Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов

В мае Минтруд предложил возложить на цифровые платформы занятости выплату налогов за самозанятых. Некоторые агрегаторы в настоящий момент уже имеют право быть налоговым агентом исполнителей. Все эти агрегаторы должны быть в перечне официальных партнёров ФНС, которые в обязательном порядке проходят аккредитацию ведомства.

Сейчас плательщики налога на профессиональный доход, оказывающие услуги через такие платформы, могут выбирать, оплачивать ли им НПД самостоятельно или делегировать это право агрегатору.

Платформа для работы с внешними исполнителями Qugo рада сообщить, что более 60 000 исполнителей доверили Qugo уплату своих налогов.

Это стало возможным благодаря значительным изменениям, которые произошли на платформе в последнее время. Мы усердно работали над развитием продукта, чтобы сделать его ещё более удобным и функциональным.

Одно из наиболее заметных изменений на платформе — мы совершили рывок в области автоматизации процессов взаимодействия с большим количеством исполнителей, что существенно повышает скорость и надёжность обработки выполненных заданий.

Qugo продолжает внедрять сервисы, облегчающие компаниям взаимодействие с внештатным персоналом. За последнее время вышел целый комплекс продуктовых обновлений:

Уплата налогов.

Благодаря нововведениям в системе ФНС и обновлению платформы, стала возможна частичная оплата налога — только за услуги, оказанные с помощью платформы Qugo.

Стоп-листы.

Сервис позволяет загрузить данные об исполнителях и система сама проверяет, связывал ли заказчика и исполнителя трудовой договор за последние 24 месяца.

Черный список.

Этот модуль помогает заказчикам автоматически отсеивать исполнителей с плохой историей, тем самым снижая риски срыва обязательств по договору.

Теперь и ГПХ.

Платформа обслуживает все виды внештатного персонала: самозанятые, физлица на ГПД без специального налогового статуса, ИП. По договорам ГПХ могут быть оформлены исполнители любого гражданства (не только ЕАЭС), а ИП в системе могут быть как заказчиками, так и исполнителями.

ЭДО без ограничений.

Теперь можно отправлять исполнителям на подписание любой документ, не только связанный с конкретной задачей. Это актуально для тех, кто подписывает с исполнителями NDA.

Помимо этого, сервис Qugo провёл глобальное обновление личного кабинета заказчика и исполнителя, автоматизировал и оптимизировал ключевые процессы, связанные с интерфейсом пользователей, запустил мобильное приложение для iOS, реализовал методы работы с несколькими счетами и проектами внутри платформы, внедрил более детальную и умную систему отчётности, а также инструменты учёта.

Мобильное приложение для исполнителей полностью покрывает весь функционал: и подписание актов, и приёмку заданий, и подписание документов во встроенном ЭДО. Приложение прошло технический релиз в AppStore, идёт фиксация и устранение мелких багов.

В апреле мы проанализировали рынок внешних исполнителей в России. Согласно исследованию, в каждой третьей компании в России (28%) доля внештатного персонала составляет 71-95%.

Чаще всего внешние исполнители представлены самозанятыми — в 40% компаний (маркетинг, ритейл, строительство) их число составляет 71-100% от общего числа внештатников.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия Получите полезную памятку для бизнеса Просто заполните форму ниже: Отправить

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