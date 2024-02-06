В чем различия трудового договора и ГПХ

Есть два вида договора, которые можно оформить с физлицом: трудовой и гражданско-правовой (ГПХ). Условия их заключения отличаются — разберем подробнее чем.

Различия в терминологии

Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и сотрудником, по которому первый обеспечивает сотрудника работой в рамках определенной должности и платит ему зарплату. Сотрудник же обязан честно трудиться, соблюдать внутренние правила трудового распорядка и не перекладывать свои обязанности на других.

Гражданско-правовой договор представляет собой соглашение в рамках гражданского законодательства, где стороны устанавливают права и обязанности друг друга. Обычно одна сторона поручает, а вторая оказывает необходимую услугу.

С самозанятым исполнителем заказчик заключает договор ГПХ. Чтобы налоговая при проверке не переквалифицировала его в трудовой, в нем не должно быть терминов, которые характерны для трудовых отношений. Иначе риск переквалификации кратно возрастает.

Вот примеры «трудовых» терминов, которые нужно заменять в ГПД:

работа → сотрудничество;

работодатель → заказчик;

работник → исполнитель;

график работы → период оказания услуги;

заработная плата → вознаграждение;

увольнение → расторжение договора;

смена → период оказания услуги.

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Сравнение трудового договора и ГПД

Когда нужен договор. Трудовой договор заключается, если сотрудника нанимают на постоянную работу. ГПД оформляют, если исполнителю нужно поручить выполнение разовой работы или оказание услуги.

С кем можно сотрудничать. По трудовому договору — только с физлицом, а по ГПД — с физлицом без специального налогового статуса, с физлицом — плательщиком НПД, или с ИП.

Что является предметом договора. В случае с трудовым договором — это реализация трудовой функции согласно штатному расписанию. Сотрудник выполняет работу в соответствии со своей должностной инструкцией, то есть важен постоянный трудовой процесс. Для ГПД же, наоборот, имеет значение только результат. Услуги, которые исполнитель реализует в рамках договора, должны быть прописаны в нем самом или в приложении к нему.

На какой срок оформляется договор. Трудовой — обычно на неопределенный срок. Он может быть и срочным, но только в некоторых случаях, например, при замещении сотрудницы в декретном отпуске. ГПД подписывают на конкретный срок или до окончания выполнения какой-либо задачи. При этом его действие можно продлить.

Каков порядок работы. Сотрудник должен соблюдать правила трудового распорядка, определенный график работы, выполнять задачи в рамках своей должностной инструкции. В рамках ГПД исполнитель не обязан соблюдать режим работы и может сам решать, когда и каким образом выполнять задачи — важно лишь успеть выполнить задачу к указанному дедлайну.

Как осуществляется контроль. Работодатель может контролировать ход работы, а штатный сотрудник должен учитывать замечания руководителя, если они находятся в зоне его ответственности. В случае с ГПД заказчик исполнителя никак не контролирует.

Как оплачивается работа. Согласно Трудовому кодексу, зарплату нужно перечислять не реже, чем два раза в месяц, в фиксированной сумме в определенный срок. Это оплата за процесс работы, а не за достижение результата. При ГПД срок выплаты вознаграждения стороны согласуют между собой, в том числе в некоторых случаях может быть предусмотрена предоплата. При этом оплачивается результат работы или услуги.

Нужно ли предоставлять рабочее место. Работодатель обеспечивает сотрудника рабочим местом, необходимой техникой и другими материалами для выполнения работы, а в ином случае компенсирует работнику использование личного имущества. В случае с ГПД исполнитель может выполнять работу на своем оборудовании или использовать оборудование сторонних лиц — заказчику компенсировать ничего не нужно.

Какие есть компенсации и гарантии. Сотрудник получает соцгарантии и компенсации, которые устанавливает Трудовой кодекс: например, оплату больничных, декрета, отпуска и т.д. Исполнитель по ГПД имеет такие гарантии только в том в случае, если средства перечислялись исполнителем самостоятельно в соответствующие фонды в полном объеме.

Кто должен выполнять работу. По трудовому договору сотрудник трудится лично, а исполнитель по ГПД может привлекать третьих лиц на особых условиях (самозанятые лишены такого права).

Кто несет материальную ответственность. Штатный сотрудник несет ответственность при соблюдении условий из ст. 243 ТК, а исполнитель материально ответственным лицом не является. Однако по ГПД стороны должны выплатить друг другу стоимость убытков в случае нарушения условий соглашения.

Какие налоги и взносы нужно платить. За работающего по трудовому договору — НДФЛ, страховые взносы, а также взносы на травматизм в СФР. Если по договору ГПХ наняты не самозанятые, а лица без специального налогового статуса, то также нужно уплачивать НДФЛ и страховые взносы по единому тарифу. Но можно не перечислять взносы на травматизм, если это не указано в договоре. Самозанятые по договору ГПХ оплачивают налог на профессиональный доход самостоятельно или могут делегировать это право налоговому агенту, в то время как отчисления в СФР они оплачивают сами на добровольной основе.

Нужно ли вести кадровый учет. Кадровый учет нужно вести только по сотрудникам, отношения с которыми оформлены трудовыми договорами.

Статус подчиненности. Сотрудник находится по отношению к работодателю в подчиненном положении, в то время как заказчик и исполнитель равноправны.

Как заключить договор. Прием на работу по трудовому договору включает несколько этапов: прием документов, медосмотр (если нужен), подписание договора, выпуск приказа и знакомство работника с ЛНА. В случае с ГПД отношения оформляются только заключением договора.

Как расторгнуть договор. Условия расторжения определены в конкретном ГПД: можно предусмотреть и односторонний порядок расторжения. Также по соглашению сторон отношения можно прекратить в любой момент. В случае с трудовыми договорами все намного сложнее — их можно расторгнуть в случаях, которые устанавливает законодательство, а иногда придется выплачивать еще и компенсацию работнику — например, если происходит сокращение штата.

Можно ли организовать командировку. Штатного сотрудника отправить в командировку можно, при этом следует перечислить ему суточные, а также оплатить расходы на проезд и проживание. Если исполнителю для оказания услуги нужно отправиться в поездку, то расходы на нее ему не компенсируют. Однако все свои расходы он по договоренности с заказчиком может включить в стоимость вознаграждения.

Как оформить результат работы. В кадровых документах штатных сотрудников результат не отражается, а при ГПД заказчик и исполнитель подписывают акт оказанных услуг.

Как разрешаются споры. В трудовых отношениях споры решаются с привлечением комиссии по трудовым спорам или в суде, в гражданско-правовых отношениях — в суде или в досудебном порядке.

Самое основное отличие ГПД от трудового договора — характер работы. По ГПД нельзя привлекать исполнителей на постоянное сотрудничество и тем самым маскировать трудовые отношения.

Чтобы не возникло проблем с налоговой, проверьте, что договор ГПХ:

не содержит трудовых терминов и условий;

включает четкое описание конкретного результата оказания услуги;

включает раздел с правами и обязанностями сторон: заказчик должен принять результат работы и выплатить вознаграждение, а исполнитель, если он самозанятый, должен выдать чек или сообщить заказчику в случае потери статуса плательщика НПД;

содержит сведения о периоде оказания услуг: их можно прописать в договоре или в задании — приложении к нему.

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