Договор ГПХ признали трудовым. Что делать заказчику?

Основания для признания договора ГПХ трудовым

Подробно останавливаться на основаниях, по которым гражданско-правовой договор с исполнителем могут переквалифицировать в трудовой, не будем. Приведем их тезисно:

Наличие в договоре ГПХ с исполнителем условий, характерных для трудовых отношений.

К ним, в частности, относится условие о зарплате (двухразовые выплаты в течение месяца), графике работы и продолжительности рабочей смены, подчиненности исполнителя заказчику, о мерах дисциплинарной и материальной ответственности и т. д.

О том, как правильно составить договор ГПХ с исполнителем, в том числе самозанятым, можно узнать из этой статьи.

Ведение кадровых и иных учетных документов по исполнителям.

Опасным будет включение данных об исполнителе в графики отпусков, журналы учета рабочего времени, путевые листы, счета-фактуры и пропуска.

Территориальная подчиненность исполнителя заказчику.

Исполнитель не должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иметь территориальную привязку к офису и работать по определенному графику.

В качестве оснований, подтверждающих трудовой характер отношений, сложившихся между сторонами договора ГПХ, могут выступать также регистрация в качестве самозанятого прямо перед заключением договора, ежемесячная выплата вознаграждения в фиксированной величине, наличие только одного заказчика у исполнителя.

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Последствия признания договора ГПД трудовым для заказчика

После того как в 2023 году по исполнителям без специального налогового статуса, оказывающим услуги по договорам ГПХ, появилась обязанность уплаты взносов на соцстрахование, негативных последствий переквалификации отношений стало на порядок меньше.

Если раньше на выплаты исполнителям после признания договора ГПХ трудовым нужно было начислить взносы на соцстрахование, то с 2023 года этого делать не нужно. Исключение предусмотрено для самозанятых и ИП на любых режимах налогообложения, так как за них заказчик ничего в бюджет не перечисляет.

После признания отношений трудовыми, бывшему заказчику, а теперь уже работодателю, потребуется:

Заключить с исполнителем трудовой договор.

Несмотря на то, что договор оформляется текущей датой, действие его начинается с момента заключения договора ГПХ. Об этом нужно сделать пометку в договоре. Договор нужно заключить в течение трех дней с даты признания отношений трудовыми.

Перед заключением договора ознакомьте нового сотрудника с локальными нормативными актами, утвержденными в организации.

Оформить приказ о приеме на работу.

После заключения трудового договора издайте приказ о приеме на работу. Сделайте это в течение трех дней, с даты допуска к работе. В качестве даты приема укажите дату начала действия договора ГПХ.

Составлять приказ о приеме на работу работодатель не обязан.

Внесите данные в трудовую книжку (если она ведется на бумаге) и личную карточку сотрудника.

Перечислите в бюджет НДФЛ.

Если договор ГПХ был заключен с самозанятым или ИП, то с вознаграждения, которое ему выплатили, нужно перечислить в бюджет НДФЛ по ставке:

– 13%, а с дохода свыше 5 млн руб. по ставке 15%;

– 30%, если исполнитель нерезидент.

Уплатить в бюджет страховые взносы.

За ИП и самозанятых помимо НДФЛ нужно уплатить страховые взносы. В 2023 году они платятся по общему тарифу – 30%.

За физлиц без специального статуса доплачивать в бюджет НДФЛ и страховые взносы не нужно, так как они уплачиваются заказчиками и так – при перечислении вознаграждения по договору ГПХ. Исключение – страховые взносы на травматизм. Их также придется перечислить в бюджет.

Перечислите положенные работнику выплаты.

Больничные, отпускные (компенсацию за неиспользованный отпуск), доплаты и дотации, положенные сотруднику в соответствии с ТК и локальными актами организации.

Ответственность при переквалификации отношений в трудовые

За заключение договора ГПХ фактически регулирующего трудовые отношения (п. 4 ст. 5.27 КоАП).

Штраф для должных лиц организации – от 10 000 до 20 000 руб., для ИП – от 5 000 руб. до 10 000 руб., для организаций – от 50 000 руб. до 100 000 руб.

Если ранее компания или ИП уже были привлечены к ответственности за такое нарушение, то наказание будет серьезней. Должностное лицо дисквалифицируют на срок от года до трех лет. На ИП наложат штраф в размере от 30 000 руб. до 40 000 руб. Организации грозит штраф в сумме от 100 000 руб. до 200 000 руб.

За неуплату НДФЛ и страховых взносов.

Штраф предусмотрен ст. 122 и ст. 123 НК. Его размер составляет 20% от суммы неуплаченного платежа.

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