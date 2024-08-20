Самозанятый ИП утратил право на НПД: что делать 

Если ИП–самозанятый больше не может применять спецрежим НПД, и ему, и заказчику нельзя оставлять этот факт без внимания. Рассказываем о необходимых действиях.

Когда ИП теряет право на самозанятость

ИП превысил лимит календарного дохода. Если самозанятый ИП за год заработал более 2,4 млн руб., то он автоматически теряет право применять режим НПД.

ИП проводит операцию, запрещенную для самозанятых (ст. 4 закона 422-ФЗ):

Перепродает имущественные права или товары. Исключение — личные вещи и товары, которые изготовил ИП.

Продает подакцизные товары. Исключение — сахаросодержащие напитки (подп. 23 п. 1 ст. 181 НК).

Продает маркируемые товары.

Добывает или продает полезные ископаемые.

Нанимает людей по трудовым договорам. ИП–самозанятый может нанимать людей только по ГПД — например, п. 3 письма ФНС от 12.10.20 № АБ-4-20/16632@.

Выступает посредником.

Принимает платежи в пользу других лиц. Исключение — если он использует кассу, которую оформили на продавца.

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Что делать ИП

Через приложение «Мой налог» сняться с учета в качестве плательщика НПД, если этого не сделала налоговая. Сообщить заказчикам. Сроки уведомления обычно указывают в договоре. В разделе «Предмет договора» отмечают, что исполнитель — плательщик налога на профессиональный доход, в разделе «Обязанности» — что при снятии исполнителя с учета плательщик НПД обязан в определенный срок уведомить об этом заказчика. Не позднее 20 календарных дней с даты снятия с учета встать на другой спецрежим — УСН или ЕСХН. Предварительно нужно проверить, нет ли препятствий для применения этих режимов, а потом отправлять в ИФНС соответствующую форму.

Для перехода на УСН это будет ф. № 26.2-1 (КНД 1150001, утв. приказом ФНС от 02.11.12 № ММВ-7-3/829).

В ней указывают:

код признака налогоплательщика «3»;

в поле «переходит на упрощенную систему налогообложения» — «1» и год перехода на УСН,

поля «Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления…» и «Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления…» не заполняют.

Чтобы перейти на ЕСХН, таким же образом заполняют ф. № 26.1-1 (КНД 1150007, утв. приказом ФНС от 28.01.13 № ММВ-7-3/41). Сведения о доле доходов от реализации продукции не указывают.

Если самозанятый подаст уведомление, налоговая будет считать, что он перешел на «упрощенку» или ЕСХН со дня «слета» с самозанятости. Если нет, действуют общие для всех налогоплательщиков правила (ст. 346.3, 346.13 НК). Перейти на спецрежим можно будет лишь с 1 января следующего календарного года. До этого придется работать на общей системе.

Сейчас рассматривают законопроект № 577665-8. Он содержит поправки в закон о самозанятости № 422-ФЗ. Если проект примут, то с 1 января 2025 г. при «слете» с самозанятости можно будет применять ПСН или АУСН.

Если самозанятый ИП потерял право на НПД из-за перепродажи товара физическому лицу, ему также понадобится касса. Применять кассу ИП должен с даты первой перепродажи. Если он не делал этого, по каждому проданному товару придется пробить чеки коррекции.

Исполнитель-ИП утратил право на НПД. Что делать заказчику?

Если вы работаете с ИП, вам не нужно удерживать из вознаграждения ему НДФЛ и платить страховые взносы. Но нужно переоформить договоры. В них не должно упоминаться, что ИП — плательщик налога на профессиональный доход.

Если ИП не успеет подать заявление о переходе на один из спецрежимов и будет работать на общей системе, то логично скорректировать вознаграждение на сумму НДС.

Внимание: если ИП утратил право на самозанятость, вознаграждение ему все равно можно включать в расходы. Главное — чтобы был чек. Он подтверждает оплату. На это указывает налоговая в письме ФНС от 16.04.19 № СД-4-3/7089.

Но если ИП утратит право на НПД, в оформлении операций нужно использовать не чеки, а другие документы: товарные и транспортные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, приема-передачи и другие, платежные поручения, расходные кассовые ордера.

Платформа Qugo поможет упростить работу с самозанятыми, автоматизировать документооборот и расчеты. Qugo — официальный партнер Федеральной налоговой службы. Сервис автоматически проверяет статус каждого самозанятого, генерирует чеки, платит налог на профессиональный доход от имени исполнителя.

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