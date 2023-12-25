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Самозанятые

Доверяй, но проверяй. Как проверить статус самозанятого и зачем это нужно делать

Перед началом сотрудничества с исполнителем на НПД и перед каждой выплатой обязательно нужно проверить, действительно ли у него есть статус самозанятого. Расскажем, зачем это нужно и как это сделать.
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Доверяй, но проверяй. Как проверить статус самозанятого и зачем это нужно делать
Иллюстрация: Chris Yang/unsplash

Преимущества сотрудничества с самозанятыми

По данным ФНС количество самозанятых в ноябре текущего года достигло 9 млн человек, предполагается, что по итогам первого квартала 2024 года их количество превысит 10 млн человек. Цифры внушительные и бьют все рекорды, и этому есть причины. 

Физические лица таким образом могут легализовать и официально подтверждать свой доход. Режим привлекает низкими процентными ставками, отсутствием обязательных страховых взносов, кассы, отчетов и декларации.

Бизнесу удобно с помощью самозанятых быстро закрывать потребности в дополнительном персонале для решения разовых или проектных задач. Так как самозанятые самостоятельно регистрируют свой доход и платят с него налоги, заказчики освобождаются от роли налогового агента — не нужно удерживать с вознаграждения НДФЛ и перечислять в бюджет, а также платить страховые взносы.

Но чтобы безопасно сотрудничать с плательщиками НПД и не попадать под прицел контролирующих органов, требуется изначально корректно организовать взаимодействие с самозанятыми.

Подробнее о том, как выстроить процесс, писали здесь.

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Зачем нужно проверять статус самозанятого

В самом начале сотрудничества, а также перед каждой выплатой нужно проверять, действительно ли исполнитель является самозанятым, ведь:

  • Чтобы получить проект, исполнитель может умышленно ввести заказчика в заблуждение и сказать, что есть статус самозанятого, так как это было указано в требованиях к претенденту.

  • Исполнитель может самостоятельно сняться с учета в качестве плательщика НПД и не предупредить об этом заказчика.

  • Исполнитель может утратить право пользоваться специальным налоговым статусом из-за нарушения требований закона № 422-ФЗ, например, если превысил лимит в 2,4 млн рублей.

  • Исполнитель может быть лишён статуса по решению ФНС.

Если у исполнителя также есть статус ИП, то заказчик может не переживать о последствиях. Индивидуальные предприниматели независимо от своего налогового режима самостоятельно платят налоги с полученного дохода. 

А если исполнитель — физическое лицо без специального статуса ИП, и при проверке оказалось, что у него нет статуса самозанятого, то заказчику придется:

  • Отразить сведения о заключенных и расторгнутых договорах ГПХ в форме ЕФС-1 и сдать ее в СФР. В налоговую инспекцию необходимо сдать отчеты — персонифицированные сведения о физических лицах, расчет 6-НДФЛ и РСВ.

  • С выплат исполнителю перечислить в бюджет НДФЛ по ставке 13%.

  • С суммы вознаграждения заплатить страховые взносы в размере 30%.

Если не сразу обнаружится, что у исполнителя не было статуса самозанятого, то за просрочку по обязательным платежам и сдаче отчетности налоговая доначислит штрафы и пени. Поэтому важно заранее проверять статус исполнителя.

Как проверить статус самозанятого

Есть два способа, как проверить актуальный статус плательщика НПД:

  1. Запросить у исполнителя справку по форме 1122035 «О постановке на учет в качестве плательщика НПД». Исполнитель самостоятельно может скачать справку в приложении «Мой налог».

  2. Запросить у исполнителя ИНН и с помощью специального сервисапроверить статус на конкретную дату.

Чем больше самозанятых привлекает компания, тем сложнее становится задача проверять их статусы. Удобнее и безопаснее доверить это онлайн-платформе Qugo.

Qugo — официальный партнер ФНС. Онлайн-платформа работаем только в правовых рамках и берет на себя проверку активного статуса самозанятого как в момент заключения договора, так и на момент оплаты. В личном кабинете формируется полный пакет документов, включая чеки и акты.

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Как еще подстраховаться в случае потери исполнителем статуса самозанятого

Советуем заранее все спорные моменты прописать в договоре. 

Например, указать в договоре условие о том, что если исполнитель самостоятельно снимется с учета в качестве плательщика НПД, лишится своего статуса или потеряет право применять его, он обязан в течение 3 дней известить об этом заказчика. Иначе исполнитель обязан заплатить заказчику неустойку в размере убытков, которые тот понес на уплату НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пени.

Подробнее о том, как в договоре зафиксировать ответственность самозанятого, рассказали здесь.

При сотрудничестве через специальные платформы, такие, например, как Qugo, проверять статус исполнителя перед каждой выплатой не нужно. Сервис автоматически проверяет статус самозанятого на дату выплаты и риск перечисления денег исполнителю, утратившему статус плательщика НПД, исключен.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

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