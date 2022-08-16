Кому подойдет самозанятость?

Статистика от ФНС

Экспериментальный режим налога на профессиональный доход (НПД) работает уже четвёртый год. На 6 июня 2022 численность самозанятых в стране достигла 5 млн человек и продолжает расти.

Иностранные граждане, являющиеся жителями ЕАЭС, могут также применять данный упрощенный режим при выполнении заказов от российских заказчиков.

Из всех подключившихся участников 58% — это представители мужской части населения, 42% — женщины. Основные направления, которые выбирают самозанятые, это услуги такси, ремонт, задания из сферы маркетинга, доставку товаров и аренду жилых помещений.

Сбором статистических данных занимается обязательное для всех самозанятых исполнителей приложение «Мой налог». ФНС полностью контролирует размер доходов и количество чеков, поэтому достоверно известно, что высокую оплату получают специалисты в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики.

С 1 июля 2020 года в ряды самозанятых принимают подростков с 16 лет. На сегодня средний возраст исполнителей составляет 35 лет. Это говорит о том, что среди самозанятых большую часть занимает активная работоспособная молодежь, которая имеет отличный баланс опыта и ответственности при выполнении заданий.

Самых «молодых» исполнителей до 33 лет можно встретить в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, Тюменской, Воронежской и Нижегородской областях. Почему именно молодежь выбирает самозанятость, мы уже писали здесь.

Наблюдается неравномерная плотность распространения эксперимента по регионам, среди 100 тысяч человек самозанятым является:

каждый 14-ый в Москве;

каждый 20-ый в Санкт-Петербурге;

каждый 23-ий в Республике Татарстан;

каждый 24-ый в Московской области.

За последние полгода к режиму самозанятости подключился 1 млн человек, следовательно, недостатка в таких исполнителях не будет.

Qugo — это онлайн-платформа для работы с самозанятыми самых разных профессий. Единый сервис обеспечивает решение сразу всех задач при работе с исполнителями: заключение договоров, выдача заданий, переписка, приемка и оплата результатов с получением всех необходимых документов, включая чеки и акты.

Какие профессии у самозанятых популярнее всего

Чаще всего организации и ИП привлекают к сотрудничеству представителей следующих профессий:

фотографы и видеографы;

мастера по маникюру, парикмахеры, визажисты;

маркетологи, таргетологи, smm-специалисты;

декораторы, оформители, организаторы праздников;

бухгалтеры, юристы;

таксисты и водители;

строители;

курьеры;

репетиторы.

Этих исполнителей очень много и есть, из кого выбрать.

В приложении «Мой налог» представлен неокончательный и далеко не весь список разрешенных профессий (можно сказать, он весьма условный, так как закон такого строгого списка и вовсе не дает).

Любой желающий может получить статус плательщика НПД, но при выполнении определенных условий, закрепленных в № 422-ФЗ от 27.11.2018:

для выполнения задания самозанятый не может нанимать работников по трудовым договорам, но может привлекать других самозанятых или заключать договоры ГПХ с физлицами без специального налогового статуса;

максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год;

нельзя торговать подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином;

нельзя осуществлять перепродажу товаров, имущественных прав;

нельзя заниматься самостоятельной добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, а также выполнять заказы на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением доставки;

ИП на НПД не могут одновременно применять иные режимы налогообложения ( например, совмещать НПД и УСН );

например, совмещать НПД и УСН нельзя вести деятельность в рамках договора простого товарищества ( договора о совместной деятельности ) или договора доверительного управления имуществом.

Если самозанятый нарушает какое-то из правил, то ФНС лишит его статуса. Поэтому заказчику при заключении договора и в дальнейшем при оплате услуг самозанятого необходимо проверять, сохранил ли исполнитель свой налоговый статус. Удобно делать это автоматизировано, например, Qugo проверяет статус самозанятого без участия заказчика и сообщит, если исполнитель перестанет быть плательщиком НПД.

Какому заказчику подходит самозанятый исполнитель

Если в вашем штате нет специалиста для выполнения разовых и проектных работ, то смело привлекайте самозанятых и экономьте на налогах. С вознаграждения от юрлица исполнитель заплатит 6%, а компания сможет учесть расходы при расчете налогов. При этом дополнительных расходов — на страховые взносы — не будет.

Минимизируйте свои риски — заключайте безопасные сделки на платформе Qugo.

Перед заключением договора заказчик должен удостовериться, что будущий исполнитель не состоял ранее (в течение двух последних лет) в трудовых отношениях с заказчиком. Если у вас большая текучка кадров, то легко не вспомнить, что, например, этот водитель, только несколько месяцев назад от вас уволился.

Новые возможности для самозанятых и заказчиков