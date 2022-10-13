Самозанятые vs физлица: что нужно знать заказчикам

Порядок работы с самозанятыми

С самозанятым желательно подписать договор гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг. Если работа или услуга разовая — можно обойтись и без договора (но мы не рекомендуем).

После того как самозанятый выполнит задание, желательно подписать акт выполненных работ.

Зачем это нужно и как правильно оформить акт, мы рассказывали в этой статье .

А вот получить чек от самозанятого после выплаты вознаграждения нужно обязательно. Без чека принять работы или услуги от самозанятого к расходам нельзя. Хоть для налога на прибыль, хоть для упрощенки.

Подробно о чеке самозанятого вы можете узнать здесь .

На этом документооборот с самозанятым закончен. И никаких налоговых обязательств у заказчика не возникает — со своими налогами самозанятый разбирается самостоятельно.

Самозанятый платит с выбитых чеков налог на профессиональный доход в размере 6%, если получена оплата от организации или ИП, или 4%, если ему заплатит физлицо. Кроме уплаты этого налога, исполнитель государству тоже ничего не должен — даже отчеты подавать не нужно.

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Порядок работы с физлицом

С физлицом без специального налогового статуса все иначе. С одной стороны с ним также заключается договор гражданско-правового характера. По завершении работ или факту оказанных услуг обязательно необходимо составить и подписать акт.

С другой стороныдоговор ГПХ с физлицом накладывает на заказчика определенные обязательства.

Так, выплаты по такому договору являются доходом физлица, который облагается НДФЛ.

Заказчик, который выплачивает доход, должен исполнить роль налогового агента — удержать налог с физлица, перечислить его в бюджет и сдать отчетность по НДФЛ в налоговую службу.

Важно не забыть сообщить пенсионному фонду о заключенном договоре. То есть включить физлицо в отчет СЗВ-М за те месяцы, когда действовал договор.

Кроме того, заказчику нужно уплатить страховые взносы. Доход физлица облагается взносами вПФР и ФФОМС по общим тарифам. Которые для малых предприятий составят:

взносы в ПФР в размере 22% с выплат, не превышающих МРОТ ( в 2022 году 13 890 руб. ), и 10% с выплат свыше МРОТ.

в 2022 году 13 890 руб. Взносы в ФФОМС — 5,1% с выплаты в пределах МРОТ, и 5% с сумм свыше него.

Для субъектов, не являющихся субъектами МСП, все выплаты облагаются по полному тарифу, 22% и 5,1% соответственно в ПФР и ФФОМС. В установленные сроки нужно сдать отчетность по страховым взносам.

Взносы в ФСС в данном случае не уплачиваются, как и взносы на травматизм, если иной порядок не предусмотрен договором. Отсутствие взносов на ФСС для выплат по договорам ГПХ — явление временное. С 2023 года такие выплаты будут облагаться и этим видом взносов.

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Сравним две формы сотрудничества на примере

Грачиков Вадим Павлович оказывает услуги по ремонту части склада. Вознаграждение ему установлено в размере 20 тысяч рублей. Услуги он оказывает в адрес малого предприятия ООО «Плюшкин». Рассмотрим разные варианты работы с Грачиковым.

Грачиков — самозанятый.

В этом случае ему будет выплачено 20 000 рублей. Он самостоятельно заплатит с них 6%, то есть 1 200 рублей. Его доход «на руки» составит 18 800 рублей. Заказчику платить в бюджет ничего не нужно.

Грачиков — физлицо без специального налогового статуса.

Сначала заказчик удерживает с дохода 20 000 рублей НДФЛ по ставке 13%, то есть 2 600 рублей. Итого на руки исполнитель получит 17 400 рублей.

Если у Грачикова есть дети, то он может написать заявление на вычет по НДФЛ и налог будет удержан в меньшем размере.

Почитать об этом можно здесь.

Кроме того, доход Грачикова облагается страховыми взносами, которые составят:

взносы в ПФР 13 890 * 22% + 6 110 * 10% = 3 666,8 рублей;

взносы в ФФОМС 13 890 * 5,1% + 6 110 * 5% = 1 013,89 рублей.

Не забываем, что МРОТ в размере 13 890 рублей облагается по одним ставкам, а превышение дохода над ним, в нашем случае 6 110 рублей — по другим.

Итого суммарно будет уплачено 4 680,69 рублей взносов.

В итоге при работе по договору ГПХ налог Грачикова составит 2 600 рублей, а также заказчик заплатит 4 680,69 рублей взносов.

Qugo автоматизирует работу с вашими исполнителями — самозанятыми, физлицами, ИП. Платформа поможет выстроить взаимодействие с исполнителями в любых направлениях деятельности: аутсорсинге, логистике, строительстве, образовании, мерчандайзинге и многих других.

Плюсы и минусы работы с физлицами и самозанятыми

Самозанятые

Плюс: у заказчика не возникает дополнительных расходов и забот с отчетностью.

Минусы:

Если человек ранее работал в вашей компании, то в течение двух лет после расторжения трудового договора работать с ним, как с самозанятым, нельзя.

Режим НПД предусмотрен только для россиян и жителей стран ЕАЭС и Украины. Гражданин любого другого государства сотрудничать как самозанятый с вами не сможет.

Самозанятым не начисляется страховой стаж для пенсии. Они могут платить взносы добровольно, но немногие готовы на такой шаг. Если для исполнителя важен страховой стаж, то в качестве самозанятого работать с вами он не захочет.

Самозанятый не может превысить лимит годового дохода 2,4 млн рублей — иначе потеряет право на применение спецрежима в процессе сотрудничества.

Физические лица

Плюсы:

Физлицам по договорам ГПХ формируется страховой стаж для будущей пенсии. Также они могут получать налоговые вычеты по НДФЛ. Эти условия привлекают специалистов, и они охотнее пойдут на сотрудничество с вашей компанией.

Доход исполнителя не лимитирован. Вы можете выплачивать ему вознаграждение в любом размере.

Минус: у заказчика возникают дополнительные расходы и обязательства по сдаче отчетности.