаты был превышен лимит дохода, и вы заплатили деньги физлицу без специального статуса.

Как можно

Вы работаете через платформу для самозанятых. Сервис проверяет статус исполнителя перед каждой выплатой и сразу уведомляет вас, если что-то не в порядке.

Именно так работает Qugo.

Помощники у самозанятого

Самозанятый вправе привлекать помощников по договору ГПХ, но не может нанимать людей по трудовому договору (п. 4 ч. 2 ст. 4 № 422-ФЗ).

Если вы привлекаете бригаду самозанятых, убедитесь, что бригадир не заключил с привлеченными людьми трудовые договоры.

Подробно о том, как работать с бригадой самозанятых, читайте здесь.

Как нельзя

Вы заключили договор с бригадиром, но не поинтересовались, в каких отношениях он находится с привлеченными им людьми. Позже выяснилось, что договоры с помощниками у самозанятого фактически были трудовыми.

Бригадира привлекли к ответственности, как работодателя. Он потерял статус самозанятого, а ваша компания понесла лишние расходы.

Как можно

Привлекая к задаче бригаду исполнителей, вы проверили, насколько корректно оформлены отношения у бригадира с его помощниками. Как альтернативное решение – можно заключить отдельный договор с каждым членом команды через сервис для самозанятых, который отслеживает статус и формирует для вас правильные закрывающие документы.

Подведем итог

Сотрудничать с самозанятыми – это выгодно. Однако важно проанализировать требования закона, чтобы не наделать ошибок и не понести убытков.

Избежать проблем помогают платформы для самозанятых.