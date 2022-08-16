Самозанятые

Кому подойдет самозанятость?

Казалось бы, самозанятых уже так много и все про них уже всё знают, но вопрос — кто может стать самозанятым? — все еще задают как исполнители, так и заказчики. Мы изучили требования закона, собрали интересную статистику по сферам, популярным у самозанятых, познакомились с нововведениями. Теперь обо всем этом расскажем вам в нашем дайджесте.

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Кому подойдет самозанятость?

Статистика от ФНС

Экспериментальный режим налога на профессиональный доход (НПД) работает уже четвёртый год. На 6 июня 2022 численность самозанятых в стране достигла 5 млн человек и продолжает расти.

Иностранные граждане, являющиеся жителями ЕАЭС, могут также применять данный упрощенный режим при выполнении заказов от российских заказчиков.

Из всех подключившихся участников 58% — это представители мужской части населения, 42% женщины. Основные направления, которые выбирают самозанятые, это услуги такси, ремонт, задания из сферы маркетинга, доставку товаров и аренду жилых помещений.

Сбором статистических данных занимается обязательное для всех самозанятых исполнителей приложение «Мой налог». ФНС полностью контролирует размер доходов и количество чеков, поэтому достоверно известно, что высокую оплату получают специалисты в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики.

С 1 июля 2020 года в ряды самозанятых принимают подростков с 16 лет. На сегодня средний возраст исполнителей составляет 35 лет. Это говорит о том, что среди самозанятых большую часть занимает активная работоспособная молодежь, которая имеет отличный баланс опыта и ответственности при выполнении заданий.

Самых «молодых» исполнителей до 33 лет можно встретить в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, Тюменской, Воронежской и Нижегородской областях. Почему именно молодежь выбирает самозанятость, мы уже писали здесь.

Наблюдается неравномерная плотность распространения эксперимента по регионам, среди 100 тысяч человек самозанятым является:

  • каждый 14-ый в Москве;
  • каждый 20-ый в Санкт-Петербурге;
  • каждый 23-ий в Республике Татарстан;
  • каждый 24-ый в Московской области.

За последние полгода к режиму самозанятости подключился 1 млн человек, следовательно, недостатка в таких исполнителях не будет.

Qugo — это онлайн-платформа для работы с самозанятыми самых разных профессий. Единый сервис обеспечивает решение сразу всех задач при работе с исполнителями: заключение договоров, выдача заданий, переписка, приемка и оплата результатов с получением всех необходимых документов, включая чеки и акты.

Какие профессии у самозанятых популярнее всего

Чаще всего организации и ИП привлекают к сотрудничеству представителей следующих профессий:

  • фотографы и видеографы;
  • мастера по маникюру, парикмахеры, визажисты;
  • маркетологи, таргетологи, smm-специалисты;
  • декораторы, оформители, организаторы праздников;
  • бухгалтеры, юристы;
  • таксисты и водители;
  • строители;
  • курьеры;
  • репетиторы.

Этих исполнителей очень много и есть, из кого выбрать.

В приложении «Мой налог» представлен неокончательный и далеко не весь список разрешенных профессий (можно сказать, он весьма условный, так как закон такого строгого списка и вовсе не дает).

Любой желающий может получить статус плательщика НПД, но при выполнении определенных условий, закрепленных в № 422-ФЗ от 27.11.2018:

  • для выполнения задания самозанятый не может нанимать работников по трудовым договорам, но может привлекать других самозанятых или заключать договоры ГПХ с физлицами без специального налогового статуса;
  • максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год;
  • нельзя торговать подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином;
  • нельзя осуществлять перепродажу товаров, имущественных прав;
  • нельзя заниматься самостоятельной добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, а также выполнять заказы на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением доставки;
  • ИП на НПД не могут одновременно применять иные режимы налогообложения (например, совмещать НПД и УСН);
  • нельзя вести деятельность в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом.

Если самозанятый нарушает какое-то из правил, то ФНС лишит его статуса. Поэтому заказчику при заключении договора и в дальнейшем при оплате услуг самозанятого необходимо проверять, сохранил ли исполнитель свой налоговый статус. Удобно делать это автоматизировано, например, Qugo проверяет статус самозанятого без участия заказчика и сообщит, если исполнитель перестанет быть плательщиком НПД.

Какому заказчику подходит самозанятый исполнитель

Если в вашем штате нет специалиста для выполнения разовых и проектных работ, то смело привлекайте самозанятых и экономьте на налогах. С вознаграждения от юрлица исполнитель заплатит 6%, а компания сможет учесть расходы при расчете налогов. При этом дополнительных расходов — на страховые взносы — не будет.

Минимизируйте свои риски — заключайте безопасные сделки на платформе Qugo.

Перед заключением договора заказчик должен удостовериться, что будущий исполнитель не состоял ранее (в течение двух последних лет) в трудовых отношениях с заказчиком. Если у вас большая текучка кадров, то легко не вспомнить, что, например, этот водитель, только несколько месяцев назад от вас уволился.

Новые возможности для самозанятых и заказчиков

  1. Самозанятым с 1 октября 2021 года разрешили принимать оплату по системе СБП и использовать QR-код вместо реквизитов карты. Это позволяет экономить на банковских комиссиях, как исполнителям, так и заказчикам. Самозанятый может выставить счет прямо из приложения, в нем будет указан код, а также можно отправить ссылку для оплаты.
  2. С 1 августа 2022 года оказывать услуги и выполнять работы на льготном налоговом режиме разрешили гражданам Украины, Луганской и Донецкой республик.
  3. С 28 июня 2023 года самозанятых допустят к регистрации товарного знака на собственную продукцию.

 

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Казалось бы, самозанятых уже так много и все про них уже всё знают, но вопрос — кто может стать самозанятым? — все еще задают как исполнители, так и заказчики. Мы изучили требования закона, собрали интересную статистику по сферам, популярным у самозанятых, познакомились с нововведениями. Теперь обо всем этом расскажем вам в нашем дайджесте.

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