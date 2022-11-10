Доход самозанятого в натуральной форме: что нужно знать заказчику

Доход самозанятого, облагаемый НПД

Согласно закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 плательщик НПД может получать доход от реализации товаров собственного производства, работ, услуг, имущественных прав в наличной или безналичной денежной форме.

Но могут также возникать случаи, когда полученный доход самозанятого выражается в натуральной форме.

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Доход самозанятого в натуральной форме

В своем письме № 03-04-06/96694 от 06.10.2022 Минфин дал разъяснения в отношении налогообложения доходов самозанятых в натуральной форме. Так как доходы в натуральной форме не признаются объектом налогообложения при НПД, к ним должны применяться положения статьи 211 НК «Налог на доходы физических лиц», то есть они облагаются НДФЛ.

Какие еще могут возникнуть нюансы при работе с самозанятыми – в статье «Чек-лист для бизнеса по сотрудничеству с самозанятым».

К доходам в натуральной форме относится оплата заказчиком полностью или частично:

товаров (работ, услуг);

имущественных прав ( включая коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения ) в интересах самозанятого.

Например, заказчик оплатил по просьбе исполнителя специалиста онлайн-курс по графическому дизайну. В данном случае оплаченная стоимость образовательного курса будет считаться натуральным доходом самозанятого.

Если оплата произведена не в интересах самозанятого, то это не будет считаться доходом в натуральной форме.

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Налогообложение доходов в натуральной форме

При возникновении доходов в натуральной форме заказчик становится налоговым агентом в отношении этих доходов. Доход в этом случае облагается НДФЛ. Следовательно налог должен отразиться у заказчика в расчете 6-НДФЛ.

Удержанный налог с натурального дохода отражается следующим образом.

В Разделе 1

НДФЛ включается в общую сумму удержанного налога за три месяца по строке 020, а также по строке 022 с указанием срока перечисления по строке 021.

В Разделе 2

доход в натуральной форме отражается в строке 110 в общей сумме дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;

НДФЛ исчисленный с натурального дохода в строке 140 в обобщенной сумме исчисленного налога нарастающим итогом с начала года;

НДФЛ удержанный с дохода в натуральной форме в строке 160 в сумме удержанного налога нарастающим итогом с начала года.

Если заказчику не с чего удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, то он должен сообщить об этом в налоговую. В данном случае самозанятый сам рассчитает и заплатит НДФЛ со своего натурального дохода. Тогда в расчете 6-НДФЛ заказчик отразит налог следующим образом:

в строке 160 такой налог не указываем;

отражаем НДФЛ в строке 170 – сумма налога, которую налоговому агенту удержать не удалось.

Также заказчикам необходимо внимательнее относиться к компенсации расходов по проезду или найму жилья для проживания самозанятых исполнителей не по месту постоянного жительства, так как такие компенсации больше характерны для трудовых отношений. Можно попасть под прицел налоговых органов (письмо Минфина № 03-11-11/17314 от 10.03.2022).

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