Как оформлять персонал для сезонных работ: трудовой договор или ГПХ

Сезон — это время, когда компаниям нужны дополнительные ресурсы, чтобы получить максимум прибыли. Прежде всего речь идет о персонале. Рассказываем, какие есть варианты оформления сотрудничества для выполнения сезонных работ.

Что такое сезонные работы

Некоторые компании ведут бизнес, который связан с сезонностью. Например, сельхозпредприятия собирают урожай, а организации в сфере лесной промышленности организуют лесозаготовку и лесосплав. Эти работы можно проводить не круглый год, а только в определенный период, поэтому их называют сезонными.

В горячую пору нагрузка на такие компании возрастает: от того, насколько эффективно организация справится с сезонными работами, зависит ее выручка за весь год. Поэтому важно не только подготовить оборудование и склады, но и эффективно организовать кадровую работу.

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Как оформить персонал для сезонных работ

Важно понимать, что компаниям, чья деятельность связана с сезонностью, невыгодно держать большой штат в течение всего года. Удобнее привлекать исполнителей только на самый горячий период, а по окончании этого времени — расстаться с ними. Поэтому у организации есть два варианта, как оформить отношения с сезонным персоналом.

Трудовой договор

Трудовой кодекс разрешает заключать срочный трудовой договор на выполнение сезонных работ. Но при оформлении трудовых отношений нужно учитывать ряд особенностей.

Срок договора

По общему правилу, договор можно заключить максимум на шесть месяцев. Привлечь сезонного работника на более продолжительный срок можно, если это предусматривают перечни сезонных работ — например, утвержденные постановлениями Правительства от 06.04.1999 № 382 и от 04.07.2002 № 498 или отраслевыми соглашениями (ч. 2 ст. 293 ТК).

Продлевать срок договора для выполнения работ, которые не включены в эти перечни, нельзя (разъяснения Роструда на сайте «Онлайнинспекция.рф»).

Условие о сезонности

В договоре нужно указать, что работа носит сезонный характер (ст. 294 ТК).

Обратите внимание: если такое условие включено, но работа по своему характеру сезонной не является, договор могут признать бессрочным (п. 14 обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС от 27.04.2022).

Испытательный срок

Поскольку договор с сезонным сотрудником заключают на конкретный срок, нужно помнить о правилах, по которым устанавливают испытание. Если сезон длится меньше двух месяцев, включить в договор условие об испытательном сроке нельзя (ч. 4 ст. 70 ТК). То же правило действует в отношении некоторых категорий сотрудников — например, несовершеннолетних.

Сезонным сотрудникам, договор с которыми действует от двух до шести месяцев, можно установить испытательный срок. Но он не должен быть больше двух недель (ч. 6 ст. 70 ТК).

Предоставление отпуска

Сезонные сотрудники имеют право на оплачиваемый отпуск. Но для них действуют особые правила расчета отпускных дней — два рабочих дня за каждый месяц работы (ст. 295 ТК). Также такому сотруднику нужно предоставить другие виды отпусков, если для этого есть основания.

Расторжение договора

Процедура расторжения трудового договора с сезонным работником почти не имеет особенностей. Но если такой сотрудник захочет уволиться, он должен предупредить работодателя об этом за три календарных дня (ч. 1 ст. 296 ТК).

Для компании правила будут другими, только если ей потребуется уволить сотрудника из-за ликвидации, сокращения численности или штата. Тогда ей придется уведомить работника не за два месяца, как обычно, а за семь календарных дней до увольнения. При этом выходное пособие нужно рассчитать исходя из двухнедельного среднего заработка.

Штатное расписание и график отпусков

Если должности сезонных работников не предусмотрены в штатном расписании, нужно будет внести в него изменения или утвердить обновленный документ.

Внести изменения потребуется и в график отпусков: при сезонном трудоустройстве не имеет значения, что в скором времени договор будет расторгнут (письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-395).

Договор ГПХ

Чаще компаниям удобнее заключать гражданско-правовой договор, особенно если потенциальный исполнитель имеет статус самозанятого. Такое оформление позволяет бизнесу оперативно привлечь исполнителя для выполнения работ.

Выплаты самозанятым не придется включать в отчетность по сотрудникам, так как заказчик не платит за них страховые взносы и не выполняет роль налогового агента в части НДФЛ.

Но такой вариант оформления имеет свои риски: если контролирующие органы посчитают, что таким образом подменяют трудовые отношения, договор переквалифицируют. Тогда компании могут назначить штраф, доначислить обязательные платежи и взыскать пени.

Чтобы минимизировать риски доначислений, нужно исключить все признаки трудовых отношений:

подчинение исполнителя ПВТР и другим ЛНА, а также режиму рабочего времени, который установлен у заказчика;

продолжительный срок договора и его систематическое перезаключение;

уклонение от фиксации в договоре конкретного объема работ, который должен выполнить исполнитель, и стоимости услуг;

применение в договоре терминологии из трудового законодательства.

Также нужно проверить, чтобы самозанятый не занимался деятельностью, которая запрещена для плательщиков НПД, и не был сотрудником компании в предыдущие два года.

Как правильно оформлять договор с самозанятыми — рассказали здесь. Подробнее о том, как внештатный персонал помогает сократить расходы бизнеса без рисков — читайте здесь.

Какой вид договора выбрать бизнесу

Чтобы принять верное решение, руководствуйтесь спецификой работ, сроками их выполнения, порядком оплаты — за процесс или результат:

Если для уборки урожая нужно много людей на краткосрочный период , тогда самый оптимальный вариант — оформление сотрудничества по договору ГПХ.

Если персонал должен выполнять регулярную функцию во время пиковой нагрузки — например, нужен менеджер по продажам садового инвентаря на летний период, который будет работать в офисе с 9 до 18 с перерывом на обед и получать фиксированный оклад — оформите срочный трудовой договор.

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