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Qugo
Самозанятые

Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов

В мае Минтруд предложил возложить на цифровые платформы занятости выплату налогов за самозанятых. Некоторые агрегаторы в настоящий момент уже имеют право быть налоговым агентом исполнителей. Все эти агрегаторы должны быть в перечне официальных партнёров ФНС, которые в обязательном порядке проходят аккредитацию ведомства.
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Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Сейчас плательщики налога на профессиональный доход, оказывающие услуги через такие платформы, могут выбирать, оплачивать ли им НПД самостоятельно или делегировать это право агрегатору.

Платформа для работы с внешними исполнителями Qugo рада сообщить, что более 60 000 исполнителей доверили Qugo уплату своих налогов.

Это стало возможным благодаря значительным изменениям, которые произошли на платформе в последнее время. Мы усердно работали над развитием продукта, чтобы сделать его ещё более удобным и функциональным.

Одно из наиболее заметных изменений на платформе — мы совершили рывок в области автоматизации процессов взаимодействия с большим количеством исполнителей, что существенно повышает скорость и надёжность обработки выполненных заданий. 

Qugo продолжает внедрять сервисы, облегчающие компаниям взаимодействие с внештатным персоналом. За последнее время вышел целый комплекс продуктовых обновлений: 

  • Уплата налогов.

Благодаря нововведениям в системе ФНС и обновлению платформы, стала возможна частичная оплата налога — только за услуги, оказанные с помощью платформы Qugo

  • Стоп-листы.

Сервис позволяет загрузить данные об исполнителях и система сама проверяет, связывал ли заказчика и исполнителя трудовой договор за последние 24 месяца.

  • Черный список.

Этот модуль помогает заказчикам автоматически отсеивать исполнителей с плохой историей, тем самым снижая риски срыва обязательств по договору. 

  • Теперь и ГПХ.

Платформа обслуживает все виды внештатного персонала: самозанятые, физлица на ГПД без специального налогового статуса, ИП. По договорам ГПХ могут быть оформлены исполнители любого гражданства (не только ЕАЭС), а ИП в системе могут быть как заказчиками, так и исполнителями. 

  • ЭДО без ограничений.

Теперь можно отправлять исполнителям на подписание любой документ, не только связанный с конкретной задачей. Это актуально для тех, кто подписывает с исполнителями NDA.

Помимо этого, сервис Qugo провёл глобальное обновление личного кабинета заказчика и исполнителя, автоматизировал и оптимизировал ключевые процессы, связанные с интерфейсом пользователей, запустил мобильное приложение для iOS, реализовал методы работы с несколькими счетами и проектами внутри платформы, внедрил более детальную и умную систему отчётности, а также инструменты учёта. 

Мобильное приложение для исполнителей полностью покрывает весь функционал: и подписание актов, и приёмку заданий, и подписание документов во встроенном ЭДО. Приложение прошло технический релиз в AppStore, идёт фиксация и устранение мелких багов.

В апреле мы проанализировали рынок внешних исполнителей в России. Согласно исследованию, в каждой третьей компании в России (28%) доля внештатного персонала составляет 71-95%.

Чаще всего внешние исполнители представлены самозанятыми — в 40% компаний (маркетинг, ритейл, строительство) их число составляет 71-100% от общего числа внештатников.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

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Qugo

Qugo

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов

    В мае Минтруд предложил возложить на цифровые платформы занятости выплату налогов за самозанятых. Некоторые агрегаторы в настоящий момент уже имеют право быть налоговым агентом исполнителей. Все эти агрегаторы должны быть в перечне официальных партнёров ФНС, которые в обязательном порядке проходят аккредитацию ведомства.

    Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов
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