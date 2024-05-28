Какие налоги платит бизнес при сотрудничестве с внештатниками

В зависимости от налогового статуса внештатного исполнителя у компании-заказчика могут возникать обязанности по уплате налогов.

Налоги компании при заказе услуг у фрилансера без специального налогового статуса

Если бизнес заключает гражданско-правовой договор оказания услуг на территории РФ с физическим лицом, у которого нет специального налогового статуса, у заказчика возникает обязанность страхователя и налогового агента. Это значит, что:

Заказчик должен начислить и уплатить страховые взносы.

В 2024 году в отношении исполнителей по договору ГПХ страховые взносы исчисляют по единому тарифу 30%. Срок уплаты — 28 число месяца, который следует за месяцем оказания услуг.

Предварительно сумму взносов к уплате нужно включить в уведомление об исчисленных налогах. Его подают до 25 числа.

Сведения об исполнителе по договору ГПХ без специального статуса, а также его доходах, нужно отражать в персонифицированных сведениях и расчете по страховым взносам, которые сдают в налоговую.

Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний заказчик платит только тогда, когда это предусмотрено условиями договора с внештатником.

Ставка взносов на травматизм зависит от класса профессионального риска работодателя и составляет от 0,2 до 8,5%. Срок уплаты — 15 число месяца после месяца, когда фрилансер оказал услуги.

Сведения о суммах взносов на травматизм нужно отразить в разделе 2 формы ЕФС-1. Ее сдают по итогам квартала — не позднее 25 числа следующего месяца. Если в договоре о взносах на страхование от НС и ПЗ не упоминается, то и в отчет исполнителя включать не нужно.

Заказчик должен удержать из гонорара исполнителя и перечислить в бюджет НДФЛ.

В общем случае ставка налога для исполнителей-резидентов равна 13%. Если доход с начала календарного года превысит 5 млн рублей, то НДФЛ с суммы превышения — 15%.

Если внештатник — нерезидент, то его доходы нужно облагать налогом 30%. Исключение — иностранцы, которые работают по патенту.

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Срок уплаты НДФЛ в бюджет:

28 число текущего месяца — для налога, удержанного в период с 1 по 22 число;

5 число следующего месяца — для налога, удержанного с 23 числа по последний день месяца.

Доходы и НДФЛ физлица, с которым бизнес сотрудничает по договору ГПХ, нужно включать в 6-НДФЛ.

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Налоги заказчика при работе с внештатным исполнителем-ИП

Если внештатник зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, налоговых обязательств, связанных с его доходом, у заказчика не возникает.

Но сотрудничество с ним необходимо оформлять в соответствии с требованиями п. 1 ст. 252 НК, то есть расходы на фрилансера-ИП должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы. Иначе — у бизнеса нет оснований, чтобы включить их в расходы в налоговом учете.

Налоги бизнеса при работе с самозанятыми

Если заказчик сотрудничает с плательщиком НПД, у него не возникает обязанностей страхователя или налогового агента, как при сотрудничестве с ИП. Исполнитель самостоятельнодекларирует свой доход и платит налог. Для этого он обязан сформировать чек в приложении Мой налог.

Но если самозанятый не выставит чек, заказчику придется пересмотреть сотрудничество с ним, как с исполнителем без специального налогового статуса.

Компания должна исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы по единому тарифу. К тому же без чека бизнес не вправе принять вознаграждение самозанятого в налоговом учете.

Важно: следить за наличием чека от самозанятого — это ключевой момент для заказчика, так как:

без чека ФНС обяжет компанию доначислить налог на прибыль или УСН «Доходы минус расходы»;

вслед за взносами и НДФЛ последуют пени за просрочку уплаты, и необходимость корректировать отчеты.

Онлайн-платформа Qugo автоматически формирует чек за самозанятого и направляет его заказчику.

Сотрудничество с внештатными исполнителями несет в себе риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые независимо от статуса исполнителя. Если это случится, помимо взносов по единому тарифу и НДФЛ, необходимо будет уплатить и взносы на травматизм, а также подать скорректированную ЕФС-1.

Сотрудничество с внештатниками на платформе Qugo поможет минимизировать риски для заказчика. На платформе доступны шаблоны договоров и актов, которые учитывают необходимые условия и нюансы.

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