Самозанятые

Как решить проблемы в работе с самозанятыми

Работа с самозанятыми - это, безусловно, выгодная форма взаимоотношений бизнеса с исполнителем. Но есть и риски. Расскажем на примере нашего клиента – логистической компании, почему важно грамотно выстроить систему работы с самозанятыми исполнителями и как это сделать.

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Как решить проблемы в работе с самозанятыми

Проблема клиента

В Qugo обратилась логистическая компания из Екатеринбурга. У нее возникли сложности в процессе сотрудничества с самозанятыми, и нужно было наладить  систему взаимодействия, чтобы она полностью удовлетворяла требованиям № 422-ФЗ (о введении НПД).

На тот момент компания уже начала привлекать самозанятых, но возникли трудности со сбором закрывающих документов от исполнителей. Мы неоднократно рассказывали, что для организации безопасной работы с исполнителями на НПД необходимо наладить постоянный оборот следующих документов:

  • договор оказания услуг (или выполненных работ);
  • акт оказанных услуг (или выполненных работ);
  • чек.

Помимо этого, необходимо, чтобы документы были составлены правильно. Чтобы обезопасить себя от претензий ИФНС нужно корректно сформулировать договор с плательщиком НПД.

Ни в коем случае нельзя использовать элементы трудового договора для оформления договора ГПХ с самозанятым.

Более подробно мы рассказывали об этом в статье.

Чек - это первичный документ исполнителя на НПД. Поэтому он должен включать все обязательные реквизиты.

Подробности можно узнать в материале, опубликованном ранее.

Отношения заказчика и исполнителяподтверждаются актом. Организации акт нужен с целью подтвердить расходы. Самозанятому акт пригодится в суде при решении спорных вопросов для подтверждения факта оказанных услуг.

Про все нюансы составления акта рассказали в статье.

Также у компании возникла проблема с обслуживающим банком, так как начали приходить запросы по транзакциям в адрес физических лиц в рамках исполнения норм № 115-ФЗ. Возник риск блокировки расчетного счета.

На основании представленного запроса Qugo была поставлена задача - нивелировать риск блокировки расчетного счета и автоматизировать процесс сбора закрывающих документов с интеграцией в приложение заказчика.

Решение поставленной задачи

Команда Qugo совершила следующие действия, направленные на устранение проблемных вопросов:

  1. Провели подробный HR-аудит, с вычиткой действующих договоров, по которым работает заказчик с самозанятыми исполнителями.
  2. Провели анализ возможностей приложения заказчика. Определили, какой функционал заложен в логику работы приложения и на каком этапе можно провести интеграцию по open API с Qugo, автоматизируя процесс сбора закрывающих документов, проведения регистрации исполнителей и проведения транзакции/выплат.

Результат проведенной работы

Мероприятия по решению поставленной задачи привели к следующим результатам:

  1. Команда Qugo подготовила и согласовала с заказчиком юридическую конструкцию взаимодействия с самозанятыми исполнителями.
  2. Также специалисты Qugo внесли правки в договор оказания услуг, относительно № 422-ФЗ, соблюдая все законодательные аспекты работы юридического лица с самозанятыми. Это важно, чтобы отношения с плательщиком НПД не были переквалифицированы в трудовые. Про опасные условия договоров мы писали тут.
  3. Составили техническое задание для интеграции в приложение заказчика путем совместной работы бизнес-аналитиков, команды разработчиков - как со стороны Qugo, так и со стороны заказчика, согласовали с юридическими и административными службами.
  4. Провели техническую реализацию интеграции с пуско-наладочными работами и отшлифовкой всех шагов, описанных в ТЗ.
  5. Перевели все взаимоотношения юридического лица заказчика с самозанятыми исполнителями в плоскость автоматизированного процесса в онлайн, без необходимости личного контакта и бумажного документооборота.
Qugo решает задачи по организации безопасных сделок, автоматизации работы с плательщиками НПД, наличию юридически правильно оформленных закрывающих документов. В арсенале платформы есть все для комфортной работы заказчиков и исполнителей.

Подведем итоги

Команда Qugo провела работу по выявлению пробелов и сложностей в отношениях с самозанятыми исполнителями.

В результате:

  • Настроена интеграция личного кабинета платформы Qugo с приложением заказчика: можно в режиме одного окна можно управлять более 1 000 исполнителями.
  • Все претензии со стороны банка сняты, благодаря юридически грамотно составленным закрывающим документам по отношениям компании с самозанятыми исполнителями.
  • Оптимизирована система взаимодействия между исполнителями и support службой заказчика.
  • Автоматизированы все процессы: от регистрации исполнителя до получения закрывающих документов по проведенным транзакциям. И самое главное, все это соответствует требованиям № 422-ФЗ.

Благодаря сервису Qugo взаимодействие с самозанятыми - это действительно безопасно, легально и просто.

 

QUGO
QUGO
Безопасно, легально, просто

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